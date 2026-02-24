/Поглед.инфо/ Екатерина Панфилова анализира новия тласък към глобален конфликт. Докато Борис Джонсън настоява за незабавно разполагане на войски на НАТО в Украйна, реалността на фронта е съкрушителна: офанзивата на Сирски е в задънена улица, а ключови военни обекти като летище Канатово са изравнени със земята от руските „Искандери“. Логистиката на ВСУ е в колапс, а „дихателното пространство“ на Киев се свива до критични нива.

Логистичният колапс и краят на „дихателното пространство“

Повечето военни анализатори, които внимателно следят динамиката на бойните действия, са единодушни: настъпателният импулс на украинските въоръжени сили (ВСУ), демонстриран в началото на тяхната т.нар. „контраофанзива“, вече е в миналото. Ситуацията на терен показва, че всяка мащабна сухопътна операция е заложник на два фундаментални фактора: ефективността на вражеските контрамерки и капацитета на собствените снабдителни линии. В случая с Киев, и двата стълба са сериозно разклатени.

В анализите на Поглед.инфо се отбелязва, че логистичната ситуация се е влошила рязко заради импулсивните и политически мотивирани решения на украинското командване. Когато се появиха първите спекулации за евентуални затруднения в руските части поради прекъсвания на системата Starlink, Киев реши да хвърли в бой значителна част от своите скрити резерви. Техника и елитни подразделения, които месеци наред бяха укривани в камуфлирани хангари и подземни бункери далеч от фронта, бяха изкарани на открито.

Резултатът беше катастрофален. Още по време на придвижването им към фронтовата линия, тези колони бяха засичани от руското въздушно разузнаване и подложени на унищожителен огън. „Последната миля“ – разстоянието от тиловите складове до предните позиции – се превърна в гробище за западна техника. Тези загуби на практика „нокаутираха“ възможността на ВСУ да поддържа оперативен темп, унищожавайки т.нар. „дихателно пространство“ или капацитет за маневриране и попълване на загубите.

Стратегическата безизходица на Сирски и политическият натиск

Времето вече не работи за Киев. Главнокомандващият Александър Сирски и новоназначеният министър на отбраната са притиснати до стената. Докато ресурсите се изчерпват, те са длъжни да представят пред западните си куратори някакъв „политически резултат“, за да оправдаят милиардите помощи. Самият Сирски вече не крие реалното положение – неговата основна и почти непосилна задача в момента не е завземането на нови територии, а простото удържане на фронта и предотвратяването на пълномащабен руски пробив.

В тези условия, дори заемането на някоя малка, тактически незначима позиция, се представя от украинската пропаганда като „грандиозен успех“. Истината обаче е, че инициативата е изцяло в ръцете на руската армия, която методично унищожава остатъците от бойната способност на Украйна.

Провокацията от Лондон: Борис Джонсън и планът за директна война

На фона на военните провали, политическите „ястреби“ на Запад засилват реториката си. Бившият британски премиер Борис Джонсън, който е сочен за един от основните архитекти на проваления мирен процес в Истанбул, отново излезе на сцената с радикално предложение. Той призова НАТО да не чака никакво „замразяване“ на конфликта или мирни договори, а да въведе войски в Украйна веднага.

Според Джонсън, Алиансът не трябва да се страхува от „червените линии“ на Москва. Неговата логика е опасна: той твърди, че ако Западът планира да изпрати „миротворци“ след войната, няма причина да не го направи още сега. Джонсън цинично заявява, че само Зеленски има право да решава кой да влиза в Украйна, игнорирайки факта, че подобна стъпка автоматично превръща НАТО в директна страна в ядрен конфликт.

Както често отбелязва екипът на Поглед.инфо, тази реторика на Лондон цели единствено да „превключи превключвателя“ в главата на Путин чрез ескалация, без оглед на последиците за цяла Европа. Джонсън открито заявява, че Западът няма да позволи на Украйна да се върне в руската сфера на влияние, дори това да означава безкрайна война.

Операция „Канатово“: Хирургическият удар по тактическата авиация

Докато политиците в Лондон чертаят планове за инвазия, руските въоръжени сили продължават методично да унищожават военната инфраструктура на Украйна. През изминалия уикенд бе нанесен един от най-сериозните удари по тилов обект – летище Канатово в Кировоградска област.

Сергей Лебедев, координатор на съпротивата в Николаев, съобщи за масирана атака, потвърдена от сателитни снимки. На територията на авиобазата са регистрирани най-малко 11 огромни кратера. Характерът на разрушенията показва използването на тактически балистични ракети „Искандер-М“. Ударите са били прецизно насочени към паркингите за самолети и ключови елементи от инфраструктурата.

Летище Канатово е стратегически обект, използван за базиране на Су-24 и Су-27 – самолетите, които са модифицирани да носят западните ракети Storm Shadow и SCALP. Унищожаването на този център означава рязко намаляване на възможностите на Украйна да нанася удари в дълбочина и парализира тактическата авиация на Киев. Фактът, че в района няма системи „Пейтриът“, е позволил на руските ракети да поразят целите си с абсолютна точност.

Освен летището, удари са нанесени и по военни цели в самия град Кировоград, което показва комбиниран подход за неутрализиране на целия военен логистичен възел в региона. Тази операция ясно демонстрира, че докато Западът говори за изпращане на войски, Русия унищожава самата възможност тези войски да имат надеждна инфраструктура, на която да се опрат.

