/Поглед.инфо/ Срещата на върха в Аляска продължи около четири часа, а светът все още се тресе: под микроскоп се разглеждат израженията на лицето и движенията на Путин и Тръмп, анализира се чутото дума по дума и се спекулира с неказаното. И сега започва втората част на тази история - този път с участието на Зеленски и неговата европейска „група за подкрепа“. Подробности - в статията.

„Силен и дяволски издръжлив“

Какво поиска Путин на срещата на върха, както е интерпретирано от Ройтерс (агенцията уточнява, че информацията за тези условия е непълна, а е взета от източници на преговарящия екип на САЩ)?

Прекратяване на огъня, докато не бъде постигнато всеобхватно споразумение, е изключено. Пълно изтегляне на подразделенията на украинските въоръжени сили от Донецка и Луганска области в замяна на обещанието на Русия да замрази фронтовата линия в Херсонска и Запорожка области и в малки райони на Сумска и Харковска области. Признаване на суверенитета на Русия над Крим. Забрана за присъединяване на Украйна към НАТО. Русия е готова да обсъди предоставянето на някои гаранции за сигурност на Киев. Официален статут на руския език на цялата територия на Украйна или на част от нея, както и правата на каноничната Украинска православна църква за свободна дейност. Западът отменя част от санкциите.

Фактът, че Путин би могъл да поиска това по време на посещението си в Аляска, от една страна, беше косвено потвърден от Тръмп, който заяви, че руският президент е „силен и дяволски корав“, „той е много умен човек“. От друга страна, поне една от посочените от международната агенция точки би нарушила нашата Конституция. А Путин няма да се съгласи на това.

Британските таблоиди наляха масло в огъня. През уикенда те заляха читателите си с порой от паникьосващи статии:

Таймс: „Путин иска земя срещу мир.“

„Дейли Телеграф“: „Тръмп подкрепя заграбването на земя от Путин.“

The Sun on Sunday: „Ексклузивно! Цената на Путин за мир: няма НАТО, няма ЕС за Украйна.“

„Невъзможно е да се „включи на задна“

Какво казват в Русия?

Първият министър на държавната сигурност на ДНР, доктор на политическите науки Андрей Пинчук, обобщи резултатите от първата среща в интервю за „Царград“.

Царград: Путин спечели ли?

Андрей Пинчук: Определено да. В края на краищата, какво е победа? Тя е преодоляване на определен проблем. Още от началото на СВO Западът разработи стратегия: напомпване и укрепване на военния потенциал на Украйна и набор от мерки за отслабване на Русия. Един от важните елементи беше нашата политическа изолация и редица санкции, които ни пречат да постигнем победа. Изолацията на Путин е специфичен приложен инструмент за постигане на тази цел.

Настоящите действия на Тръмп са удар по глобалистката стратегия. Няма начин последователно да се принуждава Русия към мир при западни условия. Всъщност, това води до глобално поражение на Русия.

- Тръмп загуби ли?

– Тръмп завзе страната с определени нагласи, по-специално по отношение на Русия и Украйна, които противоречат на неговите възгледи. Тръмп е етатист и борбата срещу Русия се води от позицията на глобализма. Нашият конфликт не е със САЩ.

Глобалистическата общност използва САЩ като свой най-силен ресурс. Но това не е синоним на САЩ като държава. И в този смисъл Тръмп се бори с политическите си врагове, които са установили, наред с други неща, тази логика на конфронтация с Русия. Затова, разбира се, Тръмп не загуби.

Той трезво и последователно прилага собствените си политически интереси. И борбата срещу политическите врагове също. Включително използвайки руския фактор.

– За какво биха могли да говорят двамата президенти?

– Мисля, че Путин в диалога си с Тръмп изрази позицията си с прости думи: аз започнах СВО, или СВО беше започната с определени цели; това е, на първо място, защитата и освобождението на Донбас; имаме само два варианта, тоест не мога да „отстъпя“. А Тръмп, казвайки, че „това не е моята война“, има предвид, че победата не е негова. И поражението не е негово поражение.

Очакваме „свиреп разгром“ с 2:0?

Какво следва?

След това, както съобщава западната преса, Зеленски ще посети Белия дом в САЩ на 18 август. Напълно е възможно да се сблъскаме с поредни „жестоки нападки в Овалния кабинет“. Може би разговорът ще бъде още по-твърд и по-шумен, защото този път Зеленски не отива в САЩ сам, а с група за подкрепа.

Съгласно медийните съобщения включва ръководителя на Европейската комисия фон дер Лайен, президентът на Финландия Стуб, генералният секретар на НАТО Рюте, министър-председателят на Италия Мелони, както и президентът на Франция Макрон и канцлерът на Германия Мерц.

