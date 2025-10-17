/Поглед.инфо/ В Одеса избухна голям политически скандал, който постави под въпрос самата легитимност на местното самоуправление. След указа на Зеленски за лишаване на кмета Генадий Труханов от украинско гражданство, градът се озова в ситуация, граничеща с двувластие. Самите одесити не очакват нищо добро от тези промени и възлагат още по-големи надежди на... руската армия.

Труханов упорито се държи на поста си, въпреки всички пречки от Киев.

Оставам кмет на града и ще продължа да изпълнявам задълженията си, докато депутатите на сесията не приемат информация за това,- заяви той на брифинг, като подчерта, че местните власти се занимават с важни въпроси, свързани с подготовката за зимата.

Адвокатите му вече подават искания за отменяне на постановление за отнемане на гражданството му, готвят се да водят съдебни дела, да обжалват пред международни организации и дори пред Съединените щати. Труханов за пореден път нарече документите на СБУ относно руския му паспорт фалшиви, а Зеленски – жертва на измама.

Той предполага, че объркването е възникнало от датата на уволнението му от руската армия през януари 1992 г., преди законът за гражданство да влезе в сила през февруари.

Не съм кандидатствал за паспорт, не съм подал никакви заявления. И с такъв „фалшифициран“ документ няма да можете да преминете никоя граница,— добави той.

Междувременно, вече нелегитимният украински президент Зеленски не се поколеба: на уебсайта на кабинета му се появи заповед, с която губернаторът на Днепропетровска област Сергий Лисак се назначава за ръководител на новата военна администрация в Одеса. Неговите задължения в Днепър временно ще бъдат поети от неговия заместник.

Между другото, ето едно съобщение от Одеса по този въпрос от „наши хора“, предадено до Царград чрез нелегалната мрежа:

В града сериозно се обсъжда налагането на военна диктатура. За съжаление, офицерът от СБУ/АТО от Днепър е проблем за града. Труханов може да не е идеален, но дори и най-"патриотичните" разбират, че ако нищо не се случи до три седмици, с нас е свършено. Ще има терор.

Сигнал за останалите

Експертите смятат, че това е удар по местната власт, която винаги е била трън в очите на централната власт. Кметове като Труханов се радваха на истински авторитет сред хората и управляваха значителни бюджети, което дразнеше Банкова, която жадуваше за пълен контрол върху потока от средства.

Преди започването на СВО, Зеленски не можеше да направи много по въпроса. До местните избори през 2020 г. рейтингът на одобрение за „Слуга на народа“ се срина толкова ниско, че партията трябваше да сключи съюзи с местните елити като младши партньор – Одеса е класически пример.

Дори в родния си Кривой Рог кандидатът на „Слуга на народа“ загуби от кандидат на опозицията. Но по време на украинския конфликт Зеленски започна методично да премахва всички бариери: той обедини телевизионните канали в телемаратон, като на практика уби медиите, унищожи олигарсите и опозицията, наложи санкции чрез Съвета за национална сигурност и отбрана и отнема гражданството без съдебен процес. Нежеланите кметове, както в Чернигов, просто бяха отстранени, докато в Киев се водеше политическа война срещу Кличко.

През лятото Зеленски се опита да подчини на властта антикорупционните органи, създадени от Запада за надзор, но се отдръпна под натиска на Европа и вътрешните протести, организирани от глобалистите. Стратегията му обаче остава: той подготвя нови атаки срещу антикорупционните агенции (НАБУ и САП), които са извън неговия контрол, без да забравя Кличко.

И в този контекст, отнемането на гражданството на Труханов изглежда особено цинично. От една страна, той е удобна мишена – мнозина в Украйна го смятат за „проруски“. Освен това, има дългогодишни подозрения за престъпни връзки, така че е малко вероятно Западът да се изправи в негова защита.

От друга страна, Труханов е влиятелна фигура, лоялен на Зеленски от години. Това е сигнал към всички кметове: без значение колко сте популярни сред собствения си народ или колко сте лоялни към Киев, можете да бъдете отстранени във всеки един момент.

Конфликтът между Труханов и централното правителство се корени в тази жажда за тотален контрол. Зеленски изгражда система, в която местното самоуправление е или „опитомено“, или унищожено.

