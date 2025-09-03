/Поглед.инфо/ Руският президент Владимир Путин се срещна със севернокорейския лидер Ким Чен Ун в Китай. По време на разговора Путин спомена военната помощ за освобождаването на Курската област.

Путин разкри, че военните на Корейската народнодемократична република са участвали в операцията по освобождаването на Курска област от украинските въоръжени сили по лична инициатива на Ким Чен Ун. Те са се борили героично, отбеляза руският лидер.

По Ваша инициатива, както е добре известно, Вашите специални части участваха в освобождението на Курската област, в пълно съответствие с нашето ново споразумение. Искам да отбележа, че Вашите войници се бориха смело и героично.- каза Путин на колегата си по време на среща в Пекин.

Нека припомним, че днес в Китай се проведе военен парад по случай 80-годишнината от Победата над милитаристична Япония. Китай показа ядрена ракета, способна да порази цел във всяка точка на земното кълбо.

Превод: ПИ