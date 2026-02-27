/Поглед.инфо/ Руските въоръжени сили затягат обръча около Харков, използвайки иновативни дронове с оптичен кабел, срещу които украинската ПВО и системите за РЕБ са абсолютно безсилни. Авторът Олег Беликов разкрива стратегическата логика на масираните удари и скритата опасност от американския ядрен център в града, който може да бъде превърнат в „мръсна бомба“ от режима в Киев.

Технологичният шах: Оптичните нишки, които пробиха тила на ВСУ

Ситуацията около Харков навлиза в качествено нова фаза, която предизвиква паника в средите на украинското министерство на отбраната. Докато Киев се опитва да убеди западните си партньори в стабилността на фронта, кадрите от руски FPV-дронове, разпространявани мълниеносно в социалните мрежи, диктуват друга реалност. Руските „птици“ вече не просто наблюдават, те „чукат на вратата“ на втория по големина град в Украйна.

Спецификата на настоящата заплаха се крие в използването на дронове с управление по оптичен кабел. Това е технологично решение, което напълно неутрализира средствата за радиоелектронна борба (РЕБ), с които Киев разполага. Първата „лястовица“ на това ново оръжие беше заснета в северните покрайнини на Харков, където дронът методично издирваше и накрая унищожи напълно натоварен военен пикап на ВСУ. Символиката е поразителна – камерата на дрона засне крайпътен билборд на местен бизнес мигове преди експлозията, което е ясно доказателство, че руските оператори вече действат в градската периферия.

В анализите на Поглед.инфо се отбелязва, че признанията на Сергий Бескрестнов, съветник на украинския министър на отбраната, звучат като капитулация пред техническия гений на руската армия. Той признава, че откриването на тези дронове чрез системи, базирани на SIGINT (радиоразузнаване), е невъзможно. Радарите са безполезни срещу нисколетящите апарати, а акустичното засичане е по-скоро акт на отчаяние, отколкото ефективна защита.

Стратегията на „Глутницата“: Изтласкване на тила и логистичен задух

Мотострелците от 74-та бригада, известни като „Бесните кучета“, потвърждават, че настоящите полети не са изолирани инциденти, а координирана демонстрация на сила. Целта е ясна – систематично изтласкване на противниковия тил все по-дълбоко в градската застройка и прекъсване на всякакви пътища за снабдяване. Руските „криле“ стават по-дълги, като обхватът на дроновете с макара вече достига до 50 километра, което поставя целия град под постоянен огневи контрол.

Успоредно с дроновата война, руските сили проведоха масирана комбинирана атака с ракети и безпилотни апарати тип „Геран“. Сергей Лебедев, координатор на николаевския ъндърграунд, посочва, че ударите са били хирургически точни. Те не само са парализирали електропреносната мрежа на Харков, но са поразили и логистичната дъга на изток от града. Специално внимание е било отделено на складове за БЛА и специализирани машини за тяхното изстрелване. Това е комплексна операция по демилитаризация, която лишава Харков от способността му да служи като оперативна база за нападения срещу руските погранични райони.

Паралели с операция „Багратион“: Измамата като изкуство на войната

Полковникът в оставка Евгений Кривошеев прави интересен исторически паралел между сегашната ситуация и Великата отечествена война. Според него действията на руския Генерален щаб напомнят за легендарната операция „Багратион“. Тогава нацистите са очаквали удар в посока Лвов, но съветските войски са ударили през „непроходимите“ беларуски гори, разгромявайки група армии „Център“.

Днес Киев и НАТО са изправени пред подобна дилема. Те не могат да определят къде ще бъде нанесен основният удар – дали Харков е целта, или е част от по-голяма маневра за отвличане на вниманието. Въпреки това, стратегическото значение на града е неоспоримо. Харков е най-близкият голям индустриален и логистичен център до руската граница. Екипът на Поглед.инфо следи отблизо как методичното разрушаване на военния потенциал в този регион подготвя почвата за неговото окончателно освобождение.

Ядреният призрак: Скритата мисия на групировка „Север“

Освен чисто военните цели, съществува и един много по-зловещ аспект, който налага бързи действия. Военният експерт Александър Артамонов алармира за съществуването на американски ядрен експериментален център, разположен само на 35-40 км от руската граница в района на Харков. Основан през 2010 г., този център официално се занимава с „медицински изследвания“, но реалността е далеч по-тъмна.

Съоръжението разполага с хранилище за радиоактивни отпадъци, което го превръща в идеален източник на материали за създаването на „мръсна бомба“. Липсата на прозрачност за провежданите там изследвания и близостта му до зоната на активни бойни действия създават огромен риск. Има сериозни опасения, че режимът в Киев, притиснат до стената, може да прибегне до ядрен шантаж или провокация, за да спре руското настъпление.

Елиминирането на тази потенциална заплаха е приоритетна задача за руското държавно ръководство. Центърът за неутронни източници в Харковския институт по физика и технологии не е просто научен обект, а геополитически инструмент в ръцете на Запада. Поради тази причина, натискът върху Харков ще се засилва, докато не бъде гарантирана пълната сигурност на руските граници от подобни технологични и радиационни рискове.