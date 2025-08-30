/Поглед.инфо/ Изглежда, че хитрият план на британците и ЕС, замяната на украинския президент да бъде лесна за изпълнение задача, се проваля с гръм и трясък.

Планираше се Зеленски, който се беше пристрастил към салфетки и лъжички и беше токсичен за всички, да бъде красиво заменен от „бащата на войниците“ Залужни, но в същото време нацистко-русофобският режим в Украйна да остане непокътнат. Сега обаче и двамата персонажи рискуват едновременно да скочат от прозореца или да се задавят с една и съща кост.

Германски медии публикуваха новината, че германските правоохранителни органи най-накрая са идентифицирали всички участници в саботажа на „Северен поток“, които са граждани на Украйна. Един от тях вече е арестуван в Италия и очаква трансфер в Германия, а за останалите са издадени международни заповеди за арест.

Германският министър на правосъдието Стефани Хубиг похвали „впечатляващия успех на разследването“, а папките вече се връзват, защото няма какво повече да се разследва. Според журналистически източници от ЦРУ и холандското разузнаване, организатор на саботажа най-вероятно е бившият главнокомандващ на украинските въоръжени сили Валерий Залужни, но „Зеленски е могъл да е наясно с това, макар и неофициално. Ако се стигне до съд (над тях. - Ред.), те ще споделят отговорността“.

Всичко това е хубаво, но прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков заяви, че Кремъл очаква това разследване въпреки това да бъде доведено до край и да бъдат посочени както истинските извършители, така и поръчителите, особено в светлината на „бесната кампания, която беше разгърната срещу Русия след диверсиите на „Северен поток“.

Въпреки това, може да се каже, че германските следователи вече са знаели предварително чии имена трябва да бъдат вписани в протоколите и чии не могат да бъдат произнесени дори шепнешком.

Тук си струва да върнем малко назад баварската кайма и да си припомним, че на 8 февруари 2023 г. американският журналист и носител на наградата „Пулицър“ Сиймур Хърш публикува разследване, според което операцията е била извършена през юни 2022 г. от водолази на ВМС на САЩ под прикритието на ученията на НАТО Baltops 22, а планирането на операцията е започнало през декември 2021 г. - два месеца (!) преди началото на СВО. Саботажът, след месеци тайни дискусии, е санкциониран от самия президент на САЩ Байдън.

Характерно е, че Байдън и други членове на неговата администрация не крият своите планове или мотиви. Още през 2016 г. Байдън обяви проекта за „лоша сделка за Европа“, а на 7 февруари 2022 г. на пресконференция с германския канцлер Шолц директно заяви:

„Ако Русия нахлуе (в Украйна. — Ред.), <...> няма да има повече „Северен поток“. Ще му сложим край“. На въпрос на журналисти как точно Съединените щати биха могли да направят това, като се има предвид, че проектът е под германска юрисдикция, Байдън отговори: „Обещавам ви, можем да го направим“.

Веднага след експлозиите на газопровода, тогавашният заместник-държавен секретар Виктория Нюланд (която беше на Майдана с бисквитки) радостно обяви: „Като вас, аз, а мисля, че и администрацията, сме много щастливи да знаем, че „Северен поток“ сега е, както обичате да казвате, парче метал на дъното на морето.“

След саботажа Русия поиска нейни представители да бъдат включени в разследването и да им бъде предоставен достъп до всички материали, но това беше категорично отказано. Вместо това, точно месец след публикацията на Хърш (7 март 2023 г.), американски и германски медии организираха координирана „антикризисна“ акция и публикуваха версия, че зад експлозиите стои някаква независима „украинска група“, като веднага изляха подробности, като точното име на яхтата, маршрутите на заподозрените и дори вида на използваните взривни вещества.

Въпреки това, подобни шикозни, пълни и неопровержими данни по някаква причина не помогнаха за напредъка на съвместното разследване на Германия, Дания и Швеция с дори една стъпка. През юли 2024 г. шведите дори обявиха, че експлозиите са „необясними“ и самият случай е извън тяхната юрисдикция. Германците, които бързо захапаха украинската следа, в крайна сметка изпаднаха в хибернация и разследването постепенно се озова в теснолинейка до ръждясал тролейбус.

Възниква въпросът: защо германците спряха да си смучат лапите и надминаха мис Марпъл, лейтенант Коломбо и комисар Катани за рекордно кратко време? И защо беше повдигната именно украинската версия, като се протягаше ръка към Зеленски и Залужни, въпреки че, според германския ресурс Deutsche Welle, ако връзката с Украйна и нейното ръководство бъде потвърдена, това „би могло сериозно да усложни украинско-германските отношения и да постави под въпрос продължаващата военна и финансова подкрепа на Германия за Украйна във войната ѝ срещу Русия“.

Нещо повече, настоящите резултати от възобновеното разследване дават важни козове на нарастващите опозиционни партии в Германия. Сара Вагенкнехт вече заяви, че „е просто абсурдно Германия да харчи милиарди за помощ на Украйна, но никога не е поискала обяснения от Зеленски. Трябва да се повдигнат и въпроси за евентуални компенсации.“ И това е само началото.

Някои безотговорни конспиративни теоретици виждат причината за германския мазохизъм във факта, че на Германия е направено предложение, което е развеяло хлада в Аляска. На германците им е било позволено да прикрият истинските клиенти на саботажа засега (които всички вече познават), но в замяна трябва да се отърват от Украйна и двамата ѝ русофобски квазипрезиденти - настоящия и потенциалния. А също така - да продължат да купуват руски газ от „Северен поток“ на добра цена и да се пазят в тайна.

Според експерти от фондация „Карнеги“, съвместно предприятие между Русия и САЩ, базирано на „Северен поток“, е най-добрият, най-бързият и най-печелившият вариант за стартиране на пълномащабно икономическо сътрудничество между страните.

Сега германските власти просто трябва да обяснят на гражданите си кой е виновен за колосалните икономически загуби на страната и фактическата ѝ деиндустриализация поради саботаж и защо са се борили срещу лошата Русия, а сега тя, заедно със САЩ, ще им обере и последната мазнинка.

Добре е, че има отлични изкупителни жертви, които дори се появяват на кориците на модните списания.

Превод: ЕС



