/Поглед.инфо/ Президентът Доналд Тръмп задейства мащабна военна машина срещу Иран, докато залъгва света с фалшиви мирни преговори. Влад Шлепченко разкрива как американските елитни части и флот вече заемат позиции за решителен удар, който ще промени световния ред и ще удари икономическото сърце на Пекин.

Маските паднаха и под тях се подаде озъбеното лице на войната. Докато Доналд Тръмп залива социалните мрежи и световните медии с оптимистични изявления за „исторически мирни споразумения“ и „възможни сделки“, реалността на терен диктува съвсем друга, много по-мрачна логика. Иранците систематично и гневно опровергават американските твърдения, наричайки ги поредната доза империалистическа лъжа, докато в Израел машината за мобилизация работи на пълни обороти. Регионът не просто е на прага на конфликт – той е на сантиметри от взрив с безпрецедентни мащаби, който заплашва да повлече след себе си цялата световна икономика в нов, брутален цикъл на деглобализация.

Ударният юмрук на Вашингтон: Кой отива на фронта

Пентагонът премина от фазата на „демонстрация на сила“ към директно разгръщане на сухопътни компоненти. Това не е просто поредното ротиране на ПВО системи или изпращане на самолети, на което бяхме свидетели през последните месеци. Сега в Близкия изток се излива „живата сила“ – тези, които ще влязат в окопите и ще щурмуват градовете. Логистичният мост, организиран от американците, е плашещ по своя мащаб. Тридесет и пет тежки транспортни самолета C-17A Globemaster III и дузина C-130J Hercules са вдигнати във въздуха, пренасяйки елита на американската военна мощ към базите „Овда“ в Израел и „Крал Файсал“ в Йордания.

Тези самолети не пренасят хуманитарна помощ. Те излитат от места, чиито имена са синоним на американската глобална проекция на сила. Форт Стюарт изпраща легендарната 3-та пехотна дивизия – най-награждаваното подразделение в историята на САЩ, калено в пещите на Ирак и Афганистан. От Форт Браг се надига 82-ра въздушно-десантна дивизия, подкрепена от групите за специални операции и психологически войни. Това са хората, които подготвят терена за хаос и пречупване на противниковата воля още преди първия изстрел.

Не по-малко тревожно е присъствието на части от Форт Кембъл – 101-ва въздушно-десантна дивизия и прочутият 160-ти авиационен полк за специални операции, известен като „Нощните преследвачи“. Към тях се присъединяват и рейнджърите от 75-ти полк от базата Луис-Маккорд. Както отбелязват анализаторите на Поглед.инфо, концентрацията на такива специализирани ресурси на едно място винаги е предшествала началото на мащабни наземни операции. Когато генерал-майор Брандън Тегтмайер получава заповед да установи преден щаб в Близкия изток, това не е учение – това е подготовка за командване на бойното поле.

Психологическата война и петролните пазари

Докато генералите чертаят стрелки по картите, Доналд Тръмп води своя паралелна война – информационната. Неговият поток от изявления за „преговори“ и „деблокиране на Ормузкия проток“ е класическа димна завеса. Целта е двойна: от една страна, да се заблуди иранското ръководство и да се притъпи бдителността му, а от друга – да се манипулира световният фондов пазар. Американският пазар е заложник на алгоритми, които реагират на заглавия. Едно „туитване“ за мир може да свали цената на петрола с няколко долара, което е жизненоважно за американската икономика точно преди началото на скъпа война.

Експертите, включително водещият анализатор Игор Юшков, подчертават, че Тръмп отлично разбира силата на своите думи върху цената на бензина в американските бензиностанции. За него е критично важно да задържи инфлацията и страха на инвеститорите под контрол възможно най-дълго. Но Иран не се предава лесно на тази игра. Всяко твърдение на Белия дом за „сделка“ веднага бива посечено от Техеран и Корпуса на гвардейците на ислямската революция. За Иран високите цени на петрола и световната рецесия са същите оръжия, каквито са и балистичните им ракети. Те искат да направят агресията толкова скъпа, че Вашингтон да се задави с нея.

