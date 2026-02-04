/Поглед.инфо/ Д-р Владимир Трифонов разговаря с проф. Георги Чанков за ускорения разпад на глобалния ред – от мълниеносните операции на САЩ до края на илюзията за равноправно партньорство между Европа и Америка. Защо Доналд Тръмп не е причината, а симптомът? Как „правото на силата“ замести международното право и защо Европейски съюз рискува да се превърне в периферия на световната политика?

Поглед.инфо винаги разглежда глобалните трусове през реалната логика на силата, ресурсите и историята.

Разговор без илюзии и дипломатични заобикалки. Проф. Георги Чанков анализира защо светът навлезе в преходен период, в който правилата се пишат наново, а силата предхожда правото. Европа – между федерални мечти и сурова реалност, Русия – като неизбежен фактор, и САЩ – като държава, способна да оцелее дори в изолация. Анализ, който поставя България и ЕС в истинския контекст на идващото глобално пренареждане.

Втора част:

