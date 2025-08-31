/Поглед.инфо/ Вадим Трухачев: Навроцки е по-голям враг на Русия от Туск

Варшава, с мълчаливото съгласие на Брюксел, ще откаже финансова помощ на украинските мигранти и ще приравни символите на бандеровците с нацистките и комунистическите. Полските власти твърдят, че все още подкрепят Киев, но много неща са се променили за три години и половина конфликт. За какво се готви съюзникът — в статията на РИА Новости.

Полският завой

Полският президент Карол Навроцки наложи вето на закон за подкрепа на бежанците от Украйна. Той заяви, че Москва все още е най-голямата заплаха за сигурността, но финансовите възможности и обществените настроения не са това, което бяха през 2022 г.

„Законът, който ми беше представен, не отчита измененията, които бяха предмет на обществено обсъждане. <...> Считам, че само онези украинци, които са готови да работят в Полша, трябва да получават помощта „800+“. <...> В противен случай е несправедливо. <...> За мен това е въпрос на принцип, затова не подписах закона в този вид. Призовавам правителството и всички партии в парламента да работят по това в рамките на две седмици“, каза той.

Програмата „800+“ осигурява месечни плащания на украински семейства с деца в размер на 800 злоти (около 17,4 хиляди рубли) на дете. Навроцки трябваше да удължи помощта до март 2026 г. В новата версия на закона правителството предложи да разпределя пари не само на ученици, но и на непълнолетни, които вече учат в институт или посещават курсове за професионално обучение. Помощи не се предоставят на украинци, които идват за кратък период. Те също така искаха да увеличат времето, през което регионалните власти разглеждат делата за разрешения за временно пребиваване.

Но, както показа анкета на SW Research , 59,8% от поляците са съгласни с Навроцки. Само 25,4% са против, а други 14,7% не са решили. Според социолозите президентът е бил подкрепен най-вече от хора на възраст 25-34 години.

В същото време Навроцки обяви законопроект, забраняващ символите на Бандера и бандеровците. „Трябва да закрепим лозунга: „спрете поддръжниците на Бандера“. А в Наказателния кодекс да приравним техните символи с тези на германския националсоциалистически и съветския комунистически“, каза президентът. Според него това трябва да се направи, за да се „неутрализира руската пропаганда“.

Борбата на елитите

Правителството, което не крие враждебността си към Навроцки, веднага го обвини в „предателство на Украйна и подкопаване на националната сигурност“.

„Помощта за Украйна е защитата на Полша!“, заяви помпозно вицепремиерът и министър на отбраната Владислав Косиняк-Камиш. Но добави, че младите украинци, които се возят из Варшава със скъпи коли, го дразнят.

И добави, че Киев няма да се присъедини към Европейския съюз, докато не признае клането във Волин и не организира ексхумацията на останките на загиналите поляци и тяхното почитане. „Изразих много ясно и твърдо отхвърляне на случаите, когато доброто име на Полша е потъпквано по някакъв начин или са правени опити за прославяне на Бандера. Говорих за това изключително категорично“, каза той.

Друг вицепремиер, министърът на цифровите технологии Кшищоф Гавковски, дори заподозря президента в „подкрепа на руския империализъм“. Чиновникът се увлякъл толкова много, че объркал програмата „800+“ с друг пакет помощ за украинците: плащането за сателитния интернет Starlink за въоръжените сили на Украйна.

„Поради решението на Навроцки (да наложи вето), киевското правителство няма да може да съхранява данни на сигурно място“, написа той в социалната мрежа Х.

Правителството може да преодолее решението на президента с помощта на парламента. Но за да го направи, се нуждае от подкрепата на 276 депутати. Управляващата коалиция има само 240 гласа. Ето защо премиерът Доналд Туск реши да не спори с Навроцки, а да пренапише законопроекта.

Коментирайки настоящата ситуация, представителят на Европейската комисия Маркус Ламерт припомни, че членовете на ЕС са задължени да се грижат за украинските бежанци. Размерите на социалните и семейните помощи, както и нивото на медицинските грижи обаче се определят от националните правителства.

„Европейският съюз е непоколебим в ангажимента си да подкрепя Украйна толкова дълго, колкото е необходимо“, не забрави да произнесе обичайната фраза чиновникът.

Киев засега мълчи, но местните медии, позовавайки се на дипломатически източници, твърдят, че забраната за символите на Бандера е червена линия за режима на Зеленски.

„Всякакви политизирани решения за предполагаемо приравняване на украинските символи с нацистките и комунистическите биха могли да провокират засилване на негативните настроения в обществото и ще изискват отговор“, каза служител на Министерството на външните работи пред „Европейска правда“.

Влюбените се карат

Вадим Трухачев, доцент в катедра „Чуждестранни регионални изследвания“ в Руския държавен хуманитарен университет, смята, че ветото на Навроцки е елемент от вътрешната политика, който по никакъв начин няма да повлияе на отношенията с Украйна и Русия.

„Полша е най-русофобската страна в света. Навроцки е дори по-голям враг на Русия от Туск. За Варшава Бандера е по-малкото зло от Москва. Всяко правителство ще подкрепи режима в Киев. Наивно е да се очаква, че ще е възможно да се вбие клин между местните елити или Полша и Украйна. Русофобията е част от полското политическо съзнание“, обясни той.

Денис Денисов, експерт във Финансовия университет към правителството на Руската федерация, очакваше подобно развитие на събитията, тъй като Навроцки ръководеше Института за национална памет.

„Напълно логично е той първо да удари по онези, които са представени в много негативна светлина в историята на Полша. Нещо повече, атаката му със сигурност няма да приключи дотук; той ще предприеме и други действия срещу бандеровците. Естествено, това ще усложни взаимодействието с Киев, включително на военно и икономическо ниво.

Но докато въоръженият конфликт продължава, съюзниците от НАТО и ЕС няма да позволят на Навроцки да направи твърде много. Истинските трудности ще възникнат по-късно. Нещо повече, президентът и правителството ще действат като единен фронт. Възползвайки се от стратегическото положение на Полша, те ще радикализират исканията си към Украйна, надявайки се да я подчинят на своята воля“, смята експертът.

Като цяло политолозите смятат, че ветото на Навроцки няма да промени положението на бежанците или ситуацията в съседната страна в обозримо бъдеще, но Варшава за пореден път ясно заяви пред Киев, че дългогодишните оплаквания не са забравени.

Превод: ЕС








