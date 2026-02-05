/Поглед.инфо/ Във втората част на разговора с Васил Велев, председател на Асоциацията на индустриалния капитал в България, числата вече не просто стряскат – те разкриват системен срив. Демографският колапс, изчерпването на работната сила, илюзиите за роботизация, бягството на инвестициите и разпадът на енергийната сигурност очертават бъдеще, което не е „предизвикателство“, а последица от години грешни решения. България и Европа вървят надолу, докато светът ускорява напред.

Поглед.инфо винаги разглежда икономиката отвъд удобните статистики – през реалния живот, реалните хора и реалните последици.

Какво се случва, когато всяка година губиш 50 000 души от пазара на труда?

Може ли роботизацията да компенсира демографския срив?

Защо инвестициите се стопиха наполовина, а индустрията губи позиции?

В този разговор Васил Велев говори без политическа козметика – за икономика без хора, за енергия без суверенитет и за Европа, която губи състезанието със света

Първа част: https://www.youtube.com/watch?v=TyNqnp2lY3w&t=2s

