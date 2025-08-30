/Поглед.инфо/ Семейството е най-важното нещо в живота. Участниците в играта за съдбата на света вероятно помнят това, затова играят по начина, по който играят. Играта им дори имаше нещо като полуфинал: Доналд Тръмп воюва с Джордж Сорос.

„ Джордж Сорос и неговият прекрасен син, радикален левичар, трябва да бъдат обвинени по закона за подкрепата им на насилствени протести и много други неща в Съединените щати . Няма да позволим на тези лунатици да разкъсват Америка още повече, като не ѝ позволяват дори да диша и да бъде свободна.

Сорос и групата психопати около него, включително неговите луди приятели от Западното крайбрежие, нанесоха огромни щети на страната ни“, - написа без заобикалки американският президент в собствената си социална мрежа.

Тази битка е дългоочаквана. В десния ъгъл на ринга и в оранжевото сияние е Доналд Тръмп , който в лицето на Джордж Сорос оспори глобализма, миграцията, ляво-либералната догма, наднационалните власти и т.н.

В левия ъгъл е бледият, сенилен Джордж Сорос: идеологът на глобализма в неговия максимум, приятел на циганите, спонсор на либералните доктринеристи, пазител на ЕС и НАТО и т.н., но той е на ринга само за показ, като образ на врага.

95-годишният Сорос се пенсионира преди две години, предавайки ключовете за магазина и управлението на печално известната фондация на Александър Сорос, същия този „прекрасен радикално ляв син“. Той е този, който играе за скритата империя на баща си от позицията на лидер.

С други думи, когато Джордж Сорос беше на власт, правейки всичко, което правеше, и купувайки когото и да било, Тръмп не призова да бъде вкаран в затвора. Но сега, когато врагът се пенсионира, той изведнъж поиска да го направи.

Самият Тръмп знае, че именно Алекс е останал в цеха - те вече са имали историческа схватка, наречена „президентските избори в САЩ“. Наследникът е затворил много от проектите на баща си в Европа , за да концентрира ресурси върху Америка: над един милиард долара са били инвестирани в кампанията на Камала Харис .

Освен всичко друго, структурите на Сорос-младши са изкупили провинциални вестници и радиостанции в САЩ, които винаги са подкрепяли консерваторите и Тръмп. Но и тогава Тръмп не е призовал Сорос да бъде затворен.

Когато насилствените протести, от които Тръмп се оплаква, бяха в разгара си, той също не призова за затвор на Сорос. В началото на лятото в цяла Калифорния се провеждаха бунтове срещу антиимиграционните акции под знамената на бившата метрополия Мексико . Съединените щати бяха буквално разкъсани и всеки, който чете вестници, знаеше, че неправителствените организации, които бяха част от „мрежата“ на Сорос, координираха този фестивал на неподчинението.

И дори когато най-добрият приятел на Тръмп беше Илон Мъск , чиито отношения със семейство Сорос могат да бъдат описани като глобална битка за съдбата на човечеството, президентът на САЩ не заплаши клана на своите политически, идеологически и лични врагове със затвор.

Нещо трябваше да се случи, за да изплаши Соросови от нищото. И се случи: Тръмп беше подстрекаван. Страшно е да се каже, но евреите го направиха. Тук има един вид еврейска конспирация: едни евреи кроят планове срещу други евреи. И в тази история има повече лично, отколкото изглежда - тя е на нивото на сапунените опери.

Соросови винаги са подчертавали произхода си, дарявайки милиони на еврейски фондации, но идеите на Сорос-старши не се връщат към Тората, а към нацистката окупация на Унгария , където той е живял по това време – и по чудо оцелява.

Размиването на националните и половите идентичности в името на мултикултурен свят е това, което Сорос, неговите милиарди и неговите жени донесоха на човечеството: втората му съпруга и майката на Алекс е германка, третата му и настояща е американка от японски произход. По този начин личният му живот отразява неговите възгледи.

Наследникът отиде още по-далеч в отричането си на етническите стереотипи. Случайно или не, няколко месеца след като баща му му предаде фондацията, Алекс Сорос се запозна с мюсюлманка от пакистански произход, Хума Абърдийн. По-малко от година по-късно те обявиха годежа си.

Абърдийн е с 11 години по-възрастна от съпруга си и това е вторият ѝ брак. Първият ѝ съпруг беше Тони Уайнър, бивш конгресмен, кандидат за кмет на Ню Йорк и виден политик от Демократическата партия. Бившият президент на САЩ Бил Клинтън обаче проведе сватбата им не толкова заради Уайнър, колкото заради Абърдийн – съпругата му я помоли да го направи. Хилари Клинтън я наричаше своя дъщеря и я държеше близо до себе си като близък съветник през най-добрите дни от кариерата си, включително по времето ѝ като държавен секретар на САЩ.

