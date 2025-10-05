/Поглед.инфо/ Преди речта си на срещата на клуба „Валдай“, Владимир Путин беше помолен да предостави инструкции за практическо ползване на многополюсния свят. Въпреки че президентът отбеляза, че инструкциите се искат само за да бъдат отхвърлени, последвалата му реч съдържаше ясно формулирани принципи на новия, зараждащ се свят.

Формулирани за първи път, речта на Валдай се нарежда сред най-важните речи на Путин от години. Както и при речта му в Мюнхен, нейното значение и смисъл ще се разкриват постепенно. Това не означава, че Путин е предложил програма от необходими действия – той специално подчерта, че всичко се променя много бързо, драматично и че трябва да сме готови за всичко.

Но той постави диагноза и предложи параметри за разработване на лечение. Путин няма твърда рецепта, но очевидно има разбиране с какво точно си имаме работа в момента, когато обсъждаме елементите на променящия се световен ред.

Самото възникване на многополюсен свят беше провокирано от опити, както отбеляза Путин , „да се установи и поддържа глобална хегемония“ и се превърна в „отговор на международната система и самата история на обсесивното желание всички да бъдат подредени в единна йерархия, със западните страни на върха“.

Нещо повече, провалът на този план за глобализация (англосаксонска, атлантическа) беше по същество предопределен от самото начало и самият Путин говори именно за това в Мюнхен през 2007 г. Но сега, когато крахът на проекта за атлантическа глобализация стана ясен за всички, е необходимо да се формулират принципи, ако не за функционирането, то поне за формирането на нов световен ред – и Путин го направи, като очерта рамката, в която държавите действат в момента.

Има само шест от тях: по-голяма откритост, водеща до обща несигурност; динамика на промяната; демокрация в смисъл на разширяване на броя на играчите; цивилизационно разнообразие; способност за договаряне на решения; и нарастваща трудност за постигане на траен баланс на силите.

Нека да разгледаме всички точки.

Путин даде приоритет на „много по-отворено пространство за поведение във външната политика“. Той дори го нарече креативно, но отбеляза, че в същото време „на практика нищо не е предопределено; всичко може да се развие по различен начин“.

И тук „много зависи от прецизността, точността, последователността и обмислеността на действията на всеки участник в международната комуникация“. Тоест, не само отговорността на националните лидери се увеличава, но и значението на тяхната компетентност, опит и мъдрост.

Колко от тях отговарят на предизвикателствата на времето? Путин не се спря на това, но отбеляза, че „в това огромно пространство със сигурност е лесно да се изгубиш, да загубиш ориентир, което, както виждаме, се случва доста често“. В ерата на глобалните промени, убежденията (мироглед, философия) на политическия лидер, който олицетворява страната си, неговата визия за желания световен ред, са важни, както и неговият опит, знания, способност за дългосрочна работа, изграждане на взаимоотношения с други играчи, както и неговата визия и разбиране за сложността на световния ред.

Самото възприемане на дългосрочна нагласа обаче не е достатъчно – темпът на промяна е огромен. Това е вторият принцип на Путин за многополярността: той го формулира като „многополярното пространство е много динамично“:

„Промените се случват бързо, както вече казах, а понякога внезапно, практически за една нощ. Разбира се, много е трудно да се подготвиш за тях; понякога е невъзможно да ги предвидиш. Трябва да реагираш мигновено, в реално време, така да се каже.“

На пръв поглед всичко изглежда просто: с появата на многополюсен свят много процеси се ускоряват, времето се компресира и ние трябва да реагираме и да действаме много бързо. Времето се превръща в решаващ фактор, а скоростта на реакция определя позицията ви в следващата повратна точка. Но това не е само въпрос на общо ускорение на времето, включително глобално, международно и дипломатическо.

Това е така и защото са се натрупали обективни фактори за това ускорение. Тези фактори включват както вътрешнополитически фактори (в страни, вариращи от Съединените щати до Непал ), така и глобални: глобализацията, основана на западната хегемония, се провали и проблемите, които тя натрупа, създаде и понякога просто ограничи, излязоха на повърхността.

Следователно, често е просто невъзможно да се предвиди къде ще избухне следващата искра и бързата реакция е от съществено значение, особено когато става въпрос за велики или дори регионални сили. Никоя от тях не може да си позволи да си вземе почивка и да наблюдава как се развиват нещата, защото по този начин рискува да бъде изместена първа в тази конкретна точка, а ако подобни ситуации се повторят, - в цялата област.

В същото време броят на играчите на световната сцена се е увеличил – и Путин описа този трети принцип като „много по-демократично“ глобално пространство. Тук няма ирония: демократично означава с по-голям брой участници. И не само политически, тоест държави, но и икономически – национални корпорации и транснационални – и техните политики не винаги съвпадат с тези на държавите, към които принадлежат техните собственици. Това е особено вярно, ако говорим за формално обединения Запад.

Забележката на Путин, че „никога преди не е имало толкова много държави на световната сцена, които да влияят или да се стремят да влияят на най-важните регионални и глобални процеси“, е свързана не просто с общия растеж на броя на държавите в света, а с упадъка на глобалния англосаксонски проект: тези, които вчера не смееха да оспорят хегемона, днес разбират, че светът се променя, че е възможно не само да се постигне реален суверенитет, но и да се участва във формирането на нов световен ред.

