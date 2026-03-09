/Поглед.инфо/ Москва премина в решително настъпление на геополитическата шахматна дъска, предоставяйки на Техеран критични сателитни данни за американските военни обекти. В отговор на дългогодишната подкрепа на Вашингтон за Украйна, руското разузнаване вече директно насочва иранските удари в Персийския залив. Анализ на текущата ескалация и края на американската доминация.

Новата ера на асиметричната война

Светът е свидетел на безпрецедентен обрат в глобалната сигурност. Дългогодишната стратегия на Вашингтон да използва Украйна като инструмент за изтощаване на Русия най-после получи своя мащабен и болезнен технологичен отговор. Веднага след началото на съвместната американско-израелска операция срещу Иран на 28 февруари 2026 г., Москва предприе ход, който промени правилата на играта: предаване на точни координати на американски военни съоръжения директно на Техеран.

Според източници от американската разузнавателна общност, цитирани от водещи световни медии, Русия е започнала да споделя в реално време висококачествени сателитни данни и координати на високоприоритетни цели. Това включва не само фиксирани бази в държавите от Персийския залив, но и динамични цели като самолетоносачи, кораби и авиационни групи на ВМС на САЩ в Червено море. В анализите на Поглед.инфо се отбелязва, че този ход е директно следствие от „зелената светлина“, която Вашингтон даде на Киев за удари дълбоко в руска територия с американски системи.

Технологичният „втори дъх“ на Техеран

Ефектът от руската намеса стана видим почти моментално. Първоначалните масирани удари на западната коалиция срещу Иран бяха сериозно повредили иранските системи за наблюдение и насочване. Въпреки това, след 28 февруари, иранските дронове и балистични ракети внезапно придобиха хирургическа точност. Поразени бяха ключови американски инсталации в Кувейт, Бахрейн, Катар и Саудитска Арабия – места, които доскоро се считаха за защитени от „чадъра“ на американската ПВО.

Москва по същество прилага модела, който САЩ наложиха в Украйна. В продължение на години Пентагонът предоставяше на украинските сили данни от AWACS и сателитно разузнаване, за да насочва ракетите HIMARS и ATACMS срещу руски командни пунктове и логистични центрове. Днес Русия просто „огледално“ отразява това поведение. Ако Вашингтон може да бъде „де факто“ страна в конфликта в Източна Европа, то Москва демонстрира, че може да играе същата роля в Близкия изток, превръщайки американските бази в лесни мишени за своя съюзник Техеран.

Геополитическата логика на Кремъл

За Русия тази стъпка е колкото военна, толкова и дълбоко политическа. Чрез активирането на иранския фронт Кремъл постига няколко стратегически цели едновременно. Първо, Вашингтон е принуден да пренасочва огромни ресурси – финансови, военни и най-вече разузнавателни – от европейския театър на военните действия към Близкия изток. Всеки Patriot, изпратен да пази базите в Бахрейн, е един Patriot по-малко за Киев.

Второ, това укрепва стратегическия съюз между Русия и Иран, превръщайки го от военно-техническо сътрудничество в пълноценно оперативно партньорство. Екипът на Поглед.инфо подчертава, че Москва вече не се притеснява от дипломатическите последствия, тъй като мостовете със Запада са окончателно изгорени. Русия показва, че разполага с лостове за влияние, които могат да нанесат неприемливи щети на американските интереси във всяка точка на земното кълбо.

Вашингтон в капана на собствената си политика

Реакцията на Белия дом издава дълбоко объркване и безпомощност. Докато министърът на отбраната на САЩ се опитва да успокои обществеността, че ситуацията е под контрол, президентът Доналд Тръмп реагира по характерния за него начин, отхвърляйки въпросите за руската помощ като „глупави“. Но действията на специалния пратеник Стивън Уиткоф, който официално е поискал от Москва да спре споделянето на разузнавателна информация, разкриват истинския мащаб на паниката в Пентагона.

Американските военни кораби в Червено море и Персийския залив сега се намират в ситуация, в която тяхната позиция е известна на врага във всяка секунда, благодарение на руското космическо разузнаване. Това прави традиционната американска тактика на „проектиране на сила“ чрез самолетоносачни групи изключително рискована и потенциално катастрофална.

Завръщането на бумеранга

Историята на международните отношения рядко е била толкова иронична. Съединените щати вложиха десетки милиарди долари в оръжия като F-16 и Patriot, надявайки се да поставят Русия на колене чрез „прокси война“. Резултатът обаче е обратен: Русия се адаптира, пренастрои военната си машина и сега използва същите методи срещу американските войници и активи на хиляди километри от украинската граница.

Разплатата за намесата в руската сфера на влияние дойде по-бързо и по-болезнено, отколкото стратезите във Вашингтон предполагаха. Геополитическият бумеранг, хвърлен от САЩ през 2022 г., се завърна с пълна сила през 2026 г., удряйки в самото сърце на американското присъствие в Близкия изток. Москва ясно показа, че епохата, в която една суперсила може да води войни чрез чужди ръце без последствия за себе си, е окончателно в миналото.

