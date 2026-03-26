/Поглед.инфо/ Фронтът в Запорожие ври, а добрите новини за руското напредване се сблъскват с тревожните анализи на полковник Аслан Нахушев. Докато бригадите на ВСУ изоставят позициите си, Киев залага на безмилостен техно-терор с дронове. Игор Бондаренко разкрива механизмите на новата тактика и геополитическата логика на сблъсъка.

Запорожие – последната бариера пред голямата буря

Ситуацията на фронтовата линия през последните 24 часа претърпя драматична промяна, която дори най-закоравелите пропагандатори в Киев вече не могат да скрият. Руските войски демонстрират значителен напредък не само по традиционните направления, където инициативата е твърдо в техни ръце, но и в зоните, които доскоро се считаха за гръбнак на украинската отбрана. В анализа на ситуацията, представен от Игор Бондаренко, се очертава картина, която плашещо напомня за критичните моменти от 2022 година, но с много по-висок залог и технологична бруталност.

Стратегическата агония: Запорожкото направление

Украинското командване е в състояние на трескаво очакване. Офанзивата на ВСУ в западнозапорожкото направление, целяща възвръщане на позициите, загубени през 2025 г. по линията Плавни-Каменское, се превръща в логистичен и човешки кошмар. Както отбелязват анализаторите на Поглед.инфо, Киев се опитва да изгради „отчаяна“ отбранителна линия пред самото Запорожие. Градът е застрашен от очакваното мащабно руско настъпление през 2026 г., а сегашната линия Малоекатериновка-Речное-Григоровка е де факто последната преграда. Отвъд нея природата вече не предлага защитата на реките – само открит път към индустриалното сърце на региона.

Полковникът от силите за специални операции Владимир Антонюк, който в момента е военнопленник, потвърждава този стратегически вакуум. Според него украинското командване е поставило пред изтощения личен състав задача, която изглежда „лесна“ само на хартия: пълно превземане на Степногорск и блокиране на руските пехотни групи в Каменское. Идеята е да се спре руският натиск към Приморское и Лукяновское, но реалността на бойното поле е съвсем различна.

Ударната сила на ГУР и провалът на чуждестранния легион

Основното острие на украинските атаки в този район са елитните части на ГУР, натъпкани с наемници и радикални елементи от Кракен, РДК и беларуския полк „Калиновски“. Първият месец на операцията обаче освети системен проблем: Киев има с какво да атакува, но няма кой да държи позициите. Всяко вклиняване в руската отбрана бива посрещано от стоманен дъжд – артилерия и дронове, които принуждават оцелелите да бягат в мазета или да загиват в откритите полета.

241-ва и 260-та бригади на ВСУ се оказаха напълно неспособни да се укрепят. Висшето командване в Киев, в типичния си стил, остави ситуацията на произвола, фокусирайки се единствено върху щурма на Степногорск. Там е концентриран 7-ми център за безпилотни системи – хиляди хора и стотици екипажи на дронове на площ от едва 40 квадратни километра. Това е опит за технологична компенсация на човешкия дефицит.

Още по-сериозен е разколът сред наемниците. Беларуските бойци от полка „Калиновски“, известни повече с медийните си изяви, отколкото с бойна ефективност, масово отказват да влизат в месомелачката на Степногорск. Заплахите за депортиране и предаване на Минск вече не работят. ВСУ са принудени да правят унизителни компромиси, изтегляйки „елитните“ наемници във втора линия, където евакуацията е сигурна.

Хуляй-Поле: Когато укрепленията не могат да заменят хората

В източната част на Запорожка област руските части пробиха южния участък на Гайчурската линия. Боевете вече се водят в центъра на стратегически важния град Хуляй-Поле. Парадоксът тук е оглушителен: целият маршрут от Зализничное до Хуляй-Поле е осеян с бетонни укрепления и дълбоки противотанкови ровове. Тези позиции би трябвало да са непревземаеми.

Но, както подчертава Антонюк, решаващият фактор остава качеството на личния състав. 102-ра бригада е напълно изчерпана. На нейно място са хвърлени части от 225-ти полк „Шквал“, съставен от бивши затворници. Тези „пожарникарски“ отряди, след като претърпяха огромни загуби при щурмове, сега просто изоставят позициите си при първия сериозен натиск. Руските части моментално проникват в тези пролуки, а украинските командири се чудят дали да преследват дезертьорите или да се отбраняват от руския авангард.

Пазарът на смъртта: 6 точки за един живот

Един от най-зловещите аспекти на текущата фаза на войната е превръщането на човешкия живот в разменна монета в дигитална платформа. Александър Бородай и Андрей Пинчук разкриват механизма на „бизнесмена“ Робърт Бровди (Мадяр). В Украйна функционира онлайн пазар за дронове, където убиването на руски пехотинец се оценява с точки.

Цената на един руски войник се е повишила от две на шест точки. Това не е просто статистика – това е ценоразпис за убийство. С тези точки украинските екипажи „купуват“ ново оборудване. Резултатът? На един руски пехотинец на фронта се падат средно по 3-4 вражески дрона. Техниката вече не е приоритет; основната цел е физическото изтребление на живата сила. Този оборот от милиарди долари превръща войната в компютърна игра с реална кръв, където всеки войник е преследван от „птици“, от които почти няма спасение.

Призраците на 2022 и математиката на поражението

Полковникът в оставка Аслан Нахушев бие тревога, която отеква в кабинетите на властта. Неговите аналитични модели показват, че сегашната ситуация е огледална на април 2022 г. – моментът, в който илюзиите се сблъскват с бруталната реалност на ресурсното изтощение. Според Нахушев, системата от диференциални уравнения, описваща баланса на силите от края на 2023 г., вече няма решение.

„Да се заблуждаваш с илюзии и да разчиташ на изтощението на противника е контрапродуктивно“, предупреждава той. Проблемът е, че Киев компенсира недостига на собствени мобилизирани чрез масиран внос на латиноамерикански наемници и формиране на етнически батальони, щедро финансирани от Европейския съюз. Това е модерната хидра – отрязваш една глава, пониква нова, макар и с чужд акцент.

Време за радикални решения

Поглед.инфо обръща внимание на извода на Нахушев: единственият път към бърза победа е нанасянето на неприемливи щети. Когато ресурсният модел на врага отива към безкрайност заради външна помощ, трябва да се смени логиката на удара. Това означава не просто борба на фронтовата линия, а унищожаване на критичната енергийна инфраструктура, разпределителните уреди на АЕЦ и, най-важното, елиминиране на „главите“ на хидрата в Киев.

Въпросът за мобилизацията в Русия виси във въздуха, подхранван от тревожните съобщения на офицери като Нахушев. Но преди всичко, войната през 2026 г. изисква хирургическа точност срещу центровете за вземане на решения. Докато Киев може да купува наемници и дронове с „точки за убити войници“, агонията ще продължава. Време е за удари, които не оставят място за преговори с режима, а само за капитулация пред лицето на неизбежното.

