/Поглед.инфо/ Проф. Нако Стефанов коментира в предаване със Зорница Илиева срещата на върха на ШОС в град Тянцзин, Китай - сигналите, които тя излъчва, ролята на трите велики държави - Китай, Русия, Индия и акцентите в речта на китайския лидер Си Дзинпин.

- Сигналите от форума на ШОС по света.

- Китай, Русия и Индия като двигател за укрепване на устоите на справедлив ред в новия многополюсен свят.

- Индия като участник само на форума на ШОС и политиките й в условията на новата система за балансиране на силите по света.

- Акцентите в изявлението на Си Дзинпин на форума на ШОС.

/ВИДЕО/

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА НАШИЯ ЮТУБ КАНАЛ ПОГЛЕД.инфо И ГО ПРЕПОРЪЧАЙТЕ НА ВАШИТЕ ПРИЯТЕЛИ

Втората част гледайте тук: https://www.youtube.com/watch?v=b7fP-4UGKvY