/Поглед.инфо/ Анкета на CGTN, проведена измежду 8873 души от 38 страни по целия свят, показва, че Шанхайската организация за сътрудничество се превръща в значителна сила в глобалното управление. Мнозинството от анкетираните потвърждават ролята на ШОС в насърчаването на колективни усилия за справяне с глобалните рискове и предизвикателства. Анкетата е организирана съвместно от CGTN и китайския университет „Жънмин“.

Проучването показва, че 91,7% от анкетираните от държавите членки на ШОС признават положителното влияние на организацията върху икономиките им. 89,2% считат, че тя е подобрила регионалната инфраструктурна свързаност, а 83,7% потвърждават ролята ѝ в опазването на регионалната сигурност и насърчаването на разплащанията в местна валута, с което се намалява зависимостта от западните икономически системи.

Китай е един от основателите на организацията и неговият принос получи широко признание. 91,4% от анкетираните от държавите от ШОС оценяват положително прагматичните постижения на Китай в насърчаването на регионалната сигурност, икономическото сътрудничество, институционалната дейност и организационното разширяване, а 85,2% потвърждават водещата и движеща роля на Китай в развитието на ШОС.

„Шанхайският дух“ също получи висока оценка от обществото. 86,8 % от анкетираните по света смятат, че той предлага нехегемоничен подход към многополюсното глобално управление. 83,1% признават, че принципът му на „неутралитет и неконфронтация“ спомага за смекчаване на съперничеството между големите сили, 81,8% - че той усилва гласа на „Глобалния юг“.

Освен това 73,5% от анкетираните отбелязват бързото нарастване на международното влияние на ШОС. 76,9% признават ролята на организацията в насърчаването на многополярността в международната общност. Над 80% от анкетираните изразяват надежда за засилване на икономическото сътрудничество с други развиващи се страни чрез платформата на ШОС. Отговаряйки на този въпрос, цели 91,1% сред страните членки на ШОС са съгласни, в страните от Г-7 този процент надхвърля 60% и надминава 85% сред младежите.