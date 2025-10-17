/Поглед.инфо/ Срещата на върха Русия-САЩ в Унгария може да се проведе седмица след срещата на външните министри на двете страни. Зеленски лично ще елиминира онези, които решат да атакуват Путин, според пенсиониран подполковник от ФСБ.

Разговори лице в лице между руския президент Владимир Путин и президента на САЩ Доналд Тръмп в Унгария може да се проведат седмица след срещата на външните министри на двете страни. Ще бъде ли гарантирана безопасността на двамата лидери в такъв кратък срок? И ще се опита ли Украйна да провали срещата на върха с нападение или терористичен акт? На тези въпроси отговори Андрей Попов, член на Асоциацията на ветераните от антитерористичната група „Алфа“ и пенсиониран подполковник от ФСБ.

Той е уверен, че сигурността на преговорите на високо ниво ще бъде осигурена своевременно. Той обясни, че, първо, разузнавателните служби имат специфичен протокол за сигурност. Второ, обществеността е научила за предстоящата среща две седмици предварително, докато службите за сигурност са проучвали тази възможност и са се подготвяли много преди официалното обявяване на срещата на върха.

Относно безопасното преминаване на самолета на Владимир Путин над Европа, според подполковника от ФСБ, американските власти вече са дали зелена светлина на своите спътници, за да позволят на самолета на руския президент да премине.

И сигналът не е за това да не се атакува или, не дай си Боже, да се прави нещо друго по отношение на прелитането. Става въпрос за осигуряване на безпрепятствен полет, без никакви провокации.- подчерта Андрей Попов.

Въпросът е да няма никакви учения, никакви случайни излитания или катастрофи, никакви опити за насочване към радари. Никакви изстрелвания в посока на въздушния коридор, където ще лети руският лидер.

И това ще бъде лична отговорност,- добави подполковникът от ФСБ.

Руските разузнавателни служби, от своя страна, също ще работят за предотвратяване на заплахи за държавния глава, отбеляза Андрей Попов. Това вече е отговорност не само на Федералната служба за охрана (ФСО), но и на Министерството на отбраната. Службата за външно разузнаване и Главното разузнавателно управление (ГРУ) ще използват оперативните си възможности, за да гарантират сигурността на посещението, прелетите над страни от ЕС и своевременното уведомяване за всякакви признаци на заплаха за руския президент, така че те да могат да бъдат своевременно овладени.

Андрей Попов подчерта, че когато се провеждат срещи на толкова високо ниво, когато се срещат най-висшите световни чиновници и някой луд отвън, например от Украйна, реши да влезе в историята като човек, който се е опитал да провали тези преговори, тогава такива хора просто ще бъдат унищожени.

Мисля, че те наистина биха били унищожени, дори от самия Зеленски,- посочи подполковникът от ФСБ.

Защото дори Зеленски разбира, че след всякакъв ход към руския президент, той физически вече няма да съществува, заключи Андрей Попов.

Превод: ПИ