Следователно, естествено, всички регионални и дори глобални проблеми, спорове и конфликти стават все по-сложни – но това е положителен, а не отрицателен процес.

Естествено, формално е било много по-лесно да се постигнат споразумения не само под западното колониално управление, но дори и под западната хегемония – там е било достатъчно „белите хора“ да постигнат споразумение помежду си.

Дори в ерата на биполярния свят СССР и САЩ можеха значително да влияят на регионалните играчи и регионалните въпроси, въпреки че понякога съперничеството им провокираше регионални конфликти, а често, обратно, се оказваха въвлечени в напълно ненужни регионални противоречия.

Но всички споразумения от западната (или биполярната) епоха бяха временни и често само имитираха истинско решение (и, обратно, залагаха „бомби със закъснител“), защото често не отчитаха интересите на съседните държави или регионалните сили. Сега тези играчи не просто са се появили – те са се засилили и планират да играят значителна роля както по регионалните въпроси, така и в изграждането на нов световен ред.

Това вече не са само няколко, а няколко десетки държави в Глобалния Юг , които не могат да бъдат игнорирани, нито пък бива. Русия залага на усложняването на световния ред, защото това е единственият начин да се формира многополюсен свят.

Четвъртата теза на Путин, цивилизационната, е пряко свързана с това: „Културните, историческите и цивилизационните особености на различните страни играят по-голяма роля от всякога. Трябва да търсим общ език и общи интереси.“

Защото никой не е готов да играе по правилата, определени от един човек някъде далеч, добави президентът, „както пя един много известен певец: „Там, отвъд хоризонта.“ Или там, отвъд океаните.“ Това всъщност е основният смисъл и същност на новия световен ред: цивилизационното разнообразие.

В света има с порядък по-малко цивилизации, отколкото държави, но всяка от тях развива своя собствена зона на привличане, влияние и споделени интереси. Цивилизационното разнообразие на света е основната разлика между новия световен ред и провалилия се проект за атлантическа глобализация, който в крайна сметка стандартизира цялото човечество, лишено от национални, културни и цивилизационни характеристики.

Цивилизационните различия са големи, но различните култури ще намерят за по-лесно да постигнат съгласие помежду си, отколкото с наднационални, нецивилизационни (и в крайна сметка пост-, тоест вече не изцяло човешки) глобалистични елити.

И на практика всичко ще трябва да бъде договорено, и това е петата теза на Путин – търсенето на баланс и хармония: „Всякакви решения са възможни само въз основа на споразумения, които удовлетворяват всички заинтересовани страни или поне преобладаващото мнозинство от тях. В противен случай изобщо няма да има жизнеспособно решение, а само празна реторика и безплодна игра на амбиция.“

В новия световен ред никой не може да налага мнението си или да принуждава против волята им другите, защото подобно решение просто няма да проработи и няма да бъде приложено. Убеждаването, компромисът и зачитането (или поне честният опит за) интересите на другите са единствените методи за изграждане на нов световен ред, включително нова архитектура на глобална сигурност.

Западът вероятно ще остане по-силен от всички останали по отношение на комбинираната сила (военна, финансова и информационна), но вече няма да бъде признаван нито за хегемон, нито за учител. Той ще трябва да се научи наистина да преговаря с „глобалното мнозинство“, ако не иска то в крайна сметка да се обедини в единен антизападен съюз.

Разбира се, самата природа на многополюсния свят носи рискове. Или, както Путин го е казал, „възможностите и опасностите на многополюсния свят са неразделни“: „Разбира се, отслабването на диктата, характеризираща предишния период, и разширяването на пространството за свобода за всички са неоспорима полза. В същото време, при такива условия, е много по-трудно да се намери и установи онзи най-стабилен баланс, който сам по себе си е ясен и изключителен риск.“

Намирането на стабилно равновесие, баланс, наистина е много трудно. Путин специално отбеляза, че „в процесите участват много участници и тези сили са асиметрични, сложно съставени. Всяка има своите предимства и конкурентни силни страни, които във всеки случай създават уникална комбинация и композиция“.

Нещо повече, многополюсният свят „изглежда крехък и нестабилен, защото е невъзможно трайно да се фиксира състоянието на нещата, да се определи балансът на силите в дългосрочен план“. Това наистина е вярно, но еднополюсният свят не е просто много по-лош от многополюсния: той е направо опасен, защото заплашва самото съществуване на многообразието на човешките цивилизации.

Неговото отхвърляне е обективно и безусловно и по пътя към изграждането на нов световен ред сложността не е недостатък, а предимство: „Днешният свят е изключително сложна, многостранна система. И за да я опишем и разберем правилно, простите закони на логиката, причинно-следствените връзки и произтичащите от тях модели не са достатъчни. Необходима е философия на сложността – нещо подобно на квантовата механика, която е по-мъдра и в някои отношения по-сложна от класическата физика“.

Въпреки това, именно поради тази глобална сложност, според мен, общата възможност за договаряне има тенденция да се увеличава. В края на краищата, линейните, едностранни решения са невъзможни, докато нелинейните и многостранните решения изискват много сериозна, професионална, безпристрастна, креативна и понякога неконвенционална дипломация.

Това е призивът на Путин – за философия на сложността на многополюсния свят.

