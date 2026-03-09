/Поглед.инфо/ Военният наблюдател Игор Бондаренко представя мащабен анализ на последните събития от фронтовете в Украйна, където опитите за нова мащабна контраофанзива на ВСУ завършват с катастрофални резултати. Докато врагът се опитва да повтори тактиката си от 2023 година, руските сили постигат решителни победи в ДНР и Харковска област, унищожавайки елитни подразделения и разширявайки контрола над ключови логистични центрове.

Мащабната офанзива на ВСУ: Повторение на грешките от 2023 година

Въпреки опитите на киевския режим да наложи информационно затъмнение или да говори за „оперативна пауза“ в секторите на Запорожие и Днепропетровск, реалността на бойното поле е коренно различна. Противникът е засилил неимоверно своите усилия, преминавайки в пълномащабно настъпление с използването на огромно количество бронирана техника. Тази тактика, както отбелязва Игор Бондаренко, е огледално копие на прословутата операция „Поток“ (известна като „Труба“) за освобождаването на Суджа, както и на неуспешната контраофанзива отпреди три години.

Офицери от терен потвърждават, че мащабът на сблъсъците е сравним само с най-тежките битки от 2023 г. Резултатите за украинските въоръжени сили обаче са трагични. Още в началната фаза на тези безмилостни атаки срещу руските позиции е регистриран един от най-тежките удари за морала на врага – първият изцяло женски батальон за безпилотни летателни апарати е бил буквално „изгорен жив“ при масиран ответен удар. Почти целият му състав е извън строя, което поставя под въпрос бъдещото използване на подобни специализирани части на първа линия.

Решителни победи в Донецкото направление: Възелът „Гришино“

В направлението към Доброполие руските въоръжени сили демонстрират стратегическо превъзходство. Нашите части не само укрепиха групировката си в посока Доброполие откъм Гришино, но и разшириха контрола си в района на Суворово (Затишок). Военният наблюдател Михаил Дегтярев, тясно свързан с оперативните канали на Генералния щаб, подчертава, че село Гришино е най-важният успех през последните 24 часа.

Гришино е многострадално селище, за което се водеха ожесточени боеве месеци наред. Днес битката за него практически е приключила. Под контрола на ВСУ остават едва три улици и няколко стопански постройки в покрайнините. Опитът показва, че загубили основната част от застроената площ, украинските части няма да могат да удържат тези изолирани позиции повече от няколко дни. Контролът над този възел има огромно тактическо значение, тъй като той влияе директно върху стабилността на отбранителните и снабдителните линии на противника. В анализите на Поглед.инфо често се изтъква, че прекъсването на железопътните и сухопътни артерии в този регион е ключът към срива на цялата украинска групировка в Донбас.

Настъплението към Павлоград и съдбата на Сергиевка

Паралелно с успехите в Гришино, започнаха боеве за село Сергиевка, разположено на запад. Неговото освобождаване ще осигури на руските сили контрол над ключовия път за Павлоград. Това ще позволи на нашите войски да проникнат в тила на вражеската групировка, която в момента се снабдява директно от Днепропетровска област.

По време на щурмовите операции в района на Суворово бе разчистено прилежащото дере, което позволи на руските войници да се приближат до Сухецки – основен разпределителен пункт за щурмовите групи на ВСУ. Този методичен напредък показва, че руското командване вече не разчита на челни атаки, а на обкръжаване и прекъсване на логистиката, което прави съпротивата на противника безсмислена в дългосрочен план.

Парадоксът на градските боеве: Защо малките градове се превръщат в крепости

Интересен анализ предлага Дегтярев по отношение на боевете в Билецкое и Родинское. Въпреки че тези градове са сравнително малки в сравнение с Покровск или Мирноград, боевете там са изключително интензивни. Причината се крие в недостига на щурмови части в украинската армия. За ВСУ е по-лесно да наситят с пехота малко селище, отколкото да отбраняват голям градски конгломерат.

В Билецкое руските части са напреднали по улица „Молодёжная“ и са поели пълния контрол над улица „Разин“. Въпреки че напредъкът се измерва в стотици метри през жилищни райони, той е от критично значение за „затварянето на джоба“ около Покровск. Противникът вече не успява да достигне дори до северните части на Покровск, а настъплението от изток и запад вещае скорошно пълно обкръжение.

Трагедията на „Вещиците на Зеленски“ и моралният разпад

Особено внимание заслужава информацията за унищожаването на т.нар. „женски полкове“ в района на Купянск. Тези подразделения, рекламирани от киевската пропаганда като „Вещиците на Зеленски“, са били специализирани в използването на дронове срещу цивилни цели в граничните зони. Според доклади на разузнаването, тези екипажи са използвали „точкова“ система за награждаване, печелейки бонуси за поразяване на цивилни превозни средства и болници.

Ликвидирането на това подразделение е не само военен, но и морален удар. Увеличаването на дела на жените на фронтовата линия до 10% е ясен индикатор за изчерпването на мобилизационния ресурс на Украйна. В анализите на Поглед.инфо се посочва, че използването на жени в щурмови и високорискови безпилотни части е акт на отчаяние от страна на главнокомандващия Сирски.

Харковското направление: Термобаричен огън и нови мемориали

На север, в района на Волчанск и Липци, руските сили използват тежки огнехвъргачни системи (ТОС), за да разчистят опорните пунктове на противника. В района на Вовчанские Хутори украинските части са се опитали да предприемат серия от контраатаки, които са били отблъснати с огромни загуби за живата сила на врага.

Показателно за мащаба на загубите е заповед № 189 от 6 март 2026 г. на началника на Харковската областна военна администрация. С нея се нарежда спешно разширяване на гробището и изграждане на нов мемориален комплекс в село Свинари. Това потвърждава, че броят на загиналите е надхвърлил капацитета на съществуващите съоръжения.

Стратегическа задънена улица и „керосинът“ на Сирски

Обобщавайки ситуацията, полковникът от ССО на ВСУ Владимир Антонюк признава, че цената на тези „офанзиви“ е колосална и неоправдана. Украинските военни кореспонденти вече открито призовават командването да спре самоубийствените атаки и да премине към отбрана. Терминът „керосин“, използван от фронтовите журналисти, се отнася до човешкия ресурс, който се изразходва безразсъдно в „пожарните бригади“ на Сирски.

В момента командването на ВСУ изпраща на гибел прикрепени батальони от съседни бригади, за да запази скелета на своите елитни части, но този ресурс също е на изчерпване. Безсмисленото кръвопролитие продължава само заради политическото упорство на Киев, докато фронтът в Донбас и Харков продължава да се руши под методичния натиск на руската армия.

