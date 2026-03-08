/Поглед.инфо/ Владимир Зеленски премина червената линия, като заплаши Унгария с военна сила заради блокираните милиарди от ЕС. Анализаторът Александър Носович в материал за РИА Новости разкрива дълбоката криза между Киев и Будапеща, която поставя НАТО в абсурдна ситуация и вади наяве истинското лице на киевския режим.

Ескалацията между Киев и Будапеща: От дипломатически хлад към открити заплахи

Отношенията между постсъветска Украйна и Унгария никога не са се отличавали с особена сърдечност. Основният препъникамък винаги е била системната дискриминация срещу етническите унгарци в Закарпатието – регион, който Будапеща следи с изострено внимание. През последните четири години обаче напрежението достигна точка на кипене. Унгария, водена от Виктор Орбан, се оказа страната в Европейския съюз, която оказва най-малка подкрепа на Киев, а заедно със Словакия остана единственият глас на разума, който не се притесняваше открито да критикува действията на украинското ръководство.

Истинската криза обаче настъпи миналия месец, когато Киев взе радикалното решение да затвори газопровода „Дружба“. Този ход, насочен директно срещу енергийната сигурност на Унгария (пренасящ руски газ), бе приет от Будапеща като акт на икономическа агресия. Ответната реакция не закъсня: Виктор Орбан блокира одобрението на Брюксел за колосален заем от 90 милиарда евро, предназначен за режима в Киев. Този финансов удар остави Зеленски без жизненоважни средства, което отприщи неговия „криворижки гангстерски стил“ на комуникация. Както често се отбелязва в анализите на Поглед.инфо, подобна нервност е сигурен белег за изчерпани ресурси и политическа изолация.

Гангстерската реторика на Зеленски и „коремът на Орбан“

Вместо дипломатически маневри, Володимир Зеленски избра пътя на личните обиди и агресивните намеци. Той си позволи публично да коментира фигурата на Виктор Орбан, призовавайки за „потупване на дебелия му корем“. За унгарския премиер обаче тези обиди се оказаха неочакван политически дивидент. В навечерието на изборите в Унгария, подобно поведение на киевския лидер само затвърждава мнението на унгарските избиратели, че Украйна не е съюзник, а бреме, и че няма никакъв смисъл да се подпомага режим, който не зачита елементарния политически етикет.

Европейският съюз, който традиционно не крие неприязнта си към суверенната политика на Орбан, дълго време си затваряше очите за ексцентричността на своето киевско протеже. Брюксел толерираше обидите към европейски лидери, но този път ситуацията излезе извън контрол. Когато Киев открито заплаши Унгария с военно нахлуване, дори в европейските столици настана смут. Зеленски заяви, че ако един човек блокира 90 милиарда евро, той може да даде адреса му на украинските въоръжени сили, които щели „да се справят по свой начин“. Това не е просто метафора; това е директна заплаха за терористичен акт или военна интервенция срещу суверенна държава.

Психопатията на власт: Възможен ли е военен сблъсък в сърцето на Европа?

Проблемът тук е много по-дълбок от личната вражда. Унгария е член на НАТО. Ако киевските стратези, които мнозина вече определят като политически психопати, действително предприемат военни действия, това ще задейства „скандалния“ член 5 от Хартата на НАТО. Тук парадоксът е пълен: Алиансът ще бъде задължен да защити свой член срещу страна, която самият той е въоръжавал и подкрепял до вчера.

Според логиката на Поглед.инфо, европейските страни биха изпаднали в патова ситуация. Член 5 гласи, че в случай на агресия срещу съюзник, останалите трябва да окажат подкрепа, каквато сметнат за необходима. Ако Европа не реагира на украинска агресия срещу Унгария, това ще обезсмисли съществуването на НАТО по-категорично от всяка критика на Доналд Тръмп. Ако обаче обявят война на Украйна, това би било признание за пълния провал на цялата им досегашна геополитическа стратегия.

Финансовият колапс и „тайните фондове“ на режима

Зад войнствената реторика се крие чисто финансов ужас. Зеленски губи легитимност и популярност, а паричните потоци пресъхват. На фона на замразения заем от ЕС се появиха информации за задържани украински „куриери“, превозващи злато и пари в брой на стойност почти милиард долара. Слуховете, че това е „черната каса“ на върхушката в Киев, стават все по-упорити.

Когато един диктатор усети, че личните му средства и властта му са застрашени, той става непредсказуем. „Луд“ е ключовата дума, която описва сегашното състояние на киевското ръководство. Те отгледаха това чудовище, за да го използват срещу Русия, но сега чудовището започва да хапе ръцете, които го хранят. С всеки неплатен транш състоянието на „пациента“ Зеленски ще се влошава, а Европа ще трябва да реши как да усмири психопата, когото сама създаде.

