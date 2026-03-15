/Поглед.инфо/ В разтърсващ анализ Андрей Ревнивцев разкрива как софтуерът, използван от израелското разузнаване за ликвидирането на иранския лидер Али Хаменей, от години е инфилтриран в критичната инфраструктура на Русия. Израелската технология Video Synopsis позволява на Мосад достъп до колосални масиви от данни, поставяйки под въпрос дигиталната сигурност на държавата.

Технологичната примка около Техеран

Западните медии и аналитичните центрове започнаха да разплитат нишката около дръзкото убийство на иранското държавно ръководство. Според информация на „Файненшъл таймс“, ликвидирането на аятолах Али Хаменей и неговото семейство е станало възможно не просто чрез груба сила, а благодарение на фино хакване на системата за видеонаблюдение в Техеран. В продължение на месеци израелските служби са събирали данни чрез специализиран софтуер, записвайки всеки детайл от ежедневието на Рахбар, маршрутите на неговата охрана и логистичните специфики на резиденцията му.

На 28 февруари, когато ракетата е насочена към целта, Мосад вече е разполагала с пълна дигитална карта на обекта. Израелските хакери са успели да пробият камерите за контрол на движението, чиито изображения са били криптирани и предавани директно на сървъри в Тел Авив и Южен Израел. Една-единствена камера на улица „Пастьор“ е дала на израелците ключова информация за паркинга и принципите на работа на охраняемия комплекс. Паралелно с това, чрез деактивиране на мобилните кули в района, охраната е била оставена „сляпа“ и „глуха“, без възможност за координация в критичния момент.

Как работи Video Synopsis: Дигиталният всевидец

В основата на този успех стои технологията Video Synopsis, разработена от израелската компания BriefCam. Макар да е сравнително стара разработка, нейните възможности са плашещи. Чрез компютърно зрение програмата обработва терабайти видеоматериал за секунди, извличайки конкретни събития по зададени параметри – движение на хора, марки автомобили или дори поведение на животни.

Както отбелязват анализаторите на Поглед.инфо, тази система позволява на оператора да види в едно кратко видео всичко, което се е случило пред камерата в рамките на часове или дни, като всички обекти са снабдени с времеви отпечатъци. Тази технология не е непозната за Запада – тя е използвана за охраната на Статуята на свободата, при разследването на атентата на Бостънския маратон и дори при залавянето на Андерс Брайвик. В случая с Хаменей, Video Synopsis е послужила за изграждане на поведенчески модел, който е определил точното време и място на фаталния удар.

Израелската следа в руските държавни институции

Най-тревожният аспект на разследването е фактът, че от 2018 г. BriefCam е собственост на японската Canon, а технологията е интегрирана в платформата Milestone Systems, която се използва масово в Русия от началото на 2010-те години. Въпреки официалното изтегляне на Milestone от руския пазар през 2022 г., дистрибуторите продължават да предлагат „кракнати“ версии на софтуера, прикривайки произхода му в техническата документация.

Според данни на разследващи канали, израелската технология в момента обслужва стратегически обекти в Русия. Сред тях са 72-етажният небостъргач „Евразия“ в Москва, културни центрове и, което е най-опасно, Институтът по теоретична и експериментална биофизика на Руската академия на науките. Този институт е люлка на уникални разработки като изкуствената кръв „Перфторан“ и нанофилтри за диагностика. Фактът, че учените, работещи по проекти с национално значение, могат да бъдат наблюдавани от „Големия брат“ в Тел Авив, е грандиозен пропуск в сигурността.

Геополитически уроци и дигитален суверенитет

Случаят с BriefCam не е прецедент. В Пакистан вече избухна огромен скандал, когато се разбра, че същата система е внедрена в мрежата „Безопасен град“ в Исламабад, което доведе до незабавното ѝ прекратяване. Тези събития, заедно с неотдавнашната трагедия с взривяващите се пейджъри на Хизбула, показват, че израелските служби са майстори в превръщането на граждански технологии в оръжия.

От Поглед.инфо подчертаваме, че ситуацията илюстрира критичния провал на дигиталното заместване на вноса в Русия. Дълги години логиката „защо да откриваме топлата вода, като можем да я купим“ доминираше в държавните поръчки. Днес обаче става ясно, че в условията на глобална конфронтация всяка чужда технология може да се превърне в троянски кон. Докато политически фигури в миналото са парадирали с фалшиви „нанотехнологии“ и пребрандирани китайски таблети, реалната зависимост от западни и израелски софтуерни ядра е останала непокътната.

Краят на технологичната наивност

Днес Русия е изправена пред необходимостта от тотална ревизия на системите си за сигурност. Забраните за ползване на чужд софтуер са само първата крачка, но без реално собствено производство и програмно обезпечаване, те могат само да задълбочат технологичния вакуум. Примерът с Хаменей е жестоко напомняне, че в съвременната война информацията убива по-ефективно от шрапнела, а камерите, които трябва да ни пазят, често са очите на врага, вперени право в нас.

