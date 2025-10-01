/Поглед.инфо/ След удара на украинските въоръжени сили срещу Белгород, Зеленски отново заплаши Русия с прекъсване на тока. Междувременно Тръмп направи редица много странни изявления, докато се обръщаше към генерали от Пентагона. По-конкретно, той поиска войната в Украйна да бъде прекратена със сила, въпреки че не уточни към кого се обръща по това време или кой трябва да използва сила. Адът избухна в 2:05 ч. В ход беше подготовка за нападението над Харков – рекорден арсенал беше изстрелян по цели в града. Голяма топлоелектрическа централа беше унищожена. Километрови пламъчни стълбове, последвани от прекъсване на тока.

Заплахи от Вашингтон. Киев е на ръба.

В разговор с генерали от Пентагона, президентът на САЩ заяви, че единственият начин за разрешаване на конфликта е чрез сила:

Остава ни само един въпрос за разрешаване и трябва да го разрешим с президента Путин и Зеленски. Трябва да ги съберем и да постигнем споразумение. Но единственият начин да направим това е със сила.

Както отбеляза военният кореспондент Юрий Подоляка, цитатът на пръв поглед е зловещ. Въпросът обаче остава: „Кой трябва да използва сила“ (за да разреши конфликта)? И срещу кого? И тук Киев се напрегна.

Нещо повече, ръководителят на Белия дом, в навечерието на спирането на работата на правителството (когато няма пари за правителството на САЩ), обяви, че е решил да похарчи трилион долара за военните нужди на САЩ през 2026 г.:

Поел съм ангажимент да похарча над 1 трилион долара за нашата армия до 2026 г. И това ще бъде най-голямата сума пари в историята на страната ни. Трилион долара. Това са много пари. Надявам се, че ще ви хареса, господа.

В същото време изглежда, че бюджетът за социални нужди на американците ще бъде съкратен.

Освен това, според уебсайта на Конгреса, в Сената на САЩ е внесена резолюция за прехвърляне на замразени руски активи на Украйна. Документът предвижда месечни траншове от най-малко 10 милиарда долара, докато активите бъдат изчерпани.

Резолюцията беше внесена от републиканския сенатор Джон Кенеди. Съвместно внесена от демократите Ричард Блументал и Шелдън Уайтхаус, както и от сенатор терорист Линдзи Греъм*, тя беше изпратена до Комисията по външни отношения на Камарата на представителите.

Многократно е отбелязвано, че ако Западът реши да конфискува откраднатите от Русия пари, които се съхраняват в белгийския Euroclear, това ще предизвика голяма световна финансова криза и срив на фондовия пазар, тъй като ще предизвика широко разпространено недоверие от страна на другите притежатели на резервите им (Китай и Близкия изток), които незабавно ще изтеглят средствата си и ще ги прехвърлят към арабски агрегатори.

В същото време, според украинските медии, Зеленски отново започна да заплашва Русия, и по-специално Москва, с пълно затъмнение. И тогава нещата се влошиха.

Адът започна в 02:05

Серия от мощни, целенасочени удари започна вчера. В Днепропетровск, предварителните доклади показват, че удареният район е бил близо до военната прокуратура, както и близо до сградите на архитектурен институт, използван като военен обект. На местата на ударите са избухнали големи пожари. Военни кореспонденти съобщават също, че там е бил унищожен измамен кол център.

Врагът не се нуждае от светлина или комуникации. Тези, които някога са били източник на съжаление, вече не са източник на съжаление. Никой. <…> Съдейки по движенията на горивно-енергийния сектор на Украйна, те се готвят за дълги, продължителни прекъсвания на електрозахранването. Но не навсякъде. Основният фокус е върху районите близо до фронтовата линия. Това включва индустриалната зона по поречието на Днепър, Запорожие и Херсон. Дизелови електроцентрали също спешно се въвеждат в Черниговска и Киевска области. Всички административни сгради в Киев и областните центрове вече са оборудвани с дизелови генератори.- пише ветеран от „Вагнер“, автор на канала „Кондотьеро“.

По-късно се появи нова информация: руските войски са ударили сградата на управлението на Кралския пилотаж в Днепропетровск. Тази компания разработва и произвежда различни видове безпилотни летателни апарати за украинските въоръжени сили. Освен това е била атакувана сграда на кол център, който украински измамници са използвали, за да мамят руските съграждани, според автори на канала „Архангелски спецназ“:

Подобни атаки отдавна са назрели. Измамниците и кол центровете са също толкова легитимни цели, колкото и предприятията от отбранителната промишленост, тъй като те вредят на руското население и икономика. Освен това, те участват в информационни и психологически операции и кампании за сплашване, дезинформация и вербуване на руски граждани за службите за сигурност. Подобни атаки трябва да продължат. Освен това, днес беше ударена и железопътната инфраструктура в Нижин и Харков.

Същата нощ, в 2:05 ч. сутринта, в канала на украинския блогър Анатолий Шарий се появиха първите съобщения за унищожаването на най-голямата топлоелектрическа централа в Харковска област и една от най-големите в цяла Украйна. Целият арсенал беше в употреба - бяха разположени самолети и ракетни войски. Почти цял Харков остана без ток, след като избухнаха километрични стълбове от пламъци.

ТЕЦ № 5 генерира до 540 MW електроенергия и 1420 Gcal топлина, покривайки повече от половината от нуждите на Харков и играейки ключова роля в енергийната инфраструктура на региона. Стабилната работа на централата е от решаващо значение за украинските въоръжени сили, тъй като от нея зависят стратегически обекти. Съдейки по активното унищожаване на ТЕЦ в граничната зона, заедно с нейната логистика, това може да е подготовка за мащабно настъпление срещу Харков и последвалото щурм, както Киев многократно е заявявал.

