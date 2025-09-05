/Поглед.инфо/ Миналия месец стана известно за оставката на командващия на руската групировка войски «Север» генерал Александър Лапин. Не го изпращат в наказателна рота на фронта. Излиза в пенсия. Пред новоизпечения цивилен член на обществото се разкриват широки перспективи. Може да стане депутат или съветник в богата фирма. Ще дава ценни указания, с пълни шепи ще гребе от радостите на живота... А сенките на хилядите загинали заради него няма да смущават съня му.

На такива дебелокожи са непознати терзанията на съвестта, те са уверени в своята правота. И нищо, освен гробът, не е в състояние да ги поправи. Аз пък какво съм почнал да ви обяснявам – нали и нашата държава е завладяна от такива! От Лисабон до Сибир и по-нататък до Ню Йорк новите порядки плодят мандрамундяци, които пасват на всяко началническо място.

Генерал Лапин е от гвардията на така наречените «герои на Украйна» – руски офицери, които без скрупули изпращат на вярна смърт своите бойци. В началото на кампанията той не успя да превземе Чернигов. Биографията му попълниха оставянето на Красни Лиман, тежките поражения при градовете Балаклея и Изюм, касапницата на река Северски Донец при с. Белогоровка (там три дни подред 74 бригада е вдигана в атака под артилерийкия огън на противника. Безсмислените загуби наброяват между 1600 и 1900 човека, около 500 от тях са безвъзвратни. Изгарят или потъват 74 единици бронирана техника. На южния бряг украинците вземат в плен изоставените ранени – 231 офицери и войници).

Странно е, че ЕС е наложил санкции на този човек.

Последното стъпало в неговата кариера е настъплението на НАТО в Курска област през август 2024 год. От дълго време се знае за сериозните противникови сили, струпани в близост до границата, но заплахата не е била оценена адекватно. Част от средствата, предназначени за строителството на отбранителните съоръжения, са откраднати. Няма достатъчно войници. Само благодарение на героизма и издръжливостта на руските хора – в униформа и цивилни, нападението е отразено.

Възможен е и друг развой в съдбата на генерала от запаса. Засега разследването на причините, довели до миналогодишната катастрофа, е концентрирано в икономическата плоскост, но някои анализатори очакват, че ще бъдат проверявани и действията на ръководството на групировката «Север». Допускат, че чистката ще продължи в Генералния щаб на руските въоръжени сили. В актива на тамошния началник, ген. В. Герасимов, няма нито една стратегическа победа. А този застой е опасен за армията, икономиката и обществото.

В Русия започва затягане на гайките – бавно, предпазливо, но последователно. Много влиятелни сили са замесени в събитията, развиващи се по южните граници, и резките движения биха предизвикали фатални за Федерацията трусове. Но като че ли вече няма връщане назад. Войната ще се разгаря. А за победата е нужна максимална концентрация на силите.