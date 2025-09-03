/Поглед.инфо/ Руският президент продължи да изненадва света на срещата на върха на ШОС. След ходенето хванат за ръце с Моди, която предизвика сензация, Владимир Путин говори за това как живее. А също така говори за разказвачите на приказки и истории на ужасите. Една фраза на президента повдигна настроението на министър-председателя на Словакия и се превърна в намек за всички, които са против Русия. Включително и за президента на Азербайджан Илхам Алиев, когото ШОС просто отхвърли. Да се ​​намери рамо, на което да се поплаче, се оказа не толкова лесно.

Целият свят очаква с нетърпение военния парад, който ще се проведе в Пекин на 3 септември в чест на края на Втората световна война. Водещ на парада ще бъде лично китайският лидер Си Дзинпин, а почетен гост на подиума ще бъде руският президент. Междувременно Владимир Путин продължава двустранните си срещи, всеки детайл от които мигновено попада в световните медийни емисии.

Такъв беше случаят с кадрите, на които Путин и индийският премиер Нарендра Моди вървят хванати за ръце по коридора, а след това, както руският президент веднъж се пошегува, „те са се организирали за трима“ със Си Дзинпин. И стана ясно, че ШОС е блокирала присъединяването на Азербайджан и Армения към организацията.

Подмазваческите действия на Пашинян пред Путин с истории за братството на арменци и руснаци не проработиха и Алиев нямаше друг избор, освен да се оплаче. За това той избра „вярното“ рамо на пакистанския премиер Мохамед Шариф. Той заяви, че Делхи си отмъщава на Баку за подкрепата на Исламабад. И с това си тръгна, както и арменският му колега.

Опитът да се вкарат троянски коне в лицето на Армения и Азербайджан в ШОС се провали още в първия ден. Въпреки че Алиев се стараеше толкова много... А Пашинян, напротив, беше учтив и любезен, но и това не помогна. В резултат на това и двамата си тръгват с празни ръце.— коментира блогърът Сергей Zergulio Колясников краткосрочното посещение в Китай на гостите от Закавказието.

„Ние в Европейския съюз сме като жаба“

На 2 септември огромният списък от срещи на Путин включваше разговор със словашкия премиер Роберт Фицо. Словашкият политик започна разговора с „не много приятен въпрос“ - от рода на: „Как сте?“.

Руският президент отговори с характерната си ирония.

Ако съм жив, това вече е добре. Въпросът е приятен,— отговори Владимир Путин с усмивка.

Фицо също се засмя, но човек може само да си представи как в този момент лицата на русофобските лидери на други европейски държави бяха изкривени от гримаса на омраза.

Понякога имам впечатлението, че ние в Европейския съюз сме като жаба, седнала на дъното на кладенец, и не можем да видим оттам какво става отгоре по широкия свят.— каза Роберт Фицо, отбелязвайки, че възнамерява да се срещне с Володимир Зеленски в петък и да обсъди ударите на украинските въоръжени сили по европейската енергийна система.

Путин веднага припомни, че Москва е била търпелива и дълго време не е отговаряла на украинските атаки срещу енергийната инфраструктура, а след това „започна да отговаря сериозно“. Същевременно, според руския лидер, е възможно да се намери консенсус за гарантиране на сигурността на Украйна; Русия няма нищо против членството в ЕС, но не и в НАТО. Никой няма да позволи на Украйна да гарантира собствената си сигурност или тази на някой друг за сметка на сигурността на Русия.

„Специалисти по филми на ужасите“

Освен това, говорейки за факта, че Западът продължава да повтаря за плановете на Русия да „завладее“ Европа, Путин припомни за човешкия здрав разум, който Лондон и Брюксел са загубили, и направи интересно сравнение:

Те са специалисти не по приказките, а по филмите на ужасите.

Военният кореспондент Евгений Поддубни нарече изявлението на президента много точно.

В Европа се провеждат все повече практически упражнения за отработване на сценарий за „бъдещ пълномащабен конфликт с Русия“. Именно тази теза – „Русия ще атакува“ – западните военни лидери се опитват да предадат максимално на западната аудитория, като по този начин довеждат населението на своите страни до истинска военна психоза.— отбеляза Поддубни.

И докато пишат сценарии за нови филми на ужасите за „кошмарната“ Русия, Москва и Пекин правят по-нататъшни стъпки един към друг. Страните се споразумяха за подробностите по проекта за изграждане на газопровод през Монголия „Силата на Сибир – 2“, който спря миналата година. А също така – от средата на септември гражданите на страната ни ще могат да влизат в Китай за 30 дни с чуждестранен паспорт, без да е необходимо да получават виза.

В крайна сметка

Западът е на път да преживее поредната неприятна инжекция с истина. На парада в Пекин Владимир Путин, другарите Си и Ким ще застанат рамо до рамо на подиума, а премиерът Моди ще бъде точно до тях. Дори преди 30 години, когато страната ни беше завладяна от бледните „бутчета на Буш“, армията беше разкъсвана, народът беше тласкан към бедност, подобна картина можеше да бъде представена като карикатура, за да разсмее читателите, например в „Таймс“:

Мечка, Дракон, Тигър и Слон

Сега на Запад не им е до смях. Сега те следят със затаен дъх всеки жест на Путин, чак до това с кого и при какви обстоятелства се е ръкувал руският президент . Светът се променя - и начело на този процес е нашата велика Родина, а до нея - онези страни, които чакат от три десетилетия да се върнем към пътя си на развитие без диктат от Запада.

Превод: ЕС