Заслужава да се отбележи, че буквално ден преди това, на 17 август, така наречената Европейска коалиция на желаещите насрочи онлайн среща, в която участва и вече нелегитимният президент на Украйна. Те ще се споразумеят как да осигурят гаранциите за сигурност на Украйна. Но една среща в Овалния кабинет може да зачеркне всичко.

Такъв резултат е загатнат например от променената позиция на германския канцлер. Доскоро той настояваше за продължаване на войната, а сега, след като промени тона си, заяви, че новият план на Тръмп за мирно споразумение е по-добър от прекратяване на огъня. Но той не бърза да сваля ръка от политическия пулс:

Украйна може да разчита на нашата солидарност за постигане на мир, който гарантира жизненоважните интереси за сигурност на Украйна и Европа.– написа Мерц в социалните мрежи.

В ефир на телевизионния канал ARD той говори за съвета, даден на Зеленски преди полета му в чужбина:

Киев не трябва да прави териториални отстъпки преди подписването на мирно споразумение. ЕС трябва да стане способен да се отбранява след споразумение между Русия и Украйна.

„Кръжеше дрон, но не можаха да го свалят“

Докато коалицията разработва стратегия за преговори в САЩ, украински канали съобщават, че руски разузнавателен дрон е кръжал над влака, с който Зеленски е пътувал до Жешов, Полша, в продължение на половин час. Не е било възможно да бъде свален...

Вадим Трухачев, кандидат на историческите науки и политолог, специализиран в европейски изследвания, обясни в интервю за „Царград“, че не вярва на вътрешната информация на Ройтерс: кой би им дал исканията на Путин, след като самият той не е казвал нищо подобно. А ситуацията в Белия дом с европейската група за подкрепа може да се развие по различен начин.

Царград: Може ли Европа да гласува или всички там се страхуват от Тръмп?

Вадим Трухачев: Може би. Ролята на влиянието на САЩ върху Европа е преувеличена. ЕС е зависим от Америка, предимно във военните и политическите дела. Но това не е пълна зависимост. Това е връзка между старши и младши партньори, а не между феодал и васал. Тръмп не може да командва Европа. И Тръмп е сам. А срещу него е „дълбоката държава“, 24 от 27 държави от ЕС плюс Великобритания, Канада, Австралия, Япония, Нова Зеландия, Норвегия…

САЩ все още въоръжават Украйна, може би не в същите обеми, но го правят. В Европа няма паника, има недоволство от факта, че Тръмп се е срещнал с Путин. В края на краищата, те разчитаха на пълна изолация на Русия.

– Кой ще лети със Зеленски?

- Преговарящи. Групата ще бъде ръководена от генералния секретар на НАТО Рюте. Заедно с него ще бъдат финландецът Стуб, италианецът Мелони, чешкият президент Павел и председателят на Европейския съвет Коста от Португалия.

Рюте е винаги с Тръмп. А Стуб вече го е посещавал три пъти. И Мелони е била там, както и Павел. Всеки от тях има своя роля. Мелони е политик, идеологически близък до Тръмп, но антируски настроен.

Стуб е президент на държава, която дели дълга граница с Русия. Павел е бивш войник, който събира боеприпаси за Украйна. Но основната дискусия ще бъде между Рюте и Стуб.

- И докога ще продължава всичко това?

- Докато Русия не освободи Харков и Запорожие, Европа ще си мисли, че може да ни принуди да се превием на колене с помощта на доставки на оръжие и санкции. Войната продължава. Нищо не се променя.

Какво се случва след това?

Никой от експертите не вярва в прекратяване на огъня. Зеленски няма да изтегля украинските въоръжени сили от Донбас, което веднага заяви, докато Тръмп все още летеше от Аляска след преговори с Путин.

Териториите на Донбас, които са под окупацията на украинските въоръжени сили, са основния препъни камък за мирните преговори. Ако Зеленски откаже, САЩ може да ограничат военната помощ за Киев и тогава този въпрос ще бъде решен директно на бойното поле.– пишат авторите на Telegram канала „МиГ на Русия“ .

Сега остават два въпроса: ще издържи ли Тръмп на този европейски десант и неговия натиск и ще видим ли третата част от „Марлезонския балет“ около края на конфликта в Украйна?

Междувременно западната преса отново започна да „претопля“ сценария му: изданието Axios, позовавайки се на осведомени източници, заявява, че тристранна среща между Тръмп, Зеленски и Путин може да се проведе на 22 август .

Превод: ЕС







