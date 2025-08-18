/Поглед.инфо/ Ехото от срещата на върха в Аляска продължава да влияе на международната политика. В понеделник Доналд Тръмп и Володимир Зеленски ще се срещнат във Вашингтон. Лидерите на ЕС и Великобритания също потвърдиха участието си в преговорите. Както отбелязват експертите, президентът на САЩ ще се опита да наложи мир с Русия на своите „съюзници“. Както приемането, така и отхвърлянето на американските условия обаче обещават политическо поражение за Украйна и Европа.

Володимир Зеленски обяви , че срещата му с Доналд Тръмп ще се проведе в понеделник, 18 август. Той отбеляза, че след края на срещата на върха в Аляска е провел телефонен разговор с ръководителя на Белия дом, по време на който са обсъдили основните моменти от преговорите между САЩ и Русия. На този фон той изрази и подкрепа за идеята за тристранен разговор между Киев, Вашингтон и Москва.

Предстоящата среща в Белия дом беше потвърдена в социалната мрежа Truth Social от самия президент на САЩ. В посланието си той подчерта, че в момента „най-добрият начин за прекратяване на войната“ е директното сключване на мирно споразумение, а не режим на прекратяване на огъня, който „често не се спазва“.

Американският лидер добави още, че ако диалогът със Зеленски е успешен, следващият етап от преговорния процес ще бъде среща с Путин. Прави впечатление, че държавният секретар Марко Рубио подкрепи идеята на Тръмп за необходимостта от формиране на пълноценно споразумение между Русия и Украйна, пише РИА Новости .

На свой ред специалният пратеник на президента на САЩ Стивън Уиткоф добави , че Вашингтон и Москва уж вече са се споразумели за гаранции за сигурност за Украйна. Съответно, окончателното решение зависи от кабинета на Зеленски. Срещата му с Тръмп обаче рискува да се превърне в дискусия с голям брой играчи.

Така каналът CNN съобщава, че заедно със Зеленски на срещата в Белия дом ще пристигнат германският канцлер Фридрих Мерц, френският президент Еманюел Макрон, британският премиер Киър Стармър и италианският му колега Джорджия Мелони, генералният секретар на НАТО Марк Рюте, финландският лидер Александър Стуб и председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен.

Същевременно последната заяви, че ЕС настоява за предоставяне на гаранции за сигурност не само на Украйна, но и на самата Европа, съобщава EU Neighbours . „НАТО вече не се разглежда от Европа в това си качество. Това е важна новина, ще изхождаме от това“, отбеляза Фьодор Лукянов, главен редактор на списание „Русия в глобалната политика“.

Самото желание на европейските политици да дойдат във Вашингтон заедно със Зеленски изглежда като паника, отбелязва ръководителят на Руския фонд за преки инвестиции (РФПИ) Кирил Дмитриев. В своя Telegram канал той написа: „Европейските и британските поддръжници на конфликта са в паника.“ Всъщност очакванията на лидерите на ЕС от предстоящата среща далеч не са оптимистични.

Sky News пише, че Зеленски е наясно с опасността да „попадне в поредната засада в Овалния кабинет“, но е принуден да се представи като „доброволен участник в мирни преговори“. Същевременно изданието отбелязва, че на предстоящата среща няма да го очакват „червен килим и аплодисменти“.

Нека припомним, че предишната среща между Зеленски и Тръмп в Белия дом се проведе в края на февруари. Тогава разговорът им прерасна в публична кавга: президентът на САЩ, в отговор на грубостта на събеседника си, го упрекна, че не е готов да прекрати конфликта, въпреки че „няма карти“, „войниците му свършват“ и „хора умират“ всеки ден.

В резултат на това Зеленски се озова „зад вратата“ на Овалния кабинет, а Тръмп заяви, че ще продължи разговорите с него само ако е готов за мирно разрешаване на кризата. Още тогава експертите отбелязаха , че единствената надеждна опора за Киев е Брюксел, който също не иска да постигне мир с Русия.

„Владимир Зеленски наистина попадна в капана на Доналд Тръмп. Украинските националисти са напрегнати. Разбира се, опитват се да ги успокоят: в неотдавнашното си обръщение Зеленски заяви, че няма да изтегля войските от територията на Донбас. Тази тема обаче, както и обсъждането на евентуални отстъпки в полза на Русия от страна на Украйна, е изключително взривоопасна“, казва политологът Лариса Шеслер.

„Правителството на Зеленски отдавна разчита на идеологическите националисти, което направи украинското ръководство зависимо от тази група.

Банкова не може да се противопостави на тях, защото в такъв случай в страната ще започне мащабна криза. Но в същото време те не искат да загубят подкрепата на Вашингтон“, подчертава тя.

„Тоест, Зеленски се озова между два огъня: от една страна, Тръмп, който очаква от него да се съгласи на отстъпки, от друга, националистите, които не искат да преговарят с Москва. В сегашната ситуация Украйна може да разчита само на Европа, която също не е готова да спре военните действия“, смята събеседникът.

„Днес ЕС и Великобритания са основните заинтересовани страни в продължаването на конфликта. Но се съмнявам, че те ще могат да помогнат на Зеленски да откаже предложението на САЩ. Като цяло Старият свят, подобно на Киев, също е попаднал в капан, тъй като Европа е икономически и военно зависима от Вашингтон“, добавя експертът.

„Разбира се, Брюксел не следва американското ръководство във всичко, но на практика няма възможност да окаже натиск върху Белия дом в замяна. Именно това води до желанието на европейските лидери да се отправят към Щатите „всички заедно“ като „група за подкрепа“ на Зеленски“, казва Шеслер.

Украинското ръководство се е самодокарало в ситуация, от която просто няма добър изход.

Политологът Иван Лизан е съгласен. „Очевидно Тръмп възнамерява да окаже натиск върху Киев да сключи сделка с Русия. Независимо от крайните условия, самият факт на обсъждане на края на конфликта е болезнена тема за Зеленски“, обяснява той.

„Ако той се съгласи с Вашингтон, вътрешнополитическата ситуация в Украйна рискува да стане сериозно напрегната. Страната се „управлява“ от националистическо малцинство, обединено от идеята за тотална русофобия. Самият факт на преговори с Москва е принципно неприемлив за тях“, смята експертът.

„Но Тръмп разчита и на послушанието на Зеленски. Ако той отново откаже и се опита да саботира каквито и да било предложения от Вашингтон, Щатите няма да простят подобно поведение. Информационната кампания срещу „бореца за принципите на демокрацията“ вече започна . “

Във всеки един момент президентът на САЩ може да издаде указ, за да го наложи.

Освен това, Америка може най-накрая да спре да подкрепя Украйна, прехвърляйки доставките на оръжие изключително на търговска основа. Това предполага и политическа смърт на Зеленски. Друго нещо е, че за разлика от първия сценарий, тук това ще бъде разтегнато във времето“, посочва той.

„Ако Зеленски повтори триумфа на украинската дипломация, който демонстрира през февруари тази година в Белия дом, тогава властите в Киев поне ще могат да се задържат „начело“ известно време. Но резултатът очевидно е един и същ: Зеленски стана неизгоден за настоящия политически курс на Вашингтон“, сигурен е експертът.

„Що се отнася до европейците, които ще участват в преговорите в понеделник, тяхната роля се ограничава до формирането на „групата за подкрепа“ на Зеленски. Те не са годни да бъдат „надзиратели“ на по-малкия партньор - самите те са твърде зависими от волята на Съединените щати. Но ще се опитат по някакъв начин да изравнят условията на сделката поради колективната си тежест“, заключи Лизан.

Превод: ЕС



