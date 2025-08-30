/Поглед.инфо/ Тръмп публично заяви, че Сорос - баща и син, трябва да бъдат съдени за злините и престъпленията в САЩ по закона RICO, приет за борба с мафията.

Тръмп нарече шайката на Сорос "група психопати" и се зарече:

"Няма да позволим на тези лунатици да разкъсат Америка, без дори да има дадем шанс да дишат свободно"...

Прав е президентът Тръмп. Той бе най-големият потърпевш от незаконните действия на Сорос - баща и син, по време на президентската кампания. Прокурорите на Сорос Летиция Джеймс и Алвин Браг заведоха 100 дела срещу него, за да загуби служебно изборите. Спаси го само решението на Върховния съд на САЩ за имунитета.

На ход е красавицата Пам Бонди - главен прокурор на Щатите.

Джордж Сорос трябва да бъде съден и в Европа за реките християнска кръв и хилядите жертви в Европа за 2015-2025.

Защото Сорос бе вдъхновител и организатор на зловещата ислямска инвазия от 2015 г.

Милиони мигранти, извършвайки престъпление, преминаваха незаконно границите на суверенни държави в изпълнение на плана на Сорос от шест точки.

Този план бе оповестен публично септември 2015, а в т.1 пишеше: "Европа да приема по един милион мигранти годишно, на които да се осигури и 15 хиляди евро на калпак".

Сорос препоръча на ЕС да ги разпределя по квоти и да пусне специални облигации за целта.

За съветник на Меркел бе назначен дясната ръка на Сорос - Гералд Кнаус. Какво каза Меркел: "Елате, ще се справим! !И хилядите НПО на Сорос им помогнаха да дойдат с пари и маршрути.

Какъв е резултатът от реализацията на План "Сорос" за мигрантите 10 години по-късно?

Според германския канцлер Мерц мигрантските нападения с нож за 2024 са 29 000!

Няма грешка в числото 29 000 нападения. Ами това е гражданска война!

Мерц мълчи за премазванията на коледните базари в Берлин и Мюнхен, за сексуалното малтретиране на германки от мигранти в новогодишната нощ в Кьолн 2016, мълчи за закланата малолетна Мия в Кандел от афганистанеца Абдула, защото отказала секс с него. Това, че Мерц мълчи, не значи, че не се е случило!

Англия е загубила идентичност според Еманюел Тод. Този светъл ум, предрекъл през 1976 г. разпада на СССР, е прав.

От новородените в Голям Лондон лани само 20% са англичани. Пакистански банди изнасилват наред малолетни англичанки. Е, как на 13 септември Англия да не излезе на улицата с английски знамена.

Във Франция летяха главите на учители, свещеници, полицаи. Изнасилени бяха малолетни. Над 20 генерала от запаса писаха на Макрон да вдигне армията, защото ислямът победи християнството... Глас в пустиня...

Във Виена за 2024 новородените австрийчета са вече под 50%. Тази Виена скоро няма да е онази Виена.

Какво да кажем за Холандия, Швеция и Белгия?! В столицата на ЕС, наречена Брюксел, 70% от населението не е европейско.

През тези злощастни за Европа 10 години либералните медии криеха за жертвите, а Сорос, правозащитници и писатели ни казваха колко готино е, че мигрантите идват... Наш писател на име Господинов ни посъветва да виждаме в мигранта не афганистанец, а човек!... Готини хора с една дума...

Същият умник нито един път не съжали жертвите и не осъди извергите идиоти, изнасилили и убили малки момичета като Мария от Фрайбург например...

Сорос трябва да бъде съден и за Майдана в Украйна 2014, заради който Украйна загуби завинаги Крим. Дето вика Тръмп: "Обама го даде на Русия, без нито един изстрел".

Този Майдан, финансиран от Сорос, бе на практика държавен преврат. В Украйна бе свалена през пуч законната власт. Сорос задейства войнолюбеца Байдън и ядрената Нюланд, която рече: "Майната му на ЕС".

Сорос докара на Майдана СиЕнЕн и Саакашвили с група снайперисти, които убиваха и протестиращи, и полицаи.

Нюланд отсече, че не иска Кличко за премиер. На закуска в Американското посолство в Киев при посланик Джефри Пайет, на която са всички лидери на Отвореното общество, Сорос отхвърля Тимошенко... "Наш човек ни трябва, вика, НАШ". В крайна сметка намериха Зеленски.

Доналд Тръмп има мисия и предизборно обещание да пресуши Блатото на Сорос в Европа и освободи континента от цензурата!

Добра новина идва от Америка:

Тръмп обмисля налагане на санкции на длъжностни лица от ЕС или държави членки, отговорни за прилагането на знаковия закон за цифровите услуги в блока.

Според Тръмп безпрецедентните санкции се налагат заради заглушаването на консервативните главое в Европа.

ЕС превръща Интернет контролирана клетка, уж от защита срещу омразата, а всъщност срещу всякаква критика срещу управляващата класа. ЕС третира гражданите си като поданици без права.

За пореден път САЩ трябва да донесат Свобода и Демокрация в Европа.

Тръмп трябва да наложи санкции на режимите в Европа, които ни връщат в комунизма през политически репресии и ползването като политическа бухалка на съда и прокуратурата...

Ярък пример е Макрон, който чрез репресия иска да лиши Льо Пен от участие в президентските избори. Тръмп нарече това лов на вещици!

Ами като е лов на вещици Макрон заслужава Магнитски, който е закон в защита на човешките права...

Прочее, за учебник по Магнитски е Кирчо Петков, арестувал незаконно лидера на опозицията Борисов и това бе признато от съда.

Тръмп трябва да знае, че по време на мирните му усилия в Украйна и срещата с Путин, Зеленски и лидерите на ЕС във Вашингтон, държавната телевизия на България прави антиТръмп пропаганда.

БНТ точно в такъв момент ни пуска интервю с едни от главните придворни на Байдън, Блинкен, Харис, Нюланд и Сашко Сорос - Джеймс Рубин!

По идиотски приказки за Тръмп не бях чувал! Тръмп узурпирал външната политика... Каква идиотщина по БНТ в момент, в който ТРЪМП СПРЯ ШЕСТ ВОЙНИ И Е НА ПЪТ ДА СПРЕ И ТАЗИ В УКРАЙНА!

Тръмп трябва да удари рамо, както умее на Фараж, Льо Пен и Алтернатива за Германия, за да освободи Европа от неолибералния комунизъм и Александър Сорос, който поръчва музиката.

Европейските и наши соросоиди чакат Тръмп да си отиде, а не знаят, че при Ванс ще им е още по-тежко!