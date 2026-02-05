/Поглед.инфо/ Владимир Трифонов разговаря с проф. Георги Чанков (УНСС) във втората част: защо войната и натискът отвън са следствие от нерешен вътрешен спор за модела на Русия – между либералния остатък, държавната национализация, носталгията по социализма и имперския рефлекс. Къде спъват растежа и инфлацията, защо темата „Централна банка“ е нервът на суверенитета, и как диалогът Русия–САЩ след Аляска може да роди сделки, които ще разберем едва когато станат факт. Финалът минава през BRICS, Иран, дедоларизацията и скандала „Епщайн“ – като огледало на елитите и на кризата на Запада.



Поглед.инфо винаги разглежда кой държи икономическия ключ към новия многополюсен ред.

Във втората част на разговора с проф. Георги Чанков (УНСС) говорим за най-трудния въпрос пред Русия: какъв обществено-икономически модел ще я направи устойчив център на сила в новия многополюсен свят.

Ще чуете:

защо „шоковата терапия“ оставя дълги сенки и защо изходът е бавен;

кои са вътрешните „лагери“ в Русия и защо Путин удържа неустойчив баланс;

реиндустриализацията и цената на разрушените отрасли;

ЦБ на Русия: „обслужване“ на старата система или ускоряване на дедоларизацията;

Русия–САЩ: преговори без шум, резултати „когато влязат в действие“;

BRICS като „не-Запад“, изпитанието Иран и политиката на доверие;

„Епщайн“: защо светът гледа хладно и как това се използва вътрешнополитически.

Първата част: https://www.youtube.com/watch?v=3rxCAmqMJQk&t=2s

