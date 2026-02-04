/Поглед.инфо/ България е в топ 3 на най-скъпите цени на електроенергия за бизнеса в ЕС, докато конкурентите ни плащат в пъти по-малко. В разговор на Георги Стамболиев с Васил Велев, председател на Асоциацията на индустриалния капитал в България, разкриваме как скъпият ток, въглеродните квоти и зелената политика изтласкват индустрията от Европа, свиват заплатите и обричат икономиката на застой.

Поглед.инфо винаги разглежда икономическите решения през реалните им последици за хората, бизнеса и бъдещето на страната.

В този разговор в предаването на Поглед.инфо Васил Велев, председател на Асоциацията на индустриалния капитал в България, прави стряскащ, но аргументиран разрез на състоянието на българската и европейската икономика.

Фокусът е върху рекордно високите цени на електроенергията за бизнеса, въглеродните квоти, Зелената сделка и ефекта им върху индустрията, заплатите и конкурентоспособността.

Разговорът разкрива защо България е сред страните с най-скъп ток в ЕС, как това води до деиндустриализация, изтичане на капитали и работни места, и защо Европа все по-осезаемо губи позиции спрямо САЩ, Китай и Индия. Обсъждат се и тежките последици за българската икономика – спад на производството, срив на експорта, недостиг на кадри и риск от дългосрочен икономически регрес.

Това е разговор за реалната цена на политическите решения, за бъдещето на труда, индустрията и жизнения стандарт – без евфемизми, без политическа коректност и с ясни факти.

Втора част:

#ВасилВелев #СкъпТок #БългарскаИндустрия #ЕнергийнаКриза #ЗеленаСделка #ПогледИнфо