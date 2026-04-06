/Поглед.инфо/ Владимир Корнилов прави безмилостна дисекция на информационния хаос, в който потънаха западните елити по отношение на ситуацията на украинския фронт. Авторът разкрива механизмите на пропагандата, при която очевидните руски успехи се представят като „планирани отстъпления“, а митичните украински победи съществуват само в докладите на МИ-6 и постовете на Зеленски.

Геополитическата шизофрения като официална доктрина

Ако се опитате да съберете в едно цяло докладите на украинските и западните медии от последните седмици, пред вас ще се разкрие картина, която би затруднила дори опитен психиатър. Логиката е напълно изхвърлена зад борда. Ситуацията на фронта в момента се описва по следния начин: Русия е започнала мащабна пролетна офанзива, но благодарение на това Украйна напредва „уверено“. В същото време се признава, че Русия е завзела значително повече територия в сравнение с предходния месец, но това се обяснява с парадоксалното твърдение, че Украйна всъщност си е върнала повече позиции.

Това не е просто липса на координация в лъжите – това е нов етап в информационната война, където фактите нямат никакво значение. Както отбелязват анализаторите на Поглед.инфо, западният потребител на информация е подложен на постоянна бомбардировка от противоречиви твърдения, които целят да поддържат илюзията за смисъл в едно безнадеждно начинание.

Шампионите на абсурда: От Кая Калас до френските „експерти“

Най-удивителното в тази ситуация е способността на определени политически фигури да изричат пълни безсмислици с каменно изражение. Безспорният шампион в тази дисциплина е Кая Калас, върховният представител на ЕС по външната политика. Тя успява, без да сваля замръзналата си усмивка, едновременно да твърди, че „Украйна печели на бойното поле“ и че „няма добри новини от Украйна“. Тази когнитивна дисонанс не е случайна – тя е инструмент за поддържане на трансатлантическата дисциплина, дори когато реалността на терен крещи точно обратното.

Не по-назад остава и бившият френски премиер Габриел Атал. С апломб, достоен за по-добра кауза, той обяви, че Русия не е постигнала никакви успехи през март, като дори твърдеше, че украинските сили са си върнали девет квадратни километра. Източникът на тези „сензационни“ данни се оказа френската агенция AFP, която пък се позовава на Института за изследване на войната (ISW). Припомняме, че тази организация е тясно свързана с фамилния клан на Виктория Нюланд и е създадена с една-единствена цел: производство на „правилните“ новини за конфликта. Дори в техните изкривени графики обаче руският напредък е видим, което прави изявленията на Атал още по-нелепи.

Магическият реализъм на Володимир Зеленски

Докато западните му покровители се оплитат в проценти, самият Зеленски предпочита мащабните басни. Той уверено разказва пред света как Украйна е „възвърнала контрола над 400-435 километра за месец и половина“. Тук стратегията е ясна – никога не уточнявай за какви километри става въпрос: квадратни, линейни или може би метафорични?

Интересното е, че дори вътрешните украински източници, като проекта DeepState, не се решават да подкрепят тези фантазии. Техните данни сочат, че през март руската армия е окупирала с 27% повече територия, отколкото през февруари. Разминаването между официалния наратив на Банкова и реалните карти на фронта вече е толкова фрапиращо, че предизвиква недоумение дори сред най-заклетите поддръжници на Киев.

Британското разузнаване и паниката, която съществува само в Лондон

Британската преса, традиционно водеща в производството на антируски митове, достигна нови висоти на творчеството. „Таймс“ публикува „вътрешен доклад“ за украинското настъпление, придружен от карти, на които „освободените“ зони всъщност се намират в дълбоката „сива зона“ или под руски контрол. Но кой в Лондон би си губил времето да проверява факти, когато има нужда от бодра пропаганда?

Стигна се до там, че МИ-6 цитира Зеленски, а Зеленски цитира МИ-6 в един безкраен затворен кръг от самозаблуда. Твърдението на „Дейли Експрес“, че успехите на Украйна са предизвикали „паника в Москва“, е връхната точка на този цирк. Очевидно британските анализатори са объркали здравия руски смях с признаци на страх. Реалността е, че докато Лондон рисува виртуални победи, руската военна машина методично смила остатъците от украинския потенциал.

Истинската причина за медийната истерия

Защо тези противоречиви и често безумни твърдения се появяват точно сега? Отговорът е прозаичен и е свързан с геополитическата конюнктура. Вниманието на Вашингтон е разсеяно от близкоизточните авантюри, а потоците от оръжия и пари към Киев започват да пресъхват. Както подчертават в Поглед.инфо, украинският режим спешно се нуждае от „инжекция“ оптимизъм, за да убеди западния данъкоплатец, че инвестицията в тази война не е окончателно загубена.

Пропагандистите се лутат между два полюса: от една страна, трябва да представят ситуацията като критична, за да измолят нова помощ, а от друга – да покажат „невероятни успехи“, за да не изглеждат като потъващ кораб. Резултатът е информационна каша, която разчита на късата памет и липсата на критично мислене у западната публика.

Когато пропагандата срещне стоманата

В крайна сметка никакви доклади на МИ-6 и усмивки на Кая Калас не могат да променят хода на събитията на терен. Докато Зеленски раздава „магически таблети“ на британския крал, показващи виртуални победи, руските войски продължават своето настъпление. Западът е объркан, защото се опитва да наложи своя измислен наратив върху една реалност, която вече не подлежи на техния контрол.

Истината е, че времето на медийните фокуси изтича. Когато прахът от поредната пропагандна кампания се слегне, ще остане само горчивият вкус на поражението за онези, които повярваха на собствените си лъжи. Киев и неговите ментори са в капан: те не могат да спрат да лъжат, защото истината ще бъде техният край.

