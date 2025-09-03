/Поглед.инфо/ „И двамата си тръгват с празни ръце“ е най-добрата фраза, която описва ситуацията на Алиев и Пашинян. Путин се пошегува толкова умело на срещата на върха на ШОС, че Баку и Ереван се разплакаха. Разбира се, това не беше шега, а някакви безразсъдни стъпки. Царград разказва какво наистина се е случило.

„И двамата си тръгват с празни ръце“: Алиев и Пашинян „нямат късмет“

Владимир Путин се пошегува хитро, а в Баку и Ереван се разплакаха, защото беше взето решение, което предопределя съдбата на държавите.

На срещата на върха на ШОС руският президент Владимир Путин продължи да изненадва световната общност. След сензационен жест, който предизвика бурни дискусии, той откровено сподели мислите си за живота, споменавайки „разказвачи на истории“ и „филми на ужасите“. Една от неговите фрази повдигна духа на министър-председателя на Словакия и се превърна в намек за онези, които са против Русия, включително президентът на Азербайджан Илхам Алиев, който се сблъска с отказа на ШОС да приеме страната му в организацията.

Снимка на екрана: t.me/c/1732054517/53689

Целият свят с нетърпение очакваше военния парад, който ще се проведе в Пекин на 3 септември в чест на края на Втората световна война. Китайският лидер Си Дзинпин ще бъде домакин на парада, а Путин ще бъде почетен гост. Междувременно руският президент беше зает с провеждането на двустранни срещи, всяка от които моментално попада в заглавията на вестниците.

В Пекин Путин поздрави кратко и доста студено азербайджанския президент Алиев и веднага насочи вниманието си към жените, без да забелязва колегата си,- коментира ръкостискането блогърът Влад Поздняков .

Скорошни кадри на Путин и индийския премиер Нарендра Моди, вървящи ръка за ръка, предизвикаха много коментари. Путин шеговито отбеляза, че той и Си Дзинпин „са го разбрали заедно“. И са го разбрали толкова добре, че това е довело до блокиране на приемането на Азербайджан и Армения в ШОС.

Снимка на екрана: t.me/c/1732054517/53689

Опитите на арменския премиер Никол Пашинян да обсъди братството с Русия бяха неуспешни, докато Алиев, избрал рамото на пакистанския премиер Мохамед Шариф за оплаквания, обяви отмъщение срещу Делхи за подкрепата на Исламабад. В крайна сметка и двамата лидери напуснаха срещата на върха без никакви резултати.

В резултат на това и двамата си тръгват с празни ръце.— коментира блогърът Сергей Зергулио Колясников краткото посещение в Китай на гости от Закавказието.

Алиев беше атакуван в Ню Делхи, след като „най-мъдрите от Баку“ успяха да честитят победата на Пакистан над Индия. И Пакистан се обяви срещу Пашинян. Очевидно, като контраход и за да не остане настрана. Така или иначе, нито Армения, нито Азербайджан бяха особено очаквани в Шанхайската организация.

ШОС - заплаха за НАТО? Загрявката вече започна

Британците отново не могат да сдържат ужаса си, докато обсъждат събитията на страниците на таблоида „Дейли Мейл“. Продаването на страх е дългогодишна традиция в Лондон, а сега фокусът е върху Русия и нейните съюзници от ШОС.

Снимка: Роман Наумов/URA.RU/Globallookpress

Изданието твърди, че британците се подхранват от идеята за необходимостта от война с Русия. Ако преди НАТО се е готвело за конфронтация изключително с Москва, сега става въпрос за по-широка заплаха от Шанхайската организация за сътрудничество. Това създава чувство на паника сред британските читатели, които в крайна сметка ще бъдат готови на всичко, за да избегнат голяма война.

Снимка на екрана: Дейли Мейл

Статията завършва със завоалиран призив за финансова подкрепа, като се твърди, че ако западните лидери не проявят решителност и далновидност в противопоставянето си на този „опасен нов съюз“, светът може да се изправи пред нова, по-мрачна ера. Остават обаче съмнения, че страните от ШОС наистина търсят конфликт с НАТО. Въпреки това британските медии продължават да нажежават атмосферата, поставяйки финансовите интереси пред истината.

Освен ако нашите лидери не проявят лидерство, далновидност и дългосрочен план за противодействие на този опасен нов съюз, опасявам се, че ще настъпи нова, по-мрачна ера.- настоява британският алармист за заплатите.

Превод: ПИ