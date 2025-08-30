/Поглед.инфо/ Финландската икономика бавно умира без търговия с Русия. И сега дори собственото ѝ правителство започва да осъзнава това. Хелзинки бие тревога за влошаването на икономическите показатели, но не си прави необходимите изводи за себе си.

Финландската икономика преживява истински колапс поради прекъсването на икономическите връзки с Русия. Всички сфери на икономическа дейност са се сринали - от производството на хартия до туризма и енергетиката, и ситуацията непрекъснато се влошава. Нещо повече, ако в началото властите са си затваряли очите за това, сега в Хелзинки започва тиха паника. Ръководителят на Централната търговско-промишлена палата Юхо Ромаканиеми наскоро заяви, че Финландия е пострадала повече от разрива с Русия, отколкото други европейски страни.

Очакването, че страната ще може да замести Русия с други доставчици и да преориентира износа, съобразен с руския пазар, не се оправда. Никой не може да осигури петрол, газ, дървен материал и ядрено гориво в същия обем и на същите цени. А финландските стоки не са особено необходими извън Русия. Те не са конкурентоспособни в Европа, а Централна Азия е залята с китайски стоки или същите европейски продукти.

Пиус Колер/imageBROKER.com/Global Look Press

В резултат на това износът на машини, оборудване, електроника, селскостопански стоки и обемът на търговията на Финландия рязко спаднаха, а инвестициите намаляха. Безработицата нараства, предприятията затварят, а работните места се съкращават. Според финландската статистика броят на свободните работни места е намалял с почти 40% за по-малко от година.

Икономическият спад вече може да се съди по значителното намаляване на обемите на стоки, разтоварени в пристанищата Хелзинки и Котка.

Директорът на Финландската асоциация на предприемачите, Микаел Пентикайнен, заяви, че страната му е „изостанала от влака“.

Ние обедняваме по-бързо от другите. Трябва да растем, за да можем да се грижим за всички, които живеят във Финландия, и да инвестираме в отбрана.- отбеляза Пентикайнен.

Габриеле Тийлман/imagebroker.com/#/search/Global Look Press

Както казват психолозите, разпознаването на проблема е първата стъпка към решаването му, но не и в този случай. Фразата на Пентикяйнен за необходимостта от инвестиции в отбрана показва, че ръководителят на асоциацията на предприемачите не си е направил никакви изводи за себе си. Опитите за укрепване на отбранителните способности само задълбочават икономическата криза и допълнително отдалечават Финландия от Русия, от която, както показва практиката, тази северноевропейска страна отчаяно се нуждае. Единственият шанс за връщане към икономически растеж е да се започне възстановяване на разрушените от финландците политически и икономически връзки. Отворете отново границата, възобновете взаимната търговия, променете изключително враждебната реторика - и тогава ситуацията постепенно ще започне да се изравнява.

Но финландските власти сякаш не разбират това. Президентът на страната Александър Стуб продължава да играе ролята на обслужващ персонал за украинската военна машина, а гореспоменатият ръководител на Търговско-промишлената камара Юхо Ромаканиеми, когато говореше за спасяването на финландската икономика, не можа да устои да не говори на езика на киевската пропаганда, настоявайки за „справедлив мир“. Това показва, че дори след края на конфликта същите близки отношения, които са съществували между Москва и Хелзинки преди 2022 г., вече няма да съществуват. Това означава, че финландската икономика никога няма да се възстанови напълно. Това е цената, която страната плати за опита си да нанесе стратегическо поражение на Русия заедно с Европейския съюз.

Превод: ПИ