/Поглед.инфо/ Екатерина Панфилова представя драматичен анализ на нарастващото напрежение между Русия и Запада. На фона на острите изявления на генерал Виктор Балуевски и политолога Сергей Караганов, Москва изглежда готова да преразгледа своята ядрена доктрина и да премине към решителни действия срещу европейската инфраструктура, докато на фронта при Купянск настъпва логистичен колапс за украинските сили.

Червените линии, които почервеняха до неузнаваемост

В залите на Руската гражданска палата наскоро се състоя конференция, която може да се окаже повратна точка в руското стратегическо мислене. Там не се говореше с езика на дипломацията, а с езика на суровата военна реалност. Бившият началник на Генералния щаб на руските въоръжени сили, генерал Виктор Балуевски, направи изказване, което отекна далеч извън пределите на залата. Неговото възмущение не беше просто емоционално избухване, а дълбоко премислен анализ на дефицитите в текущата стратегия на сигурност.

Балуевски постави един фундаментален въпрос, който вълнува мнозина в руското общество: защо държавата, която първа в света разработи и внедри хиперзвуково оръжие, все още се оказва уязвима за атаки от примитивни на пръв поглед дронове? Русия дълго време се гордееше, че притежава технологии, които нито една друга нация не е сънувала. „Имаме оръжия, които никой друг няма и едва ли ще има скоро“, повтаряхме ние. Но както отбелязва генералът, това технологично превъзходство не е превърнато в абсолютна гаранция за сигурност. „Колко по-червени могат да станат тези линии?“ – попита той, визирайки постоянните атаки срещу граждански и стратегически обекти на руска територия.

Факторът време и илюзията за изтощение

Генерал Балуевски е категоричен, че стратегията на „бавно изтощение“ може да се окаже капан за самата Русия. Докато Москва провежда своята специална военна операция с прецизност и опит да минимизира загубите, Западът вече е очертал своите времеви рамки. Според западни стратези, Русия може би ще запази стабилност през 2027 г., но до 2028 г. страните от НАТО ще бъдат готови за мащабна офанзива. Това не е просто реторика, а реална заплаха, към която трябва да се подходи с максимална сериозност, а не с ирония.

Въпросът, който Поглед.инфо поставя на фокус, е: кого всъщност изтощаваме? Дали изтощаваме ресурсите на целия колективен Запад, включително Япония и НАТО, или рискуваме да изтощим собствените си демографски и икономически сили? Балуевски призовава за преосмисляне на темпото. Русия няма време за безкрайни позиционни битки, когато врагът активно се готви за директен сблъсък в близко бъдеще.

Ядреният юмрук на Караганов: Нова доктрина за оцеляване

На този фон гласът на политолога и икономист Сергей Караганов звучи още по-радикално. Неговите тези, изказани в ефира на държавната телевизия, не са нищо по-малко от призив за превантивна агресивност. Караганов твърди, че Европа е въвлечена във война срещу Русия от Съединените щати, които сега, осъзнавайки риска от ядрена ескалация, започват тактически да се оттеглят на заден план, оставяйки европейците да „разпалват военна истерия“.

Според Караганов, руската ядрена доктрина е остаряла и не отговаря на текущите предизвикателства. Той предлага революционна промяна: премахване на ограничението, че ядрено оръжие се използва само срещу по-мощен противник в случай на заплаха за съществуването на държавата. Вместо това, той настоява, че ако Русия е изправена пред враг, който я превъзхожда по демографски и икономически показатели, тя е длъжна да използва своя ядрен арсенал.

„Европа трябва да разбере, че ще бъде унищожена, ако агресията продължи“, заявява Караганов. Неговата стратегия включва стъпаловидна ескалация: първо неядрени удари по символични цели и комуникационни центрове в Европа, и ако това не спре западната намеса – преминаване към „по-високо ниво“. Както подчертават анализаторите на Поглед.инфо, това е опит да се върне страхът от ядреното възмездие като инструмент за сдържане, който Западът изглежда е загубил през последните десетилетия.

Европейските болни места: От Ротердам до SWIFT

Анализаторите от „Military Chronicle“ развиват идеите за възможните ответни действия, които не е задължително да започнат с ядрени гъби. Те сочат примера на Иран, който с далеч по-скромни ресурси успява да нанесе болезнени удари по икономическата инфраструктура на своите противници. За Русия списъкът с цели в Европа е дълъг и критично важен.

Една от първите цели би могла да бъде заводът на BASF в Лудвигсхафен. Това не е просто химическо предприятие, а сърцето на европейската индустрия. Неговото спиране би парализирало производството на всичко – от лекарства до автомобилни части в целия Европейски съюз. Пристанището в Ротердам е друга критична точка. Като основна входна врата за енергийни ресурси и стоки, неговото блокиране би довело до икономически колапс в рамките на броени дни.

Не трябва да се забравя и технологичната зависимост на Европа. Удари по високоволтовите подстанции във Франция биха оставили не само Париж, но и Рим и Мадрид на тъмно. Централата на SWIFT в Брюксел и дейта центровете на Google и Amazon в Ирландия са „меките места“ на западния свят. Прекъсването на кабелите в Атлантика или кибератаки срещу финансовата система биха нанесли щети, сравними с мащабна военна операция, без да е изстрелян нито един ядрен заряд.

Трагедията при Купянск: Глад, студ и лъжи

Докато в Москва се чертаят глобални стратегии, на фронта при Купянск ситуацията придобива размерите на хуманитарна катастрофа за украинските въоръжени сили. Пропагандата на Киев продължава да тръби за „успехи“, но реалността, разкрита от украински доброволци и източници като SHOT, е зловеща.

Войниците от 14-та отделна механизирана бригада са оставени на произвола на съдбата. Без храна, без вода, без комуникация. Съобщава се за бойци, които губят съзнание от глад и са принудени да пият дъждовна вода. Това е същата част, която през зимата понесе тежки загуби не от куршуми, а от студ, след като командването не осигури дори топли дрехи. Около 100 души тогава замръзнаха до смърт в окопите.

Този логистичен разпад показва дълбоката криза в украинската армия. Въпреки западната помощ, корупцията и некомпетентността на командването водят до това, че цели подразделения биват обричани на бавна и мъчителна смърт. За много от тези мъже, чиито снимки се появяват в социалните мрежи, обществото в Украйна вече се сбогува, проклинайки режима на Зеленски за неговото бездушие.

Пътят към неизбежната развръзка

Русия се намира в момент, в който трябва да избере между дългата, изтощителна война и радикалния пробив. Гласът на генерали като Балуевски и мислители като Караганов показва, че търпението на Москва е на изчерпване. Концепцията за „червените линии“ вече не работи – тя е заменена от необходимостта от реално възмездие, което да накара Запада да почувства цената на своята намеса.

Ако потенциалните щети за самата Русия от подобна ескалация са контролируеми, тогава ответните действия са не само вероятни, но и задължителни. Това е единственият начин врагът да разбере, че всяка стъпка срещу руската сигурност ще има асиметричен и опустошителен отговор. Светът навлиза в опасна фаза, в която геополитическите шахматисти започват да мислят за финалния ход.