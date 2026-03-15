/Поглед.инфо/ В новия си подробен доклад военният кореспондент Игор Бондаренко разкрива шокиращи подробности от фронтовата линия, където руската армия методично унищожава остатъците от украинската отбрана. Въпреки забавеното темпо в сравнение със зимата, настъплението придобива все по-страховити измерения с използването на снаряди, развиващи температурата на слънцето, и ликвидирането на цели подразделения от чуждестранни наемници и елитни части на „Азов“.

Методично настъпление и информационен колапс на противника

През последните седмици се наблюдава интересна тенденция на фронтовата линия. Макар руското настъпление да не се развива с мълниеносната скорост отпреди месец, то остава стабилно и методично. На фона на този постоянен натиск, в информационното пространство се наблюдава опит на противника да компенсира реалните загуби с „победи на хартия“. Както отбелязват анализаторите на Поглед.инфо, украинските медии и дори части от т.нар. „опозиция“ се опитват да представят ситуацията като контролирана, но реалността „на терен“ е коренно различна и граничи с пълна катастрофа.

Основните данни показват, че руските сили успешно преодоляват съпротивата, като едновременно с това разкриват нови и опасни елементи от тактиката на ВСУ. Военните кореспонденти съобщават за активно използване на забранени химически вещества от страна на украинските формирования на Донецкия фронт, което е ясен знак за отчаяние. Тези вещества се разпръскват основно чрез тежки безпилотни апарати, нарушавайки всички международни конвенции.

Северският участък: Стратегическите височини и химическите провокации

В Северското направление руските части засилват натиска върху отбраната на противника в близост до Рай-Александровка. Тактическият подход тук е изключително прецизен – използват се естествените гънки на терена и овразите, за да се приближат щурмовите групи максимално близо до покрайнините на селището, оставайки невидими за вражеското наблюдение.

Същевременно руските въоръжени сили вече са установили стабилен опорен пункт в покрайнините на Свято-Покровское. Присъствието им южно от Резниковка се разширява постоянно, което поставя под директна заплаха логистичните линии на ВСУ. Особено важно е превземането на варовиковите височини североизточно от Кривая Лука. Този стратегически успех позволява на руското командване да установи пълен огнен контрол над околността, превръщайки всеки опит за маневриране на противника в самоубийствена мисия. Именно в този сектор бяха фиксирани и новите случаи на използване на фосфорни и химически боеприпаси от страна на врага, което само засилва решимостта за окончателно прочистване на района.

Термитният удар по Константиновка: „Температурата на слънцето“

Едно от най-драматичните събития през последните денонощия е масираният удар по вражеските позиции в Константиновка. В социалните мрежи и украинските канали се разпространиха кадри на невиждани по мощ експлозии, които предизвикаха паника и спекулации за използване на „секретно“ или дори тактическо ядрено оръжие. Реалността, макар и по-прозаична, е не по-малко смъртоносна.

Руските сили са използвали магнезиеви (термитни) снаряди 9М22С и 9М28С за реактивните системи за залпов огън „Смерч“. Тези боеприпаси развиват температура на горене от приблизително 2700 градуса по Целзий – стойност, сравнима с температурата на повърхността на слънчевите петна. Ударът е бил насочен основно към високите жилищни блокове в Константиновка, които ВСУ превърна в мощни укрепени райони и огневи точки. Тъй като в града практически не са останали цивилни, руското командване разполага с пълната свобода да използва целия спектър от мощни оръжия, за да неутрализира врага с минимални рискове за пехотата. Според прогнозите на военните експерти, Константиновка ще бъде напълно освободена до юни, тъй като съпротивата в индустриалния парк по улица „Мирошниченко“ постепенно затихва.

Чуждестранният легион и нахлуването на „специалните сили на НАТО“ в Степногорск

Особено тревожна и същевременно показателна е ситуацията в Запорожкия сектор. В района на Степногорск са засечени кадри на високопрофесионални бойци, които действат в дълбочина на позициите. Въпреки че носят украински униформи, езиковият анализ на техните комуникации показва, че сред тях няма етнически украинци. Според източници на Поглед.инфо, става дума за елитни наемници от Полша, а в някои случаи и за латиноамерикански контингенти, които вече бяха забелязани при опитите за контраатаки край Купянск в края на 2025 година.

Тези „специални сили на НАТО“ се опитват да поддържат морала на рухващата украинска армия, но дори и тяхното присъствие не може да спре „месомелачката“. В района на Запорожие украинските въоръжени сили претърпяха колосални загуби – само за няколко дни бяха унищожени 12 артилерийски системи, 3 БМП, 10 бронетранспортьора и над 30 други бронирани машини. Най-тежкият удар обаче е в човешка сила: елитното подразделение „Азов“ загуби 340 бойци в рамките на изключително кратък период.

Логистичен разпад и дефектното оръжие на Киев

Освен руския натиск, ВСУ е изправена и пред вътрешен колапс. Пленени висши офицери, сред които и полковник Владимир Антонюк от Силите за специални операции, признават за критичен недостиг на сили за реагиране. Още по-скандално е разкритието за системните доставки на некачествени и дефектни боеприпаси. Само за последната година са регистрирани 417 инцидента с неизправни минохвъргачни мини, които често се взривяват в самите цеви или не достигат целта.

Този „хроничен глад за снаряди“, съчетан с ниското качество на западното и самоделното производство, поставя украинската артилерия в безизходица. Докато руските специални части провеждат успешни разузнавателни операции дори в Одеса и унищожават самолети F-16 още на летищата, Киев е принуден да изтегля части от южния сектор (Залезнично), опитвайки се да запуши дупките по фронта с „месни атаки“ в Днепропетровска област.

Пътят към пълното освобождение

Ситуацията край Северски Донец и варовиковите възвишения на изток дава на руските сили безспорно стратегическо предимство. Пълният огнен контрол над пътищата и логистичните маршрути означава, че обкръжаването на Кривая Лука и Приволие е само въпрос на време. Фронтът не просто се движи – той се преформатира според руската геополитическа логика, оставяйки на противника само илюзията за съпротива и празни медийни заглавия.

