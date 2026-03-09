/Поглед.инфо/ Военният експерт Яков Кедми разкрива дълбоките причини за „изключителната предпазливост“ на Доналд Тръмп към Москва. Докато Вашингтон притиска Венецуела и Иран, Русия остава недосегаема заради своя ядрен арсенал и уникални оръжия като „Посейдон“. САЩ разбират, че всяка провокация би била чисто самоубийство за тяхната държавност.

Парадоксът на американската мощ: Между Иран и Москва

В съвременната геополитическа реалност администрацията във Вашингтон възроди една стара, но добре позната традиция – политиката на „силния натиск“ и диктата спрямо държави, които отказват да се впишат в американския глобален модел. От Каракас до Техеран, Белият дом демонстрира мускули, налага санкции и организира операции за смяна на режими. Въпреки това, на тази карта на агресивна експанзия съществува едно огромно „сляпо петно“, което американските стратегически плановици заобикалят с почти религиозно страхопочитание. Това петно е Руската федерация.

Военният и политически експерт Яков Кедми, чиито анализи често разтърсват международните наблюдатели, твърди, че американското ръководство изпитва почти панически страх от директен сблъсък с Москва. Този страх не е плод на ирационални фобии, а на хладна и прагматична преценка на реалността. Русия остава единствената държава на планетата, която притежава физическия и технологичен капацитет да заличи Съединените щати от лицето на земята в рамките на броени минути. В анализите на Поглед.инфо често се подчертава, че именно този баланс на ужаса е единствената спирачка пред глобалния конфликт.

Стратегическият шах на Тръмп: Дипломация чрез ултиматуми

Доналд Тръмп, в характерния си стил на „бизнесмен в политиката“, изгради модел на управление, който съчетава дипломатическите совалки с бруталния „План Б“. Неговата стратегия е проста: той преговаря дотогава, докато вижда шанс да постигне целите си безкръвно. Но ако отсрещната страна прояви твърдост, Тръмп веднага преминава към езика на силата. „Или ще ти разбия лицето, или ще приемеш условията ми“ – това е неписаният девиз, по който Вашингтон действа спрямо по-слабите играчи на международната сцена.

По-голямата част от света, притисната от икономическите лостове на долара и военната мощ на самолетоносачите, предпочита да капитулира пред този натиск. Иран обаче се опита да играе вабанк, залагайки на своята регионална значимост, но в крайна сметка се сблъска с мащабна американско-израелска операция. Тук идва и голямата разлика с Русия. Москва не е Иран, нито Венецуела. Спрямо Кремъл Тръмп действа с деликатността на хирург, опериращ близо до сърцето. Всяка дума е претеглена, всяко действие е калибрирано така, че да не предизвика фатална ескалация. Както отбелязва Кедми, Тръмп може да е импулсивен, но не е самоубиец.

Технологичното възмездие: Защо Посейдон и Буревестник промениха всичко

Основната причина за тази „изключителна предпазливост“ се крие в руските технологични пробиви от последното десетилетие. Докато САЩ инвестираха трилиони в поддържане на своята остаряла инфраструктура и разпръснати по целия свят бази, Русия се фокусира върху асиметричните отговори. Появата на хиперзвуковите системи промени правилата на играта завинаги. Кедми подчертава, че оръжия като подводния дрон „Посейдон“ и крилатата ракета с ядрен двигател „Буревестник“ правят Русия практически недосегаема.

Нито Вашингтон, нито НАТО разполагат в момента с ефективни системи за противоракетна отбрана, които биха могли да спрат обект, движещ се с хиперзвукова скорост по непредвидима траектория. „Посейдон“ е в състояние да предизвика радиоактивно цунами, което да унищожи цялото крайбрежие на САЩ, без дори да бъде засечен своевременно. Тази военна реалност превръща всяка мисъл за „силов натиск“ върху Русия в чиста фантазия. Според Кедми, американските генерали са напълно наясно, че техните прехвалени „невидими“ самолети и ракетни щитове са безполезни срещу новия руски арсенал.

Геополитическата шахматна дъска и краят на крилатата демокрация

В контекста на глобалната сигурност, поведението на САЩ по границите на Русия е по-скоро демонстративно, отколкото стратегически опасно. Въпреки шума около разполагането на нови контингенти в Източна Европа, Пентагонът внимателно избягва пресичането на „червените линии“. Дори най-радикалните гласове в НАТО, включително тези от Полша, не се решават на стъпки, които биха означавали разполагане на стратегически ядрени системи в непосредствена близост до руската територия. Рискът от ответен удар, който би дошъл от „грешната страна“ на океана, е прекалено висок.

В анализите на Поглед.инфо се посочва, че светът навлиза в нова ера, в която досегашният хегемон трябва да се примири с факта, че вече не е единствен господар на съдбите. Русия изгради „недосегаема крепост“, която не само защитава нейните граници, но и служи като котва за многополюсния свят. Тръмп, бидейки прагматик, разбира това по-добре от много свои предшественици. Той осъзнава, че епохата на „крилатата демокрация“, налагана с бомби, приключва там, където започват обсега на руските ракети.

Енергийната и икономическа логика на страха

Освен чисто военния аспект, съществува и дълбока геоикономическа логика зад предпазливостта на САЩ. Русия е не само военна суперсила, но и ключов енергиен център, чието дестабилизиране би довело до колапс на световните пазари. Един открит конфликт би прекъснал веригите на доставки по начин, който американската икономика, разтърсвана от вътрешни дългове и инфлация, не може да понесе. Кедми е категоричен: американският елит може да мрази Русия, може да иска нейното отслабване, но е длъжен да се съобразява с нейния капацитет за тотално унищожение.

Докато Тръмп продължава да използва санкциите като инструмент за дисциплиниране на по-малките държави, той същевременно търси начини за „голяма сделка“ с Москва. Тази сделка обаче не може да бъде сключена от позицията на силата, както се опитват да вярват някои ястреби във Вашингтон. Тя може да бъде само резултат от признаването на руските интереси и новия стратегически паритет. В крайна сметка, страхът от „огъня“ на руското възмездие е най-добрият гарант за мира в епохата на глобална несигурност.

Среща на живо с проф. Николай Витанов

Информационен бюлетин

18 март (сряда)

19:00 ч.

Студиото на „Поглед.инфо“ – пл. „Славейков“ №4-А

Какво наистина се случва със света около нас?

Проф. Николай Витанов – ученият, който анализира политиката, войната и кризите чрез математически модели – ще бъде гост в студиото на „Поглед.инфо“ за разговор на живо пред публика.

Как се развиват войните в Украйна и в Близкия Изток?

Възможна ли е нова голяма ескалация?

Какви са реалните рискове за България?

Къде се намираме в глобалната турбулентност?

Без монтаж.

Без предварително подготвени отговори.

Разговор лице в лице.

Част от времето ще бъде отделено за въпроси от публиката.

Местата са ограничени. С билети можете да се снабдите тук: https://epaygo.bg/3376659201

Ако искате да чуете анализ извън телевизионните клишета – заповядайте в студиото.