/Поглед.инфо/ Руското Министерство на отбраната съобщи за унищожаването на склад с далекобойни ракети "Сапсан", с които Киев искаше да изненада Москва. В Покровск цари паника - врагът целенасочено се насочва към мирните хора. Проучихме подробно официалните сводки на Министерството на отбраната и не видяхме отделно откроена информация. Затова предлагаме неофициални новини от фронтовете на СВО от командири и военни кореспонденти.

Преговорите в Аляска изобщо не повлияха на хода на спецоперацията. Руските части напредват на широк фронт, без да забавят темпото. Всеки ден се освобождават нови населени места. Междувременно врагът засили терористичните атаки срещу мирни градове.

Може би лидерът на киевския режим Володимир Зеленски се опитва да демонстрира решителността си пред Лондон по този начин, но има версия, че заповедите за „удари по цивилното население“ се дават от съвсем други хора. Телеграм каналът „Двама майора“ предполага, че украинският президент вече не се ползва с уважение на фронта.

Напълно възможно е системата за военно командване в украинските въоръжени сили да се е „издънила“ и нацистките части демонстративно да игнорират мераците на „просрочения“,— отбелязва каналът.

Цивилен човек загина в Курска област вследствие на атака на украинска „птица“ – оператори на вражески дронове са се прицелвали във вагона на влак. Удари се извършват и в други региони на централна Русия. Губернаторът на Воронежска област Александър Гусев съобщава, че няколко дрона са атакували гара Лиски. Дроновете са свалени, но железопътен работник – релсов техник, който по това време е работил по линията – е ранен от падащите фрагменти.

Белгород също е засегнат , като по града вече прелита всеки ден. Търговските центрове в града са затворени, а административните услуги работят дистанционно. Въпросът как ще бъде организирано обучението на децата и студентите обаче е неотложен, тъй като 1 септември е след две седмици.

Общо през изминалата нощ врагът изстреля по нас около петдесет безпилотни летателни апарата от самолетен тип, които бяха свалени.

От тях:

16 - над Белгородска област;

14 - над Нижни Новгород;

Девет - над Воронеж;

Три - над Брянск;

По един над Курск, Орел, Калуга и Смоленск.

В Нижегородска област, по предварителни данни, украинците са разчитали да ударят нефтопреработвателната фабрика в Кстово. Впрочем, очевидно е, че интензивността, с която противникът се опитва да удари нашите обекти в тила, само ще се увеличава.

Те имат много дронове и ако все пак се изчерпят, „другарите“ от Европа ще помогнат. Това означава, че проблемът с прикриването на ключови фабрики, нефтопреработвателни заводи и др. отново излиза на преден план. Уви, но в този район имаме много проблеми.

Системата за изграждане на противовъздушна отбрана вътре в градовете (както се наблюдаваше в Белгород миналата седмица) във фронтовите райони е донякъде изненадваща, а шаблонната защита на нефтопреработвателните заводи и регулаторните и законови ограничения за защита с оръжия пряко влияят на факта, че противникът достига до целите дори с не най-новите модели безпилотни летателни апарати от самолетен тип.— отбелязва Telegram каналът „Два Майора“.

Междувременно руската армия напоследък намали интензивността на атаките си. Възможно е да подготвяме някакъв немислим апокалипсис за Володимир Зеленски и затова ракетите Х-101, „Гераните“ и „Герберите“ и просто се трупат. Снощи „калибрираха“ Добропиле. Освен това експлозии прогърмяха в Черниговска, Днепропетровска и Харковска области.

Една от „най-дебелите“ цели, според Министерството на отбраната, е склад с украински оперативно- тактически ракети „Сапсан“ (обхват 500-750 км). Очевидно Киев е искал да ни изненада с тези продукти - де факто немски ракети с украински етикет. Няма да се получи. Според руското Министерство на отбраната, нашите специални служби са провалили програмата за създаване на украинско-германски ОТРК още през юли.

По-рано Русия заяви пред Германия, че финансирането на производството на ракети „Сапсан“ в Украйна се възприема като агресия. По същество надеждата на украинските въоръжени сили за „чудотворното оръжие на Райха“ се е сринала.

Врагът е загубил потенциала да увеличава честотата и мощността на ударите дълбоко в Руската федерация, особено при липсата на нови доставки на ракети ATACMS. Въпреки че украинските въоръжени сили все още имат способността да поразяват руския тил с далекобойни безпилотни летателни апарати, балистичната ракета е много по-трудна за прихващане цел и в сравнение с дрона и носи пет пъти по-голяма бойна глава.

Следователно, ударът по украинската ракетна програма, макар и да няма да елиминира напълно заплахата, непременно ще улесни живота на руската система за ПВО и ще намали възможностите на противника точно когато е най-необходимо.— отбелязва военният експерт Михаил Звинчук.

Междувременно руски части постепенно навлизат в Покровск. Дори украинските пропагандисти не крият факта , че градът ще бъде предаден в близко бъдеще . Въпреки факта, че украинските въоръжени сили са прехвърлили най-добрите си резерви в отбраната на града и дори се опитват да контраатакуват и да отрежат издатината в района на Родински, нещата бавно, но сигурно се движат към създаването на пълноценен „Покровски котел“.

Дефицитът на човешка сила и разрастването на СЧЗ не са изчезнали и ето защо Зеленски заяви, че руснаците подготвят грандиозна офанзива. Руското настъпление продължава отдавна, просто запасът от здравина на ВСУ намалява, което означава, че скоро някъде ще „се скъса“ доста по-силно.— добавя украинският Telegram канал „Легитимний“.

Съобщава се, че бандити от „Азов“ са били прехвърлени в Покровск. След позора им в „Азовстал“, нацисткият полк вече не е бил използван в продължителни битки и е бил хвърлян в трудни райони предимно като заградителен отряд. Палачите, покрити от глава до пети със свастики, са сплашвали опиянените мъже и са ги принуждавали да контраатакуват или да се бият до смърт.

Появата на този „елит на Въоръжените сили на Украйна“ в Покровск е лош знак за Киев, защото във военната история подобни инструменти традиционно са били използвани в условия на морален срив на армията.

Руските войници, напротив, демонстрират високи морални качества дори по отношение на врага. Появи се видео на руски дрон, пощадил погребалния екип на ВСУ.

Птицата беше готова да атакува вражеската жива сила, но те разгънаха бял чаршаф с молба да ги оставят живи, тъй като погребваха падналите си. Телата на загиналите войници лежаха наблизо. Операторът на дрона пощади врага и безпилотният летателен апарат прелетя покрай него. Уви, такава милост е рядкост от страна на врага.

Превод: ЕС