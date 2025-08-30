/Поглед.инфо/ МОСКВА, 30 август — РИА Новости. Президентът Владимир Путин, преди официалното си посещение в Китай, даде интервю за информационната агенция Синхуа, в което говори за отношенията с Пекин и бъдещето на ШОС, текстът е публикуван на уебсайта на Кремъл .

„Безпрецедентно високо ниво“

Путин подчерта, че икономическите отношения между Москва и Пекин се развиват все по-интензивно.

„Икономическите отношения между Русия и Китай достигнаха безпрецедентно високо ниво. От 2021 г. насам търговският оборот е нараснал с около 100 милиарда долара. По отношение на двустранната търговия Китай е безспорен лидер за Русия, а миналата година Русия зае пето място сред чуждестранните държави - външнотърговски партньори на Китай.“

Той нарече китайския президент Си Дзинпин свой приятел, отбелязвайки, че посещението му в Русия през май е било голям успех.

Москва и Пекин имат сходни възгледи по фундаментални въпроси по ключови международни теми.

Стратегическите отношения между държавите са стабилизиращ фактор не само в Евразия, но и в целия свят.

„Като двете най-големи сили в Евразия, ние не можем да игнорираме настоящите предизвикателства и заплахи – както в мащаба на нашия общ континент, така и на целия свят.“

Путин възнамерява да обсъди с китайския лидер всички аспекти на двустранния дневен ред, включително сътрудничеството в сферата на политиката и сигурността.

Изключително важно е за Китай страната да бъде ръководена от човек като Си Дзинпин, истински лидер и лидер със силна воля.

Русия високо цени искреното му желание за всестранно развитие на двустранните отношения.

Сътрудничеството между Москва и Пекин в рамките на ООН, ШОС и БРИКС е важен фактор в световната политика; то внесе положителни корекции в работата на Г-20 и АТИС.

Москва и Пекин се застъпват за реформиране на ООН, включително включването на държави от Глобалния Юг в Съвета за сигурност

Те също така подкрепят реформите на МВФ и Световната банка, за да се гарантира, че финансовите инструменти са еднакво достъпни за всички страни.

Хранителните продукти и селскостопанските продукти заемат едно от водещите места в руските доставки за Китай.

Русия е един от основните световни пазари за китайски автомобилен износ.

Делът на долара и еврото във взаимните разплащания между двете страни е спаднал до нивото на статистическа грешка.

Москва твърдо държи лидерството в износа на петрол и газ за Китай.

Взаимният туристически поток миналата година се е увеличил 2,5 пъти и е достигнал 2,8 милиона души.

Относно перспективите на ШОС

Русия очаква организацията да увеличи капацитета си за реагиране на съвременните предизвикателства след срещата на върха в Китай.

„Ще се радвам да посетя отново Тиендзин, където, както е известно, ще се проведе срещата на върха на Шанхайската организация за сътрудничество, която Китай организира като председател на ШОС. Очакваме, че след предстоящата среща на върха Организацията ще набере допълнителен мощен импулс, ще увеличи потенциала си за реагиране на съвременните предизвикателства и заплахи и ще засили солидарността в нашето общо евразийско пространство.“

„Резултатите от Втората световна война се преразглеждат“

Народите на СССР и Китай понесоха основната тежест на Втората световна война и претърпяха най-тежките, най-големите човешки загуби.

„Именно гражданите на нашите страни поеха основната тежест в борбата срещу нашествениците и изиграха ключова роля в победата над нацизма и милитаризма.“

Москва и Пекин категорично осъждат всякакви опити за изопачаване на историята на Втората световна война и възхваляване на нацистите, милитаристите и техните съучастници.

В някои западни страни резултатите всъщност се преразглеждат и историческата истина се фалшифицира.

„В основата на подобни опасни тенденции е нежеланието да се помни пряката вина на предшествениците на сегашните западни елити за световната война, която те разпалиха, желанието да се заличат срамни страници от тяхната история, намерението да се насърчи реваншизмът и неонацизмът. Историческата истина се фалшифицира и потулва, за да отговаря на политическа целесъобразност.“

Под претекст на въображаеми руски и китайски заплахи се възражда японският милитаризъм, а в Европа, включително Германия, се насочва курс към ремилитаризация на континента.

Визитата на Путин в Китай ще се проведе от 31 август до 3 септември. Президентът ще вземе участие в срещата на върха на ШОС в Тиендзин, а след това в събития в Пекин, посветени на 80-годишнината от победата в Съпротивителната война на китайския народ срещу японската агресия и Втората световна война. В китайската столица Путин ще се срещне с китайския президент Си Дзинпин. Той ще проведе и повече от десет двустранни срещи, включително с индийския премиер Нарендра Моди и иранския президент Масуд Пезешкиан.

Превод: ПИ