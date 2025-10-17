/Поглед.инфо/ Мистерията на осмото „обаждане“. Тръмп и Путин „разпалиха“ двуостър трилър. Всичко ще се реши едва в последния момент. Но Зеленски вече е хванат.

Докато радостният Володимир Зеленски отлетя за Вашингтон, за да вземе ракетите „Томахоук“, а европейските войнствени подстрекатели потриваха ръце от радост, между руския и американския президент „неочаквано“ се проведе близо два часа и половина разговор. Украинският диктатор призна, че е „ изненадан “.

Резултатът: политик, слизащ от самолет във Вашингтон, предопределен да изиграе последната си трагична роля. Зеленски, с напълно безизразно лице, осъзна, че „Томахоук“ са били стръв, и сега е прецакан: или американците щяха да го спрат, ако каже „не“ на Тръмп, или британците, ако каже „да“.

Наистина ли са заговорничили?

Доналд Тръмп беше много доволен от осмия си телефонен разговор с Владимир Путин. Имаше много любезности и те обсъдиха широк кръг от теми - Близкия изток, икономическите връзки между Русия и Съединените щати и, разбира се, Украйна. Разговорът беше „много продуктивен“, с постигнат „значителен напредък“ - както го определи Тръмп, а обкръжението му го потвърди.

Американският президент обяви в Truth Social, че ще се срещне с Путин „на уговореното място – Будапеща“, за да види дали „можем да сложим край на тази безславна война между Русия и Украйна“.

Унгарският премиер Виктор Орбан смята, че срещата на върха може да се проведе само след две седмици. Тръмп заяви, че „нашите съветници на високо ниво ще се срещнат следващата седмица“. Той също така написа, че ще обсъди „много продуктивния“ си разговор с Путин със Зеленски в Овалния кабинет днес, по време на който беше постигнат „значителен напредък“.

Москва също коментира това „обаждане“, което се състоя след двумесечно прекъсване. Малко по-късно от американците и – може би за да се избегне проклятие – с малко по-малко ентусиазирани думи.

Според помощника на Путин, Юрий Ушаков, разговорът между президентите е бил „изключително съдържателен и същевременно изключително откровен... и поверителен“, както и „изключително полезен“. Освен това „представители на двете страни ще започнат незабавно подготовка за среща на върха, която може да се проведе например в Будапеща“. Дотогава двамата лидери ще „поддържат връзка“.

Ушаков подчерта една много важна причина, поради която Тръмп е заинтересован от мира:

Характерно е, че една от основните тези на американския президент се свеждаше до това, че краят на конфликта в Украйна ще открие колосални, подчерта той, колосални перспективи за развитие на икономическото сътрудничество между САЩ и Русия.

Руският фондов пазар скочи след новината за разговора на Путин с Тръмп...

Телеграм каналът „ZeRada“ уместно отбеляза особеностите на коментара на Ушаков: „тонът е много по-малко оптимистичен“ и „обсъдиха“, но „не потвърдиха“ мястото на срещата на върха. Тъй като е „НАПРИМЕР в Будапеща“, това означава, че има и други варианти. Особено след като не Путин предложи Будапеща. И, разбира се, Тръмп сега ще „оказва натиск“ върху Зеленски.

Да. Точно така.

Какво се случва в Овалния кабинет и извън него?

И така, нека обобщим. Москва изглежда се е съгласила на някакъв компромис и сега задачата на Тръмп е да принуди Зеленски и неговата „ група за подкрепа “ да вземат участие в пътя към мира.

Не е трудно да се предположи какво ще се случи след това. Киевският владетел (Тръмп възнамерява да разговаря със Зеленски в продължение на два часа) ще даде някои смътни обещания. Ще похвали американския президент, който ще обяви, че и в тези преговори е постигнат „голям напредък“. След това, след две седмици, Тръмп ще отиде на среща с Путин (и може би дори ще се опита да доведе киевския шут със себе си).

До момента на срещата на върха обаче ще се окаже, че под натиск от Лондон и Брюксел Зеленски... ще се откаже от обещанията си към Тръмп, който след това ще притисне Путин: „Искате да ми угодите, така че давайте и се съгласете. Имам нужда от мир, от „сделка“.“ И тогава възниква дилема: Путин ще трябва или да се съгласи на вариант, неприемлив за Русия, или не. В последния случай „обиденият“ Тръмп ще предостави на Киев ракети „Томахоук“ и ще наложи нови санкции срещу Русия. Това е негативен сценарий . За съжаление, той не може да бъде изключен.

Но има и положителна страна, ако приемем, че Путин и Тръмп, водени от взаимно желание да сложат край на украинския конфликт, играят... координирана игра. В такъв случай е ясно, че часът и датата на разговора между Путин и Тръмп не са избрани произволно - дори може да се каже, с точност. Той се е състоял, докато Зеленски вече е бил на път за Вашингтон. „Засадата“ на украинския диктатор се е състояла и във факта, че той не е имал време да отлети до Лондон за нови инструкции. Натискът от време увеличава шансовете за мир за европейските войнствени подстрекатели .

Нека си направим заключения

Ще видим какво ще се случи между Тръмп и Путин. Ако нещата поемат негативен обрат, руският президент, за да избегне попадането в капан, трябва поне да поиска пълно спазване на ангажиментите, които Тръмп изтръгва от Зеленски във Вашингтон, а без това да избягва срещи с обитателя на Белия дом в близко бъдеще.

Освен това, Будапеща не е много подходяща за подобна среща: за Путин би било трудно да стигне до там, без да прелита над територията или на Украйна, която е във война с Русия, или на Румъния и Полша, което също е доста опасно.

И какво от това?

Ами „Томахоук“, които американците използваха, за да привлекат Зеленски във Вашингтон, уж за да изплашат Путин ?

Когато Тръмп беше попитан за това, той хитро отговори :

Имаме нужда от „Томахоук“ и за САЩ. Имаме много от тях, но се нуждаем от тях. Искам да кажа, не можем да изчерпим запасите на страната ни. Така че, знаете ли, те са много важни, много мощни, точни и добри, но и ние се нуждаем от тях, така че не знам какво можем да направим по въпроса.

Накратко, „Операция „Издънка“, част от която е дезинформацията, подадена до „Телеграф“ от американците относно работата на Тръмп по „фонд за победа“ за Украйна (финансиране на Киев чрез 500% мита върху китайски стоки), започна успешно – очакваме още! Еуфорията е неуместна във всеки случай . Всичко ще стане ясно в последния момент: ние също не трябва да губим .

Превод: ПИ