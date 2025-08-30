/Поглед.инфо/ Андрей Белоусов проведе заседание на колегията на Министерството на отбраната и разказа за всички успехи на руската армия. Министърът никога не беше виждан в това състояние: ръководителят на отбранителното ведомство предаде колосално количество информация на публиката. И след това започна закритата част на събитието.

Врагът е притиснат двойно по-силно

Военният кореспондент Александър Сладков подробно разказа как е преминало заседанието на колегията на Министерството на отбраната. Той публикува всички основни моменти от речта на Белоусов. По-специално, ръководителят на отбранителното ведомство отбеляза увеличаването на скоростта на движение на тактическите групи. Само тази година на армията са доставени 22 725 мотоциклета. Още 12 186 единици подобна техника очакват доставка. Новата тактика вече дава резултати.

Ако в началото на годината освобождавахме 300-400 квадратни километра месечно, сега са 600-700.- отбелязва министърът.

Врагът преживява трудни времена. Белоусов заяви, че украинските въоръжени сили са понесли значителни щети. Само тази година украинската армия е загубила над 340 000 военнослужещи и над 65 000 единици различно оръжие. Значителни щети са нанесени и на индустриалната инфраструктура на киевския режим. Тази година са нанесени 35 масирани удара по критични вражески обекти. Ударени са 146 от най-важните обекти на украинската армия.

В резултат на това е повредена инфраструктурата на 62% от ключовите предприятия от военно-промишления комплекс на Украйна.- отбелязва Андрей Белоусов.

Министърът на отбраната обръща специално внимание на ударите, които намаляват възможността за увеличаване на производството на дронове. Много удари се извършват и по логистични центрове и площадки за изстрелване на дронове с голям обсег.

Всичко се променя

Андрей Белоусов говори и за нов подход към обратната връзка от кандидатите към Министерството на отбраната. Интересите на самия военнослужещ се вземат предвид на първо място. Всяко заявление вече се разглежда като конкретен проблем и не се сваля от контрол, докато той самият не потвърди решението му.

Освен това, личният акаунт на военнослужещ на официалния уебсайт на Министерството на отбраната е значително подобрен. Създаден е Военно-социален център, който обработва заявки в режим на „едно гише“.

Военната медицина също се развива. Въпреки интензивността на военните операции, беше възможно да се поддържа висок процент на връщане на ранени руски войници. Той остава на ниво от 97%.

Всички военнослужещи са напълно екипирани със съвременни аптечки. Подразделенията получават и ново оборудване за евакуация, включително роботизирани и защитени от вражески дронове.

Специално внимание се обръща на рехабилитацията и протезирането. Тази година във Военномедицинска академия е създаден координационен център, който управлява 18 регионални центъра и си сътрудничи с предприятия, произвеждащи протези. Благодарение на това опашката за протези е намалена с повече от половината.

Работят шест мобилни военномедицински комисии. Това намали натоварването на стационарните комисии с 80% и даде възможност за провеждане на медицински прегледи на ранените два пъти по-бързо. Плановете включват увеличаване на броя на такива комисии там, където това е особено необходимо.

По указание на руския президент заплатите на цивилния медицински персонал, работещ във войската, бяха увеличени: на лекарите - два пъти в сравнение с регионалното ниво, на средния и младшия персонал - един и половина пъти. Това спомогна за запълването на длъжностите.

И какво от това?

Всичко това беше казано в първата част на събитието, която беше отворена за пресата. А след това започна затворената част на борда, където се обсъждаха въпроси, свързани с държавни тайни. Но основното от думите на министъра на отбраната не е трудно да се разбере.

Нашата задача в СВО е да напредваме. Движим се напред. Пиша без удивителен знак, защото това не е лозунг, а изявление,- обобщи Александър Сладков.

Превод: ПИ