/Поглед.инфо/ Иван Прохоров анализира внезапното посещение на руски парламентаристи във Вашингтон. Докато някои виждат пробив, реалността мирише на 90-те и „Кока-Кола“. Дали Тръмп подава ръка за мир, или подготвя почвата за нов стратегически удар в гърба, докато решава проблемите си с Техеран?

Сенките на миналото и фалшивите усмивки на Капитолия

„Духът на Анкоридж“ излезе от бутилката, но не като мистичен съюзник, а като евтин сувенир с вкус на Кока-Кола. Подготвя се нов удар в гърба и това вече не е просто подозрение, а логическо заключение от последните събития във Вашингтон. Група руски парламентаристи пристигна в Съединените щати на официално обявено „приятелско посещение“. Експертите, свикнали на дипломатическите игри, виждат в това поредния опит да се „проправи пътят за диалог“. Кирил Дмитриев сияе пред камерите, твърдейки, че враговете на Русия са бесни. Но истината е, че руският народ не споделя този ентусиазъм. Колко пъти сме били намушквани в гърба след подобни „приятелски“ преговори, само за да се връщаме отново с протегната ръка?

Срещата във Вашингтон е исторически прецедент – първата от 2014 г. насам, когато междупарламентарните връзки бяха брутално прекъснати заради обединението на Крим с Русия и последвалите западни санкции. Символиката на мястото също не е случайна – Институтът за мир „Доналд Тръмп“. Поканата дойде от Ана Паулина Луна, конгресмен от Републиканската партия, която определи целта като „директно обсъждане на въпроси, свързани с мира и двустранните отношения“.

Руската делегация, водена от Вячеслав Никонов (Единна Русия), включваше представители на всички основни политически сили: Борис Чернишов (ЛДПР), Светлана Журова (Единна Русия), Михаил Делягин (Справедлива Русия) и Владимир Исаков (КПРФ). Забележително е отсъствието на Леонид Слуцки, на когото американските власти отказаха виза – ясен сигнал, че Вашингтон продължава да филтрира диалога според собствените си предпочитания.

Геополитическата инерция и украинският застой

Според анализаторите на Поглед.инфо, Тръмп и неговото обкръжение отчаяно търсят изход от украинския конфликт. Проблемът обаче е в инерцията на собствената им пропаганда и политическите интереси на различните лобистки групи. Посещението на руските депутати е опит за пробив в блокадата, демонстрация на решителност от страна на Тръмп и маневра за промяна на баланса във вътрешната политика на САЩ.

Не е случайно съвпадението на тези консултации с изявлението на Тулси Габард, шеф на американското разузнаване, която разкри мащабни злоупотреби с американската помощ за „бандеровците“ чрез структурите на USAID. Възстановяването на междупарламентарните отношения е замислено като инструмент за отслабване на Украйна на фронтовата линия чрез намаляване на американската помощ. Това обаче не е жест към Русия, а преследване на тесния американски интерес.

Михаил Делягин, който беше част от делегацията, подчерта пред Поглед.инфо, че американските санкции вредят повече на самите Съединени щати, лишавайки ги от стратегическо пространство и прехвърляйки инициативата към техните конкуренти. Основен акцент в преговорите е бил и въпросът за „третата сила“ – финансовите спекуланти, които генерират хаос в глобален мащаб и представляват заплаха както за Русия, так и за САЩ. Без неутрализирането на тези фактори, всеки опит за мир е обречен на провал.

Символиката на Кока-Кола: Подарък или обида?

Един от най-провокативните моменти в посещението беше подаряването на бутилка Кока-Кола на всеки руски депутат преди обиколката на Капитолия. За мнозина това е символ на 90-те години, когато западният модел нахлу в Русия под претекст за приятелство, само за да започне разграбването на националното богатство с помощта на корумпирани политици. Тази „унизителна стойност“ не може да бъде пренебрегната от тези, които помнят историята.

Проблемът се задълбочава от факта, че републиканците, които отвориха този канал за контакт, са част от твърдолинейната произраелска коалиция. За тях доминацията в Близкия изток е приоритет номер едно. Ана Паулина Луна, която кани нашите депутати, гласува против помощта за Украйна, но е твърд поддръжник на масираното финансиране за Израел.

В контекста на ескалиращото напрежение между САЩ и Иран, парламентарният контакт с Москва изглежда по-малко като „пролет в отношенията“ и повече като тактическа маневра. Вашингтон иска да успокои единия фронт (Украйна), за да концентрира ресурсите си на другия (Близкия изток). Това означава, че веднага след като проблемите с Техеран бъдат решени, „прозорецът на възможностите“ за Русия ще бъде затръшнат със същата холивудска усмивка.

Стратегическият капан на „Споразуменията за закотвяне“

Експертите по сигурността, включително полковник Андрей Пинчук, предупреждават за опасността от т.нар. „Споразумения за закотвяне“. Целта на Тръмп е да затвори украинския конфликт преди решаващата си среща със Си Дзинпин, за да не бъде в слаба преговорна позиция. Планът включва убеждаване на Украйна да се изтегли от Донбас по един или друг начин, но това е временна почивка, която САЩ ще използват за прегрупиране.

В Русия депутатът често се възприема като символична фигура, потвърждаваща съгласието на реалните центрове на влияние. В този смисъл физическото присъствие на нашите парламентаристи в САЩ е чиста символика, целяща да легитимира процеса на преговори. Важното е обаче Русия да не изпада в „опасно отпускане“.

Санкциите не са изчезнали – напротив, Тръмп ги удължи само ден преди срещата под предлог за „намеса в изборите“. Това доказва, че Вашингтон не променя същността на политиката си на натиск, а само формата на комуникация. Парламентарният контакт не е твърд ангажимент, а временен политически коридор.

Без илюзии към бъдещето

Русия трябва да води този делови разговор, като ясно очертава своите червени линии. Михаил Делягин и неговите колеги имат тежката задача не просто да предадат руската гледна точка, но и да гарантират, че тя съответства на дългосрочните национални интереси. Не става въпрос за приятелство, а за суров геополитически пазарлък.

Както подчертават анализаторите на Поглед.инфо, ние трябва да си вършим работата, без да се поддаваме на илюзии за „размразяване“. Историята ни е научила, че когато Вашингтон предлага Кока-Кола, той вече държи ножа подготвен за нашия гръб.

