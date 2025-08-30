/Поглед.инфо/ Китайският лидер в производството на автомобили с нови енергийни източници BYD обяви приходи от 371,28 млрд. юана (52,3 млрд. щ.д.) за първата половина на 2025 г. - ръст от 23,3% на годишна база. Нетната печалба на акционерите достигна 15,51 млрд. юана – увеличение с 13,79%.

Основен двигател остава автомобилният сегмент, докато приходите от компоненти за мобилни устройства и сглобъчни услуги намаляват. Компанията е увеличила разходите си за научноизследователска и развойна дейност с над 53% до 30,88 млрд. юана, а продажбите на NEV автомобили са нараснали с 33,04% до 2,15 млн. броя.