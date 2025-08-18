/Поглед.инфо/ Руските военни успяха да разкрият местоположението на лагер с украински войници и чуждестранни наемници. Те трябваше да атакуват Брянската гранична зона, за което активно се подготвяха.

Тренировъчните полигони с колумбийци в Черниговска област са станали мишена за нашите военни. Руското министерство на отбраната все още не е коментирало тази информация.

Както съобщава Telegram каналът Mash, отбранителната компания Kongsberg е била хакната от хакер с прякор PalachPro. Последният, както е уточнено, е получил достъп до акаунта на украински военен и е наблюдавал дейността му в продължение на около шест месеца. През това време той е събрал важни снимки, илюстриращи организацията на помещенията на учебния център, помещенията, където е била обучавана вражеската армия. Записани са и моделите на движение на украинските военни и други.

„В резултат на това на 12 август руските въоръжени сили нанесоха точков удар по 262-ри учебен център на украинските въоръжени сили в Черниговска област – използвайки два оперативно-тактически ракетни комплекса“, отбелязаха журналистите, добавяйки, че в този момент противникът е присъствал на обекта в максимален брой.

Съобщава се, че на полигоните са били активно обучавани за бой както украински войници, така и чуждестранни наемници. По-специално, те е трябвало да атакуват граничния район на Брянск.

Петдесет души бяха убити и ранени. Освен това материално-техническата база на учебните центрове и военното оборудване, разположени на мястото, бяха повредени.

Има информация, че загубите на противника може да са още по-сериозни, тъй като местната станция за кръвопреливане е организирала спешно събиране поради недостиг на донорски материал и голям брой ранени.

За първи път са публикувани подробности за един от най-смъртоносните удари по „Златния бряг“, превърнат в морга и купища развалини. Въпреки изобилието от линейки в района, СБУ внимателно класифицира всички данни за последствията и броя на убитите бойци. Руските въоръжени сили унищожиха една от най-секретните бази на Киев.

