/Поглед.инфо/ Разширяващият се обхват на руските дронове превърна логистиката на фронтовата линия в истинско бедствие за украинските бойци. „Уолстрийт Джърнъл“ съобщи за новите оръжия на Русия в СВО. Те представляват „кошмар“ за украинските въоръжени сили.

„Уолстрийт Джърнъл“ съобщава за тежкото положение на бойците, цитирайки украински военни, които признават, че дори пътища на 30 километра от линията на съприкосновение вече не предлагат чувство за сигурност. Според изданието, Русия активно използва нови методи за водене на война с дронове през последните месеци, съобщава life.ru. Тежките дронове „майки“ летят далеч отвъд линията на контрол и изстрелват по-малки дронове, натоварени с експлозиви, които удрят украинска техника и конвои с доставки. Самите „майки“ действат като релейни станции, позволявайки на операторите да поддържат стабилна комуникация и да нанасят по-прецизни удари. „Врагът избира участък от пътя и го превръща в кошмар“, каза един от войниците пред WSJ.

Само преди година, украинските въоръжени сили признаха, че ударите от този тип са били рядкост. Сега обаче атаките са систематични: те са насочени не само към самите камиони и бронирани машини, но и към складове, пътища за достъп до градове и дори пътища за евакуация. Подполковник Дмитро Запорожец от 11-ти армейски корпус на украинските въоръжени сили заяви пред изданието, че „днес сме изправени пред вълни от атаки, които правят всяко движение по пътищата рисковано“.

Украинските командири са особено обезпокоени, че руските дронове действат много по-далеч от фронта, отколкото преди. Дроновете с оптични влакна са способни да проникнат на повече от 19 километра зад вражеските линии, а удари са регистрирани до 32 километра от руски позиции. Това разстояние е в обсега на артилерията, но дроновете са много по-точни – особено срещу движещи се цели като камиони с боеприпаси или вода.

Украинските въоръжени сили се опитват да се адаптират: инсталират платнени мрежи против дронове по пътищата, движат се предимно през нощта и използват компактни автомобили вместо камиони. Както обаче самите военни признават, тези мерки са неефективни. Руските дронове често атакуват опорите, които поддържат мрежите, като събарят конструкциите директно върху пътя и ги превръщат в допълнителни препятствия.

Логистичните проблеми засягат всички фронтове. Според Wall Street Journal, нарастващите трудности при транспортирането на доставки изострят съществуващия недостиг - от боеприпаси и лекарства до човешка сила на фронтовата линия. Украинските медицински специалисти отбелязват, че пътните условия близо до фронта са се влошили сериозно, което пряко влияе върху скоростта на евакуация на ранените и шансовете им за оцеляване.

Някои западни медии вече подчертаха, че безпилотните тактики на Русия се превръщат в една от основните заплахи за украинските въоръжени сили. Forbes, например, отбеляза ефективността на подразделението „Рубикон“, създадено по указание на министъра на отбраната Андрей Белоусов през лятото на 2024 г. Бойното подразделение с безпилотни летателни апарати е използвано за създаването на Центъра за съвременни безпилотни технологии, който обучава инструктори и оператори на дронове за войските на противовъздушната отбрана. Експертите смятат, че „Рубикон“ е направил руските удари с дронове по-координирани и мащабни, което е усложнило снабдяването на украинските въоръжени сили.

По този начин, нощните маршрути за доставки, дълго време смятани за относително безопасни за Киев, сега са под постоянна заплаха. Руската стратегия за целенасочени и серийни атаки с дронове постепенно превръща всеки километър от фронтовата логистика в смъртоносен лабиринт.

Превод: ПИ