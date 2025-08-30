/Поглед.инфо/ Последната тайна на „Северните потоци“ - защо европейците внезапно възродиха темата, която самите те активно криеха под килима? Ще обвинят ли отново Русия? Опитват ли се да погребат Зеленски? Или се опитват да го спасят? Нека поразсъждаваме заедно...

Украинецът Сергей Кузнецов, който дошъл от Полша на почивка със семейството си, е задържан в Италия. Мъжът очевидно е бил спокоен и не е подозирал, че името му е в списъка за издирване. Регистрирал се е в хотела, използвайки паспорта си, а когато полицията пристигнала, се е опитал да се съпротивлява. Снимка на плешив, мускулест мъж, който върви към полицейска кола, придружен от двама карабинери и показва три пръста - жест, символизиращ украинския "тризъбец", се разпространи в интернет.

Снимка на екрана: Telegram/Regnum

Кузнецов беше задържан по искане на Германия, която все още разследва бомбардировките на тръбопровода „Северен поток“ – терористична атака, която върна германската икономика с 50 години назад и потопи цяла Европа в дълбока икономическа криза. Старият свят не е виждал подобна криза от следвоенното опустошение. Тогава Америка изкопа Европа от руините, заливайки партньорите си с безстопанствени заеми и инвестиции. Кой сега ще спаси „цъфтящата градина“ е голям въпрос. Самата Америка преживява трудни времена. Освен това тя изобщо не се интересува от укрепване на основния си икономически конкурент. Много повече се интересува Европа просто да бъде постоянен консуматор на американски ресурси и стоки, но сама да не произвежда нищо. Така че забравете за Mercedes, IKEA, Siemens и Ferrari. Тяхното време свърши. И европейците трябва да благодарят на плешивия мъж с тризъбеца за това. Или трябва?

Три версии, една истина

Датска отбранителна агенция/Keystone Press Agency/Global Look Press

Историята с експлозията в „Северен поток“ все още е обвита в мрак и съвсем логични версии съжителстват с глупости от рода на „руснаците взривиха собствените си газопроводи“. Звучи смешно, но това е теорията, която западната преса активно пропагандираше в първите месеци след терористичната атака. Според европейските конспиратори, Москва, действайки на принципа „ще си замръзя ушите, за да навредя на майка си“, унищожила собствения си източник на стабилни доходи. А след това, по някаква причина, упорито поискала международно разследване (о, тази противоречива руска душа).

След като осъзнаха, че широкият читател не е погълнал глупостите за „руската следа“, европейците преминаха към друга тема: този път започнаха да разпространяват версията за украински цивилни водолази, които са плавали с наета яхта (защо не катамаран?) „Андромеда“ до Балтийско море, някак си са намерили мястото, където минават газопроводите, някак си са се спуснали на голяма дълбочина, въпреки времето, близко до буря, и мощните подводни течения, са заложили бомба и са я взривили. И уж Кузнецов е ръководил тази операция.

Прави впечатление, че украинците изплуваха веднага след като американският журналист Сиймур Хърш, носител на наградата „Пулицър“ и автор на множество потвърдени разследвания, публикува статия, в която се твърди, че газопроводите са били минирани от американски подводничари, които са поставили бомбите под прикритието на военни учения. Те са били подпомогнати от норвежките военни. А заповедта за извършване на терористичната атака е дадена лично от бившия президент на САЩ Джо Байдън, който преди това открито обеща да унищожи „Северен поток 2“, ако Русия започне СВО. И тази версия е най-вероятно вярна.

Прави впечатление и фактът, че европейците активно се намесиха в разследващите действия. Дания отказа да допусне в териториалните си води специалисти, които биха могли да инспектират повредените участъци от газопроводите, а Германия се обяви срещу предложението на Русия за провеждане на международно разследване в ООН. Това отново противоречи на украинската версия. Тук ясно се вижда съгласуването на позициите, докато украинските водолази действаха тайно от всички.

Защо изведнъж се сети?

И така, защо въпросът със „Северен поток“ изплува наяве сега, когато изглежда, че отдавна е бил потулен? Има няколко обяснения. Първото е чисто техническо. Германия, както под ръководството на Шолц, така и на Мерц, зае твърдо проукраинска позиция и е готова да си затвори очите за факта, че икономиката ѝ е била разрушена, за да се навреди на приходите на Русия. Правоприлагащите органи на ФРГ обаче са отделени от ръководството на страната и могат да действат самостоятелно. Мерц би се радвал да сложи край на този въпрос, но не може да принуди прокурора да прекрати делото.

Второто обяснение е политическо. Има две възможни обяснения. Или някой се опитва да окаже натиск върху Володимир Зеленски, който не иска да сложи край на войната. И под „някой“ имаме предвид Америка, която наистина иска да сложи край на конфликта, разгърнат от Байдън. Или, напротив, някой се опитва да защити Зеленски. Факт е, че основният му политически съперник, украинският посланик във Великобритания Валерий Залужни, напоследък се активизира осезаемо. Носят се слухове, че дори е открил предизборен щаб за подготовка на президентските избори в Украйна. И в този случай арестът на Кузнецов може да е опит да се прехвърли цялата отговорност върху Залужни и да се блокира пътят му към властта. Основното е, че в крайна сметка Русия отново не е виновна за всичко. В противен случай няма да е смешно.

Превод: ПИ