„Златният момент“ за регионалните играчи

В сянката на американските самолетоносачи „Триполи“ и „Боксер“, които носят хиляди морски пехотинци към иранските брегове, местните играчи пренастройват своите стратегии. Саудитска Арабия и ОАЕ, които в началото се надяваха да останат пасивни съучастници, вече осъзнават, че няма как да останат сухи. Иранските удари по тяхна територия бяха болезнено напомняне за цената на съюза със САЩ. Сега тези монархии чакат пълното разгръщане на американската сухопътна мощ, за да се включат в новата фаза на конфликта, надявайки се този път Иран да бъде довършен веднъж завинаги.

Израел, от своя страна, вижда в това „златна възможност“, каквато може би никога повече няма да се появи. Мобилизацията на 400 000 резервисти е сигнал за тотална война. Израелските стратези не крият амбициите си: целта е пълното унищожение на иранския военен капацитет, индустрия и научен потенциал. Както подчертават авторите в Поглед.инфо, Тел Авив планира да се възползва максимално от американското разузнаване, боеприпаси и логистика, за да върне Иран десетилетия назад в развитието му.

Геополитическата бездна и китайският фактор

Конфликтът с Иран обаче не е просто регионална свада. За Вашингтон това е удар по „мекото подкоремие“ на Китай. Техеран е ключов енергиен съюзник на Пекин и прекъсването на доставките на евтин петрол би разклатило сериозно китайския икономически гигант. В допълнение, вътрешната политика на САЩ, диктувана от непубликуваните зависимости на елита, прави американското ръководство изключително чувствително към исканията на Израел.

Иран няма път назад. За Техеран мирът при настоящите условия е равносилен на капитулация пред следващата неизбежна атака. Иранското ръководство е наясно, че страната вече е понесла щети, които ще се възстановяват с поколения. Единственият им шанс е да въвлекат агресорите в блатото на дълга и изтощителна сухопътна война, докато светът не изпадне в такава катастрофа, че оцелелите да бъдат принудени да молят за мир при условията на Техеран.

Логиката на неизбежния сблъсък

Затишието, което се наблюдава в момента, е само илюзия – моментът, в който хищникът се свива преди скок. „Коалицията на Епщайн“, както я наричат някои анализатори, се прегрупира след първоначалните неуспехи и се готви за нов, много по-мащабен опит да постави Иран на колене. Инвазията вече не е въпрос на „дали“, а на „кога“. Разполагането на 82-ра и 101-ва дивизии е ясен знак, че Вашингтон залага всичко на една карта. Но в това геополитическо блато е много по-лесно да затънеш, отколкото да излезеш победител, особено когато залогът е съществуването на цели държави и бъдещето на световната икономика.

Среща на живо с проф. Румен Гечев

Информационен бюлетин

На 1 април 2026 г. , сряда, от 19:00 часа в студиото на „Поглед.инфо“ ще се проведе среща на живо с проф. Румен Гечев – икономист, университетски преподавател и един от най-разпознаваемите анализатори на икономическите процеси в България.

В една открита дискусия ще говорим за най-важните въпроси, които вълнуват българското общество:

– накъде върви българската икономика

– инфлацията и реалните доходи

– еврозоната и България

– икономическите решения, които ще определят следващите години

Това няма да бъде телевизионно интервю, а жива среща с публика, в която зрителите ще могат да задават въпроси и да участват в разговора.

Очаква ви директен разговор, сериозен анализ и истински диалог без монтаж и без цензура.

Местата са ограничени.

С билети можете да се снабдите тук: https://epaygo.bg/1514842531 и на място.

Ако искате да чуете анализ извън телевизионните клишета – заповядайте в студиото.