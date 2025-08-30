/Поглед.инфо/ Вашингтон предоставя на Украйна оръжия, способни да поразяват цели не в граничните с Русия райони, а много по-дълбоко.

Вашингтон сега предоставя на Украйна помощ, която включва оръжия, способни да поразяват цели не в граничните с Русия райони, а много по-дълбоко, заяви постоянният представител на САЩ в НАТО Матю Уитакър на живо по Fox News.

И накрая, ние предоставяме на [Киев] някои средства [за унищожение], които биха им позволили да нанесат по-дълбоки удари [в руска територия]. И най-вероятно украинците ще ги използват,- каза дипломатът.

Уитакър не уточни за какви оръжия става въпрос, но припомни неотдавнашното изявление на Вашингтон за намерението му да продаде на Украйна над 3000 ракети „въздух-въздух“ ERAM, както и закупуването на американско оръжие за нуждите на Украйна от съюзниците от НАТО.

Превод: ПИ