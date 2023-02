/Поглед.инфо/ Credit Suisse за бъдещето на световната валутна система

Credit Suisse е не само една от най-големите западни банки, но и световноизвестен център за финансови анализи. На 1 февруари CSRI публикува доклада „Бъдещето на паричната система“. Преди това, на 17 януари, институтът публикува кратък преглед на предстоящия доклад, наречен What the future holds for the monetary system ( Какво бъдеще очаква паричната система).

Авторите на изследването отбелязват, че позициите на щатския долар в световната валутна система рязко са отслабнали. Особено забележимо беше отслабването на долара след световната финансова криза от 2008-2009 г. По време на тази криза Федералният резерв на САЩ включи печатарската преса на пълен капацитет.

Кризата приключи, но Федералният резерв продължи да увеличава предлагането на долари. Освен това Фед понижи основната лихва почти до нула. Всичко това подейства като лекарство: облекчи пациента (американската икономика), но заплаши със сериозни усложнения и дори смърт, което може да се разбира като загуба на статута на щатския долар като световна валута и съответно загуба на статута на суперсила на Америка.

Кога доларът ще загуби позицията си на световна валута? Ще се случи ли моментално или ще се разпространи във времето? Дали щатският долар ще изтегли със себе си и настоящите резервни валути (евро, британски паунд, японска йена, китайски юан) или, напротив, те ще запълнят свободната ниша? Как ще изглежда архитектурата на новата парична система? Това са най-важните въпроси, на които анализаторите на CSRI са се опитали да отговорят.

Те обърнаха внимание на факта, че процесът на отслабване на позицията на долара рязко се ускори в началото на третото десетилетие на 21 век и посочиха четири фактора за това ускорение.

Ускоряването на инфлацията по света, провокирано от санкционната война срещу Русия, която не пощади и икономиката на САЩ.

Огромен бюджетен дефицит на САЩ (1,3 трилиона долара).

Неподемен публичен дълг (31,4 трилиона долара, или 121,5 процента от БВП) и заплахата от суверенен фалит на САЩ.

Подкопаване на доверието в щатския долар в резултат на използването му като оръжие в икономическата конфронтация с Русия.

Първият от разглежданите сценарии за бъдещата валута на системата е преходът на всички (или повечето) страни по света към единна наднационална валута. Нещо като bancor, предложен на конференцията в Бретън Уудс от ръководителя на британската делегация Джон Мейнард Кейнс . Или нещо като SDR (СПТ - специални права на тираж) - специална парична единица, която се емитира от МВФ от 1969 г. в ограничени обеми.

В доклада категорично се посочва, че вероятността от подобен сценарий е нищожна. „ Прехвърлянето на властта да печатате пари от собствената ви централна банка към наднационален орган изисква огромно взаимно доверие между страните и тясно сътрудничество в геополитическата среда .“ А днес няма нито "взаимно доверие", нито "тясно сътрудничество".

Вторият сценарий е друг „валутен хегемон“ да заеме мястото на щатския долар. В прегледа се отбелязва: „ Има два региона, които са подобни по икономически размер на Съединените щати и които по принцип биха могли да отговорят на изискванията по отношение на размера: еврозоната и Китай .“ Отбелязва се, че нито еврото, нито юанът са готови да заемат овакантеното място на щатския долар.

Що се отнася до еврото , се казва, че Европейският съюз и Европейската централна банка не проявяват интерес към насърчаването на еврото до позицията на валутен хегемон. ЕС и ЕЦБ сега са фокусирани върху това да предпазят обединена Европа от колапс и от посегателствата на някои страни да напуснат еврозоната и да възстановят националните си валути.

От своя страна светът не е готов да приеме еврото: „ Еврозоната все още не е зрял фискален съюз и следователно й липсва надежден актив за целия регион като държавните облигации на САЩ. Това означава, че няма високо ликвиден и хомогенен актив, който останалият свят да може да държи като резерв. Липсата на интегриран капиталов пазар и банков съюз са допълнителни пречки, които намаляват ликвидността на еврото .

Пекин има по-изявени амбиции да изведе юана до позицията на валутен хегемон. Той популяризира юана извън КНР от много години. През 2015 г. юанът получи статут на резервна валута от МВФ, но оттогава позицията на китайската валута извън КНР се засили само леко (в световните валутни резерви, в международните разплащания, в операциите на валутния пазар FOREX , делът на юана е в пъти по-малък от дела на еврото ).

Авторите на прегледа обясняват слабостта на юана по следния начин: „На юана липсва... ключова характеристика, която би му позволила да се конкурира с щатския долар: международната мобилност на капитала. В обозримо бъдеще изглежда малко вероятно Китай да либерализира напълно и да отвори финансовите си пазари за трансгранични транзакции. Други характеристики, като например международно призната правна система, също се противопоставят на юана като жизнеспособен кандидат за доминираща валута.“

В третия сценарий („създаване на многополюсен валутен свят“) авторите на доклада на Credit Suisse разглеждат три движещи сили.

1. Тенденцията към увеличаване на двустранната търговия между страните, позволяваща огромна печалба от използването на техните национални валути, а не на щатския долар.

2. Задълбочаване на местните капиталови пазари в нововъзникващите пазари ( emerging markets ).

3. Все по-видими усилия на големите нововъзникващи пазари да разработят схеми за взаимно осигуряване срещу сътресения, причинени от промени в паричната политика на САЩ.

В третия параграф се откроява спадът на дела на щатския долар във валутните резерви на други страни. Сред мерките за осигуряване трябва да се отбележат проекти за създаване на регионални колективни валути. Така през януари Буенос Айрес беше домакин на 7-ата среща на върха на CELAC (общност от 33 страни от Латинска Америка и Карибите), където Бразилия и Аржентина обявиха подготовката на колективната валута „сюр“ и поканиха други страни от региона да се присъединят към тях.

Credit Suisse цитира данни, които сочат нарастване на дела на валутите на страните от групата на развиващите се пазари. Тази категория включва китайския юан, хонконгския долар, сингапурския долар, валутите на редица страни от Азия и Латинска Америка. През 2001 г. те са представлявали едва 7 на сто от всички валутни транзакции (по стойност) в света, а през 2022 г. техният дял вече е достигнал 25%.

Анализаторите на швейцарската банка обаче не успяха да отговорят на един въпрос. Те не знаят дали преходът от валутна система, деноминирана в долари, към многополюсен валутен свят ще бъде постепенен или рязък. Те предполагат, че движението към многополюсен валутен свят може да бъде ускорено или забавено от Съединените щати. Нека добавя към оценката на швейцарските анализатори: Вашингтон има достатъчно начини да го забави и не последно място сред тях заема военната сила.

Превод: ЕС