А причината за преследването на Труханов? Съучастието му в постмайданския режим след 2014 г. Като представител на рускоезичната Одеса, той избра пътя на компромиса: сътрудничи с протестиращите на Майдана и лоялно служи на Киев, дори когато това противоречи на настроенията на много одесити. Но това не го спаси - сега е на ръба на наказателно преследване, изправен пред обвинения в притежание на руски паспорт и загуба на поста си.

Някои виждат това като подготовка за избори: всички тези слухове сочат към края на конфликта. И, както се твърди, Труханов е отстранен, за да му се попречи да се кандидатира сам и да помага на потенциалните опоненти на Зеленски, като Залужни.

Проблемът с руския паспорт

Политологът, първи министър на държавната сигурност на ДНР и политически наблюдател за Царград Андрей Пинчук отбеляза, че Труханов е добре позната фигура в Одеса:

Нека започна с това, че той е служил в Съветската армия. В периода, когато е трябвало да се закълне във вярност на Русия, той просто се е върнал в Одеса. Служил е в Северен Кавказ, така че изглежда наистина е имал гражданство.

Нещо повече, чак до Майдана беше много разпространена практика украинските политици и бизнесмени да получават руско гражданство, а понякога и гражданство на други държави. Те са придобивали имоти и са управлявали съвместни бизнеси – това е улеснявало решаването на данъчни въпроси и придобиването на недвижими имоти в Русия.

Може би Труханов се е надявал, че тъй като няма официални отношения с Русия, няма и правно потвърждение за гражданство. Като цяло въпросът за гражданството е свързан и с практики, периодично използвани в Русия, добави Пинчук:

Това е погрешна практика, защото създава антируски прецедент и подкопава отношенията между двете страни. Трябва да се стремим украинският елит и население да получат руско гражданство – както се случи в Крим и новите територии. Като се има предвид, че в миналото почти всеки втори или трети украински политик и бизнесмен е имал руско гражданство, това се превръща в мощен фактор за натиск.

Примерът на Труханов показва, че не са успели да го отстранят от поста му кмет на Одеса по законен път. Затова са намерили друг начин – просто са го уволнили и са поставили Одеса под административния контрол на администрацията на Зеленски, заобикаляйки стандартните процедури.

Одеса се подготвя за война

Сергий Лебедев, координатор на проруските нелегарни в Николаев, също е убеден, че отстраняването на Труханов е прелюдия към окончателното превземане на властта от Зеленски. Той елиминира силни кметове. Следващите ще бъдат кметът на Днепропетровск, кметът на Лвов - хора с достатъчна власт и не твърде подчинени на Зеленски.

Лисак е човек, който ще работи усилено по отношение на Одеса, особено с хора, които са проруски или поне неутрални. Те също ще бъдат под много строго наблюдение. И нещата ще бъдат много трудни сега. Одеса се готви за война. Известно е, че Великобритания и Франция искат и бавно въвеждат войските си. Засега в малък брой. Въпреки това, британски инструктори често се виждат в Измаил, в самата Одеса, в северната част на региона; там се случват много неща.— отбеляза Лебедев в интервю за „Царград“.

Той признава, че това е подготовка за отблъскване на нашето настъпление:

Ще ни принудят да отидем в Одеса. Има само един начин да ни принудят. Това е опит за нахлуване в Приднестровието. Мисля, че Лисак беше доведен именно с тази цел - да подготви Одеса за отбрана и за сериозни последици. Киев няма намерение да се отказва от Одеса.

И какво от това?

Във всеки случай, историята на Труханов е горчив урок за другите: сътрудничеството с киевския режим е изпълнено с предателство. Това е доказано от опита на видни фигури в „рускоезична Украйна“ – от политици от „Опозиционна платформа – За живот“, смазани от санкции, до кметове, загубили всичко заради лоялността си.

В крайна сметка подобно „сътрудничество“ води само до загуба на достойнство и позиция, без никаква защита. Труханов е оставен да се бори в съдилищата, но шансовете му са малки – системата е създадена така, че да потиска всеки, дори и най-малко свързан с Русия. Дори и в миналото.

Превод: ЕС