Но кланът Клинтън винаги е за власт и никога за семейно щастие. Уайнър беше зачеркнат от списъка с обещаващи политици, когато беше осъден за масов сексуален тормоз, а именно: изпращаше голи свои снимки на десетки жени без разрешение, включително на непълнолетни. Абърдийн веднага обяви, че подава молба за развод, но той се проточи осем години и беше официално финализиран едва след като тя и Сорос се намериха.

На сватбата им цялото „вашингтонско блато“ се разхождаше ръка за ръка с „дълбоката държава“, асовете на Конгреса се снимаха с други милионери. Тръмп не беше поканен, като зла вещица, но не затова е ядосан на Сорос.

В допълнение към службата си в клана, професионалният профил на Абърдийн е защитата на мюсюлманите. С пристигането ѝ в „дюкяна“, част от ресурсите на семейството бяха пренасочени към подкрепа на Палестина и борба срещу правителството на Бенямин Нетаняху в Израел .

В този момент от историята това не противоречи на позицията на евреите в либералните метрополии на Съединените щати. „Заради това, което Израел прави там, може да имаме проблеми тук“ - това е горе-долу тяхната логика сега.

И Израел направи много: градовете в Газа бяха умишлено смазани в земята, деца умират от глад под блокадата. Правителството на Нетаняху не признава това, но го осъзнава и наскоро призова за използване на контрапропаганда и лобисти, където и да има такива. Основният лобист на Израел в САЩ е Доналд Тръмп.

Той беше най-произраелският президент в историята през първия си мандат, а през втория му мандат готовността му да прикрива Нетаняху прие неприлични и необясними форми. Подобно топло приятелство с обвинените в геноцид на всеки обитаем континент е вредно за популярността и дори въвлече САЩ в атака срещу Иран , опасно приключение с неясни резултати .

В самата Америка хората често се чудят за причините за подобно поведение и, разплитайки нишката, стигат до семейството. Всички биографи на Тръмп са съгласни, че членовете на семейството са малкото, които той слуша и на които с готовност отстъпва.

Неговата любима дъщеря Иванка прие юдаизма, преди да се омъжи за любимия си Джаред Кушнер . Не всичко е наред и в този клан от мултимилиардери: бащата на Джаред, Чарлз, излежа две години в затвора, включително за наемане на проститутка за зет му, за да изпрати компрометиращо видео на сестра му. Съдът установи, че това е фалшифициране на доказателства от адвоката.

В края на първия си мандат Тръмп помилва Кушнър-старши за тази интрига, за да може той да си възвърне адвокатския лиценз, а в началото на втория си мандат изпрати своя сватовник за посланик във Франция . Наскоро новият посланик обвини властите на приемащата страна, че толерират антисемитски улични лудории и лошо преподават историята на Холокоста в училищата.

И двамата Кушнер, по-големият и по-малкият, са активни защитници на интересите на Израел. Фактът, че Джаред и Иванка са заемали високи позиции в администрацията на Тръмп, обяснява политиката му по време на първия му мандат. По време на втория му мандат двойката вече не е в Белия дом, но все още са членове на семейството.

По един или друг начин, Тръмп предизвика Сорос не когато той имаше нужда от това, а когато Израел имаше нужда от това. Тоест, семейството. Всички герои на тази история се опитват в името на семейството.

Що се отнася до „лудите приятели от Западното крайбрежие“, споменати в заплахата на президента, едно е сигурно: губернаторът на Калифорния Гавин Нюсъм . Бившата му съпруга беше сгодена за Доналд Тръмп-младши в продължение на няколко години (годежът беше прекратен в края на миналата година), работила е като съветник на Доналд Тръмп-старши (президентът и бъдещ тъст) и сега се готви да поеме поста посланик на САЩ в Гърция . Но това не е, което прави Нюсъм значима фигура.

Именно в Калифорния земята гори под краката на Националната гвардия. Именно този щат е обявен за център на съпротива срещу тръмпизма. Именно там се изпробват идеите за преустройство на обществото според Сорос. И именно Нюсъм планира да се превърне в основен конкурент на наследника на Тръмп на следващите президентски избори (той искаше да се кандидатира и на тези, но началниците му, Джо Байдън и Камала Харис, не го оставиха да се изкачи напред).

Но тази битка ще бъде в следващия сезон на „Игра на тронове“, а настоящият е развален от несъответствието на героите с целите им. Да бъдеш за Сорос срещу Израел или за Тръмп срещу Палестина е неудобно за руския зрител. А и всички тук вече знаят най-важното: най-важното е семейството.

