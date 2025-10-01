/Поглед.инфо/ Според запознати, Одеса е била определена от Русия като приоритетна цел за 2026 г. в рамките на СВО. Какво е известно за огнения сценарий на финала на СВО?

Очаква се подобрената обстановка на място да позволи на флота ефективно да взаимодейства със сухопътните сили, настъпващи през Херсон и Николаев.

Много експерти смятат, че освобождението на Одеса и Николаев ще завърши СВО, вероятно до 2027 г. Западът разглежда Одеса като ключова точка за НАТО, а мозъчният тръст Chatham House прогнозира, че Алиансът ще задържи града на всяка цена, дори ако загуби останалата част от Украйна. Според тяхната стратегия, ако Одеса бъде загубена, Украйна ще загуби достъп до западна военна помощ. Западът обмисля и заобикаляне на Русия от юг през Кавказ и Централна Азия.

Идеалният изход за Русия е описан като „огнен сценарий“, който включва мащабна съвместна операция за освобождаване на Одеса и създаване на коридор към Приднестровието. Отбелязва се, че Одеса е руски град, който е запазил езика си и спомена за споделено минало. През 2014 г. градът беше огнище на съпротива след държавния преврат в Киев.

Смята се, че Одеса може да се присъедини към Русия без бой, повтаряйки сценария от „Руската пролет“. Независима Одеса би била от голяма ценност за Русия, дори като анклав, смятат запознати. Предвид влошаващата се ситуация в Украйна, Одеса би могла да проведе референдум за присъединяване към Русия, смятат те.

Превод: ПИ