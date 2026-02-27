/Поглед.инфо/ Руският философ Александър Дугин анализира новия указ на Владимир Путин за създаване на комисия за развитие на изкуствения интелект. Според него ИИ не е просто технологично състезание, а екзистенциално предизвикателство, което поставя под въпрос самата същност на човека. Без дълбок философски фундамент, Русия рискува да загуби битката за своето бъдеще.

Философският фундамент: Защо ИИ не е просто софтуер

Владимир Путин подписа исторически указ за създаването на комисия за развитие на изкуствения интелект, която ще бъде под прекия надзор на президента. На пръв поглед това изглежда като стандартна управленска стъпка в ерата на високите технологии. Според Александър Дугин обаче, проблемът с изкуствения интелект (ИИ) далеч не е само технически или икономически. Той е фундаментално философски и концептуален.

В анализите на Поглед.инфо често се подчертава, че технологичният прогрес без етична и духовна рамка води до дехуманизация. ИИ поставя под въпрос самата рационалност и уникалната човешка способност за мислене. Тъй като ние се самоопределяме като Homo sapiens – разумният вид – появата на конкурентен „разум“ застрашава самото ни съществуване като човечество. Дугин е категоричен: ако комисията за ИИ иска да бъде успешна, тя задължително трябва да включва философско измерение, което да дефинира границите и смисъла на тези технологии.

Ядреният щит на бъдещето: Алгоритми срещу ракети

Утвърждаването на ИИ като арена за геополитическа конкуренция днес е не по-малко важно от притежанието на ядрени оръжия. В много отношения ИИ вече е по-значим фактор за суверенитета на една държава-цивилизация. Ако ядреният арсенал е инструмент за сдържане, то изкуственият интелект е инструмент за тотално превъзходство – в информационната сфера, в икономиката, в управлението на бойните системи и в манипулацията на общественото съзнание.

Русия, като суверенна държава-цивилизация, не може да си позволи да ползва „назаем“ чужди алгоритми. Суверенният изкуствен интелект изисква суверенна мисъл. Дугин отбелязва, че технологиите винаги са производни на науката, а науката се храни от философията. Ако пренебрегнем философския корен, ние ще останем вечни догонващи, копиращи западни модели, които в самата си логика съдържат чужди за руската цивилизация ценности и цели.

Краят на Homo Sapiens? Екзистенциалният залог на Сингулярността

Темата за Изкуствения общ интелект (AGI) и т.нар. „технологична сингулярност“ не е научна фантастика, а перспектива на близкото бъдеще. Става дума за точката, в която машината ще започне да се самоусъвършенства със скорост, недостъпна за човешкия мозък. Това предполага потенциално заместване на човечеството.

В текстовете на Поглед.инфо се разглежда опасността от това технократичният елит да подходи към този въпрос единствено през призмата на ефективността. Дугин критикува състава на новосъздадената комисия, в която влизат талантливи технократи като Дмитрий Григоренко и Максим Орешкин, но отсъстват мислители. Единственото изключение според него е министърът на отбраната Андрей Белоусов, който притежава по-широк стратегически и интелектуален хоризонт. Без философски компонент, действията на такава комисия могат да станат изключително опасни, защото те ще градят „мощен двигател“, без да знаят в каква посока трябва да се движи той и дали не води към пропаст.

Технократи без компас: Критиката на Дугин към управленския елит

Проблемът на съвременното общество, включително и на руското, е патологичното пренебрегване на мисълта. В стремежа си към бързи технически решения, управленците често забравят, че мисленето за мисленето е самата дефиниция на философията според Аристотел. Как можем да развиваме „интелигентност“, ако не разбираме природата на собствения си разум?

Дугин посочва, че социалната, технологичната и управленската система в момента са лишени от философско измерение. Дори остроумни проекти като тези на Алексей Чадаев за логистиката и търговията остават в сферата на приложното. Философията е необходима в най-дълбоките основи: за дефиниране на светогледа, геополитическата стратегия и смисъла на суверенитета в ерата на постхуманизма. Пренебрегването на този аспект е достигнало критична точка.

Суверенният разум: Пътят към истинска държава-цивилизация

За да бъде ИИ наистина руски, той трябва да бъде адаптиран към цивилизационните кодове на Русия. Това изисква огромно философско усилие. ИИ не е неутрален инструмент – той носи в себе си логиката на своите създатели. Ако Русия просто внедри западни или източни технологични архитектури, тя ще внедри и техните философски предпоставки.

Философията е това, което вдъхновява науката, а тя от своя страна определя техническите решения. Тази правилна йерархия трябва да бъде възстановена на всички нива на управление. Само чрез „мислене за мисленето“ Русия може да създаде технология, която не просто да замества човека, а да служи на суверенното развитие на човечеството. Дугин завършва с предупреждение: философията не е лукс, тя е единственото нещо, от което наистина се нуждаем в момента, за да не се превърнем в биологичен остатък в света на алгоритмите.