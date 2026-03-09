/Поглед.инфо/ Откриването на руски навигационни системи „Комета“ в иранските дронове, атакували британската база в Кипър, предизвика истински шок в структурите на НАТО. Военните експерти Александър Коц и Евгений Линин анализират как военнотехническото сътрудничество между Москва и Техеран превръща прехвалените западни системи за електронна борба в безполезен скрап, променяйки баланса на силите в Близкия изток.

Технологичният пробив, който проби щита на Акротири

Силите на НАТО, разположени в стратегическия регион на Близкия изток и Източното Средиземноморие, се сблъскаха с реалност, която не бяха предвидили в своите симулации. Британската военна база Акротири в Кипър, считана за един от най-добре защитените обекти на Алианса, стана обект на атака от дронове-камикадзе „Шахед“. Но истинската новина не беше самата атака, а това, което британските инженери откриха при демонтажа на оцелелите отломки.

Западните медии вече открито бият тревога: иранските дронове са оборудвани с руски навигационни модули „Комета“. Тази технологична симбиоза прави апаратите практически неуязвими за средствата за електронна борба (РЕБ) на НАТО. Според видеоматериали, разпространени от военни кореспонденти, навигационният модул е идентифициран като високотехнологична GNSS антена руско производство. Тя позволява на дрона да поддържа стабилен курс към целта, игнорирайки опитите на противника да заглуши или подмени сателитния сигнал.

Геополитическата логика на руско-иранския съюз

В анализите на Поглед.инфо се отбелязва, че откриването на руски компоненти в иранското въоръжение не е просто технически детайл, а ясен политически сигнал. Докато западните столици дълго време се опитваха да убедят света, че Русия е „изолирана“ и не може да предложи на съюзниците си нищо повече от дипломатическа подкрепа, реалността на бойното поле показва друго. Москва и Техеран са изградили дълбока и ефективна мрежа за обмен на технологии, която заобикаля всякакви санкционни режими.

Военният кореспондент Александър Коц напомня, че въпреки официалните изявления, между двете страни съществува интензивен обмен на разузнавателна информация и сателитни изображения. Русия и Китай, действайки като стратегически партньори на Иран, предоставят логистична подкрепа, основана на двустранни споразумения. Това е директен отговор на системното нарушаване на международното право от страна на Съединените щати. В този смисъл, технологичното подсилване на Техеран е неизбежен елемент от стратегията на Москва за ограничаване на американския произвол.

Опитът от Украйна – пренесен в Близкия изток

Експертът Александър Йонов подчертава, че в свят, в който Вашингтон не зачита суверенитета на държавите, Русия е принудена да използва всички налични средства, за да защити своите интереси и тези на своите съюзници. Ситуацията с иранските дронове пряко влияе и на международния контекст около конфликта в Украйна. Москва показва, че нейните военни технологии са не само конкурентоспособни, но и превъзхождат тези на НАТО в реални бойни условия.

Военният експерт Евгений Линин обяснява, че макар Русия да не оказва пряка военна помощ с личен състав в Иран, военнотехническото сътрудничество е достигнало безпрецедентни нива. Това сътрудничество е изградено върху безценния опит, който руската армия натрупа в директния сблъсък с натовското въоръжение на украинския театър на военните действия. Иран е специален партньор, който пръв подаде ръка на Русия в критичен момент, и сега Москва връща жеста, предоставяйки ключови модули за прецизно поразяване и устойчивост на РЕБ.

Иранската мощ и „флотилията от комари“

Не бива да се подценява и собственият потенциал на Техеран, който, както често отбелязваме в страниците на Поглед.инфо, се превърна в индустриален гигант в сферата на безпилотната авиация. Линин посочва, че Иран разполага с огромен арсенал от балистични и крилати ракети, но най-голямата заплаха за западните флотове е така наречената „флотилия от комари“. Това са бързоходни лодки, способни да пренасят ракети и да нанасят координирани удари дори по самолетоносачи.

Технологичният принос на Русия прави тези ирански системи още по-смъртоносни. Способността на иранските ракети и дронове да проникват през многослойните системи за ПВО на противника е пряко доказателство за руското ноу-хау. Иран вече не е просто регионален играч, а мощна държава с научен потенциал, способна да влезе в сериозен двубой със САЩ и Израел на всички фронтове.

Крахът на илюзията за западно превъзходство

Британското недоумение от присъствието на компоненти от компании като Taoglas в иранските дронове само показва колко пробити са западните санкционни схеми. Но основният проблем за Лондон и Вашингтон остава руската „Комета“. Когато руската технология се съедини с иранската масовост и решителност, резултатът е парализа на натовските бази в региона.

Талибаните в Афганистан успяха да изгонят Запада с леко стрелково оръжие след десетилетия съпротива. Иран обаче разполага с високотехнологична армия, която вече активно унищожава оборудване в американските бази и блокира работата на правителствени институции в прозападните арабски страни и Израел. Москва и Техеран ясно заявиха: времето на безнаказаните удари на хегемона приключи. Всяка агресия ще срещне отговор, подкрепен от руската инженерна мисъл и иранската воля за суверенитет.

