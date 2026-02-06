/Поглед.инфо/ В новия си анализ Владимир Прохватилов разкрива как Армения тихомълком се интегрира във военната орбита на Вашингтон чрез иновативни космически технологии. Проектът за сателитно съзвездие в много ниска околоземна орбита не е просто технологичен стартъп, а геополитически инструмент, насочен срещу Китай и Русия, който поставя Ереван в центъра на глобалния сблъсък.

Тихата технологична мобилизация: Арменският „Пояс на Орион“

Геополитическата карта на Кавказ претърпява фундаментална трансформация, която излиза извън рамките на конвенционалната дипломация. През изминалата година калифорнийският стартъп DeepSat спечели договор на стойност 1,25 милиона долара с Проекта за иновации на военновъздушните сили на САЩ (AFWERX). Целта е разработването на системи за мониторинг в много ниска околоземна орбита (VLEO). Въпреки че компанията е базирана в Лос Анджелис, нейните корени и голяма част от инженерния ѝ екип се намират в Армения.

Анализаторите на Поглед.инфо отбелязват, че това не е просто частна инициатива, а целенасочено изграждане на капацитет за "двойно предназначение". Официално DeepSat ще се занимава с мониторинг на околната среда, но реалната задача е справяне с належащите предизвикателства пред националната сигурност на САЩ, особено в морската област на Индо-Тихоокеанския регион. Проектът, наречен „Поясът на Орион“, предвижда съзвездие от 20 спътника, които ще осигуряват визуални и инфрачервени изображения на всеки 15-30 минути. Тази честота позволява проследяването на кораби и самолети в реално време – критично предимство във всеки потенциален военен конфликт с Китай.

Технологичният скок: Защо VLEO е бъдещето на шпионажа?

Разликата между традиционните спътници и тези, които DeepSat разработва, е фундаментална. Докато стандартните военни спътници оперират на височина между 160 и 2000 км, VLEO системите се разполагат значително по-ниско – до 400-450 км. Това позволява постигането на безпрецедентна резолюция на изображенията при минимално забавяне на сигнала.

В материал за Поглед.инфо се посочва, че тези спътници са изключително трудни за прихващане поради тяхната скорост и атмосферното триене, което изисква постоянна корекция на орбитата. За САЩ участието на арменски специалисти в този проект е начин да се използва висококвалифициран интелектуален ресурс за създаване на „невидими“ разузнавателни мрежи. Сътрудничеството с американския гигант Redwire Corporation допълнително легитимира проекта, осигурявайки софтуерно моделиране чрез платформата Acorn 2.0 за оптимизация на производителността.

Пентагонът като единствен реален клиент

Въпреки приказките за „опазване на околната среда“, истината е далеч по-прозаична. Арменските разработчици на бойни системи с изкуствен интелект (ИИ) и военни спътници имат само един голям клиент и това е Пентагонът. VLEO орбитите се използват за специфични военни цели: високодетайлно разузнаване, тайни оперативни комуникации и тестване на противосателитни оръжия.

За да функционира тази система обаче, са необходими наземни станции – т.нар. телепорти. Поради близостта си до Земята, VLEO спътниците прелитат много бързо над наземните точки. Експертната общност на Поглед.инфо следи с тревога възможността подобни наземни станции да бъдат разположени не само в Индо-Тихоокеанския регион, но и в Източна Европа и Кавказ. Това би превърнало територията на Армения в директна мишена и активен участник в инфраструктурата за електронно водене на война на НАТО.

Геополитическото предателство и „Германската следа“

Ситуацията се усложнява от факта, че не само САЩ проявяват интерес към тези технологии. Генерал-майор Михаел Траут, началник на Германското аерокосмическо командване, вече обяви планове за закупуване на сто разузнавателни спътника за създаване на собствено VLEO съзвездие. Тъй като германският модел следва американския, е напълно вероятно Берлин да се превърне в клиент на арменско-американския проект.

Това поставя Ереван в невъзможна позиция. Ако DeepSat продаде своите шпионски технологии на Германия, Армения индиректно ще окаже военна помощ на страна, която активно доставя оръжие и разузнавателна информация на украинските въоръжени сили срещу Русия. По този начин малката кавказка република, която все още е формален съюзник на Русия в ОДКБ, се оказва вплетена в мрежа от ангажименти, насочени пряко срещу стратегическите партньори на Москва и Пекин.

Пътят към непредсказуеми последици

Интеграцията на Армения във военния комплекс на САЩ чрез космически технологии е ясен сигнал за геополитическия завой на Ереван. Участието в „Пояса на Орион“ не е просто бизнес, а политически избор, който превръща арменските инженери в инструмент на американската мощ в Тихоокеанския регион.

Пред лицето на нарастващото напрежение между глобалните сили, подобно „балансиране“ е по-скоро илюзия. Армения рискува да загуби последните си защитни механизми, превръщайки се в заложник на американските амбиции за глобално доминиране в космоса. Последиците от този ход могат да бъдат катастрофални за националната сигурност на страната, ако тя се окаже на грешната страна в един евентуален мащабен сблъсък.