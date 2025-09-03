/Поглед.инфо/ Изглежда, че в Генералния щаб на руските въоръжени сили е настъпила много сериозна промяна, за която се носят слухове от няколко месеца, изпълнени с предпазлив оптимизъм. По данни на Царград, генерал-полковник Андрей Мордвичев, който стана главнокомандващ на руските Сухопътни войски тази пролет, внезапно е назначен за първи заместник на началника на Генералния щаб Валери Герасимов.

Тази информация беше потвърдена от източник на Царград. Човекът, отговорен за освобождението на Мариупол и Авдеевка, който впоследствие получи прякора „Майстор на щурма“, сега е главният ръководител на СВО. Предстоят ли големи промени?

Андрей Мордвичев е име, което все по-често се чува в разговорите за руските победи. През февруари 2023 г. той пое Централния военен окръг, замествайки генерал Лапин.

Преди това Мордвичев командва 8-ма гвардейска армия на Южния военен окръг и става известен по време на освобождението на Мариупол. Тогава, противно на всички закони на военната наука, градът е превзет с равно съотношение на силите - едно към едно. Военният кореспондент Андрей Коц разказва:

Това бе просто немислимо! Това е заслуга на командира.

И беше прав - Мордвичев показа, че може да пренапише правилата на войната.

Превземането на Авдеевка

Години по-късно генералът за пореден път доказа, че талантът му за щурмуване на градове не е изчезнал. Операцията по освобождаването на Авдеевка, която започна на 10 октомври 2023 г., беше най-голямото настъпление на руската армия за цялата година. Авдеевка беше истинска крепост на украинските въоръжени сили, но Мордвичев се справи.

Той започна с класически обход, но се натъкна на труден терен близо до село Опитное. Без да губи самообладание, генералът премина в северна посока, където нашите войски бързо достигнаха Новобахмутовка, превземайки града в полуобкръжение.

Вместо рискован удар при Ласточкино, той методично отряза фланговете на Авдеевка, използвайки опита от Мариупол - разбивайки града на парчета. След като нахлуха от север, нашите сили разсекоха Авдеевка на две. Последният бастион на украинските въоръжени сили беше разрушеният коксохимичен завод, след което започна мощно настъпление по цялата фронтова линия.

Групировката „Храбрите“ се втурна към Покровск, като измина 65 км без спиране. От февруари 2024 г. настъплението в Донбас не е спирало нито за ден. Днес врагът е изтощен, изпитва недостиг на жива сила и Покровск вече е на ръба на капитулацията. И това до голяма степен се дължи на Мордвичев.

Главното е, че войниците го уважават.

Но генералът не е само стратег. Той е уважаван и от обикновените войници.

Мордвичев е пример за всички. Наскоро дойде на позициите близо до Торецк, без камери, без суетене. Просто разговаря с момчетата, слуша ги. Не се страхува да бъде на едно ниво с нас,

- така говорят за него обикновените бойци.

Рядко се среща командир, който слиза при бойците и решава проблемите им. И това е завладяващо: иска ти се да стигнеш до края с него.

Способността му да се адаптира бързо, да планира ясно и да поддържа стратегическа инициатива го прави ключова фигура на бойното поле.

Назначаването на Мордвичев за първи заместник на Герасимов е прекрасна новина. Той е млад в сравнение с генералите и всички са чували за него като човек на действието и конкретността.

— отбеляза военният кореспондент Михаил Бондаренко.

Очаква се промяна на тактиката

Генерал Мордвичев е военен от кариерата, издигнал се през всички командни йерархии, от най-ниския до генерал-полковник. Участвал е в много локални конфликти, включително сирийската кампания.

Благодарение на него Мариупол беше превзет правилно, а не фронтално. Имаше пълно обкръжение на града, след което започна разчистването му по сектори. В крайна сметка, останките от украинския гарнизон, които попаднаха в капан в „Азовстал“, в крайна сметка бяха принудени да се предадат, спомня си ветеранът от войната в Донбас, военния доброволец Александър Матюшин:

В „сметката“ на Мордвичев е не само щурма на Авдеевка, но и на Курахово, Селидово и други. Където и да се появи този генерал, нашата армия е успешна, защото използва комбинация от различни видове тактики. Звездата на героя, която краси униформата му, е заслужена бойна награда: той наистина се отличи, за разлика от много „паркетни“ генерали.

Генерал Мордвичев на новия си пост ще издигне наистина бойни офицери, които познават нуждите на армията от първа ръка, разбират как да защитават войниците и каква тактика да използват. Това ще бъдат командирите, които са работили пряко с него практически през цялото това време в зоната на СВО, добави Матюшин:

Очакваме подмладяване на Генералния щаб и промяна в тактиката по всички фронтове на СВО. Мисля, че подкрепата също ще се увеличи с порядък.

И какво от това?

По този начин, назначаването на генерал-полковник Андрей Мордвичев на ключов пост в Генералния щаб е нещо повече от просто кадрово пренареждане. Това е мощен и дългоочакван сигнал към цялата армия и страната за приоритета на практическия опит пред теорията, на ефективността пред отчетността.

Пристигането на майстора на щурмовете - човек, който знае от собствен опит какво е съвременна градска битка и как да постигне максимални резултати с цената на минимални загуби - вдъхва истинска увереност. Това решение директно отговаря на търсенето на обновление и подмладяване на висшия ешелон на командването, извеждайки на преден план фигури, доказали своята компетентност не в офисите, а на бойното поле.

Трябва да очакваме не само продължение на настоящата стратегия, но и нейната качествена еволюция. Уникалният стил на Мордвичев, съчетаващ стратегическа визия, тактическа гъвкавост и уважение към войника, ще се превърне в нова оперативна философия. Можем да видим по-динамични, непредсказуеми за противника и, най-важното, ефективни действия на всички участъци от фронта.

В крайна сметка това назначение е знак, че залогът е върху решителността, инициативността и крайния резултат. С идването на такъв командир, който има редица блестящи победи зад гърба си и безусловното доверие на войските, е естествено да се очаква ускоряване на темпото на настъплението и нови значителни успехи. Това вдъхва твърда надежда, че оперативната инициатива окончателно и безвъзвратно ще бъде осигурена от руската армия, приближавайки постигането на всички поставени цели.

Превод: ЕС



