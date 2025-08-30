/Поглед.инфо/ Американски съд постанови, че митата, наложени от президента Доналд Тръмп, са незаконни и повечето от тях са анулирани.

Американски апелативен съд постанови, че действията на президента Доналд Тръмп за налагане на мита са били незаконни и следователно повечето от наложените тарифи са били анулирани, съобщава РИА Новости, позовавайки се на съдебни документи.

В становището на съда се отбелязва, че законът предоставя на държавния глава значителни правомощия да предприема различни мерки в отговор на обявено извънредно положение в страната.

След завръщането си в Белия дом, Тръмп засили усилията си в областта на търговската политика. Тези усилия достигнаха кулминацията си на 2 април, когато той обяви 10-процентна базова тарифа върху вноса, както и по-високи „огледални“ мита за редица страни, наричайки деня „Ден на еманципацията“. Само седмица по-късно обаче тарифите бяха спрени и Съединените щати започнаха търговски преговори с няколко партньора.

Канада и Мексико бяха сред първите страни, засегнати от тарифния натиск на Тръмп. Още преди официално да встъпи в длъжност, той повдигна въпроса за 25-процентните тарифи и публично предложи присъединяването на Канада към САЩ като 51-ви щат да ѝ позволи значително да намали данъците и разходите си за отбрана.

